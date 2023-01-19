Facebook та Instagram не будуть блокувати контент про полк Азов – Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що домовився в Давосі з представниками компанії Meta про те, щоб контент про полк Азов не блокувався в її проєктах.

Джерело: Михайло Федоров у Facebook і Telegram

Пряма мова Федорова: "Meta пообіцяла не блокувати контент про полк Азов. Домовилися про це з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі.

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Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу. Команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.

Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк Азов. Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України".

Деталі: За словами Федорова, завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда "втратить аргумент для звинувачення українських героїв".