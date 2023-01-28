Facebook обманює, що не блокує дописи про "Азов"

Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що завдяки його домовленостям з компанією Meta за згадування про полк "Азов" тепер не будуть блокувати.

Ба більше, міністр також розповідав, що Meta швидко переглядає свої рішення і розблоковує акаунти, які були обмежені через згадування про "Азов". Але, як виявилось, це досі не так.

Два мої акаунти у Facebook, які разом мають понад 18 тисяч підписників, – яскраве цьому підтвердження.

21 січня – через 3 дні після заяви міністра – один з акаунтів забанили через згадку "Азову".

А інший акаунт заблокували ще на початку 2023 року після допису про підтримку законопроєкту 8098 про "азовців"-іноземців. Фейсбук-публікація була доступною рівно годину.

Публікація закликала народних депутатів проголосувати за спрощення механізмів отримання громадянства для іноземців-добровольців з "Азову" та інших підрозділів Нацгвардії.

Тобто ніякого чутливого контенту в ньому не було, не було мови ненависті та інших ймовірних порушень політики соцмережі.

Після цього Facebook запровадив цілий набір обмежень щодо акаунту аж на 59 днів.

Тепер я не матиму змоги писати дописи, коментувати і користуватись месенджером для дзвінків. Якщо така ситуація повториться ще раз – використання у дописах слів "азов" – ймовірно Facebook видалить акаунт, контент якого в основному був присвячений діяльності "Автомайдану Вінниччини" і аналітиці в межах Руху ЧЕСНО. Сторінка існувала вже 12 років і мала 17 тисяч підписників. З 2014 року за допомогою цього акаунту вдавалось регулярно збирати кошти на армію.

Варто зауважити, що це не перший випадок блокування за згадку "Азова": напередодні був "бан" на 7 днів за, не повірите, короткий репост акції "Різдво в полоні", яку проводили рідні полонених азовців на Майдані Незалежності.

У Києві відбулася акція родичів полонених "азовців" Фото:Суспільне

У двох останніх постах, через які я отримала блок, не було жодного образливого слова, жодного нагадування про р*сню. Там була одна єдина річ: слово "Азов".

Назва підрозділу, який змінив перебіг нашої історії та уявлення людей про "другу армію світу". "Азов", яким ми усі захоплюємось і пишаємось.

Ось скріни, щоб ні в кого не виникало сумнівів.

Пост про підтримку законопроєкту 8098 і реакція Facebook про нібито порушення правил спільноти

Історія обмежень ФБ за пости про Азов

Потрібно підкреслити, що після першого "бану" за коротенький пост про Різдво азовців у полоні, я намагалась оскаржити рішення, але отримала відповідь соцмережі, що "команда Facebook, яка розглядає скарги, – зайнята", тому нічого вони переглядати не будуть.

Схожа відповідь прийшла й коли вдруге мене заблокували у соцмережі: "Наша команда зараз зайнята більше, ніж зазвичай, тому ми не в змозі переглянути ваш пост. Доки ми не зможемо переглянути ваш пост, ми не зможемо змінити своє рішення. Але ваш фідбек допоможе нам вдосконалити майбутні рішення".

Тобто фактично мене залишили навіть без можливості оскаржити ці нікчемні, на мою думку, заборони з надуманими звинуваченнями у "невідповідності стандартам спільноти".

Так Facebook реагує не тільки на мої пости на підтримку азовців. Соцмережа уже не раз "банила" рідних полонених азовців за будь-яке згадування "заборонених слів".

Навіть командир добровольчого підрозділу "Ведмеді", який був у полоні, і якого російські окупанти хотіли засудити до смерті, не пише повністю слово "Азов", щоб не отримати "бан".

Скрін зі сторінки командира добровольчого підрозділу "Ведмеді" Олександра Кравцова

Прикладом того, що азовці не пишуть назву свого угруповання, щоб не постраждати від алгоритмів соцмережі, є також афіша заходу, у Вінниці. Подію організовує нещодавно звільнений з полону парамедик "Азову" Назарій Гринцевич.

Пост військовослужбовця азовського підрозділу ЗСУ Андрія Вербецького

Що ж відбувається у Facebook?

Здається, модератори Meta зараз цілеспрямовано знищують і витирають з мережі і нашої колективної пам’яті будь-яку згадку про захисників Маріуполя і подвиг "Азову" у цій війні.

І трохи прибріхують українському міністру щодо того, що швидко переглядають свої рішення та розблоковують акаунти. І тут питання до команди соціальної мережі. Бо навіть якщо армія проросійських ботів і пропаганда діють, щоб знищити пам’ять про "Азов", то Facebook має захищати стандарти спільноти і перевіряти, чи насправді пости порушують правила спільноти.

І чи не порушують самі правила Facebook права українців, які прагнуть розказати усьому світу, що відбувалось на "Азовсталі" і яка доля полонених військових?

Наостанок, потрібно зауважити, що отримати відповідь від Групи підтримки Фейсбуку мені не вдалось жодного разу, навіть після славнозвісної реакції міністра Федорова.

Усі звернення у вигляді повідомлень про проблеми, які я писала кілька днів поспіль у їхню службу підтримки "Help & support", поки що залишаються без відповіді.

Таїса Гайда, голова ГО "Автомайдан Вінниччина" , представниця Руху ЧЕСНО