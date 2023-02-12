Запобіжників немає, або Реклама на війні

Рекламний ринок після різкого падіння на понад 70% з початку війни поступово відновлюється, хоч і досить повільними темпами.

Рекламісти щосили намагаються пристосуватись до нових реалій. Сьогодні можна спостерігати, як просування багатьох товарів чи послуг пов'язують із воєнною тематикою.

Очевидно, твердять аналітики, в українців більшу довіру викликає той бізнес, який активно допомагає ЗСУ, а частину прибутків спрямовує на потреби захисників.

Іншими словами, якщо ви на білборді вкажете, що кожні 2 гривні з порції кави на АЗС підуть на відбудову областей, у споживача теоретично буде додатковий стимул придбати гарячий напій.

Так чи інакше, рекламісти почали розглядати війну як тренд. А використання воєнної тематики в рекламних повідомленнях та роликах вже стає ледь не рутинним.

Втім, як це часто буває, наших рекламістів підводить почуття міри й доцільності.

Якщо у вас болить голова – це повітряна тривога, якщо не болить – скасування повітряної тривоги. Так переконує реклама ліків.

Скриншот з відеореклами ліків від головного болю

Скажи "паляниця" і одержиш знижку.

Алкогольний бренд пропонує перемагати разом тощо.

Але найбільш вибуховою на сьогодні можна вважати рекламу відомого оператора грального бізнесу, де "сильні духом перемагають".

Треба віддати належне тим, хто створював цю рекламну патріотичну казку: кітчевий чорт, русалки, мавки, які стали на боротьбу з російською нечистю.

Одне незрозуміло: як такий пекельний патріотизм корелюється з самим гральним бізнесом.

Когось може здивувати, що під час війни працюють казино, нічні клуби, загалом індустрія розваг для дорослих. І не лише працюють, а активно просуваються, взявши за основу патріотичну та військову тематику.

Запобіжників тут немає. Навряд чи найближчим часом відкоригують закон "Про рекламу" з урахуванням нових реалій.

Навіть у більш спокійні часи рекламісти дуже слабко реагували на законодавчі приписи щодо розміщення. Заслоном виступала хіба що редакційна політика того чи іншого ЗМІ. Але і це не завжди спрацьовувало. Що вже казати про сьогодення.

Мова не йде про тотальну заборону, проте необхідність узгодження певного виду бізнесу з тематикою рекламного повідомлення лежить на поверхні.

"Патріотичне казино", може, й звучить гордо, але по суті пересічному споживачу ці поняття важко поєднати.

Очевидно, що рано чи пізно законодавці мають звернути увагу на цю проблематику, визначивши види бізнесу, які свій продукт чи послуги не повинні пов'язувати з темами війни, патріотизму тощо.

В іншому разі реклама якоїсь гральної установи може з часом з'явитися на танках і гарматах. Чому ні, адже запобіжників немає!

Станіслав Погорілов, редактор новин "Української правди"