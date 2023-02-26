Справедливість дальньої дії: як пришвидшити покарання для керівництва Росії

Ім'я президента росії більше нікого не лякає. Його не бояться вимовляти на судових процесах, вказуючи на безпосередню роль керівника рф у серйозних злочинах.

У Нідерландах об'єднана слідча група (JIT), яка займається розслідуванням справи про збитий боїнг MH17, заявила про пряму причетність путіна – саме він схвалив відправку установки "Бук", з якої і був збитий літак.

Багатьох позиція прокурорів розчарувала – безпосередньо звинувачень президенту росії не висунули, а також зазначили, що він все ще має імунітет. Але підкреслюється, що його зможуть притягнути до відповідальності, якщо він втратить імунітет, тобто – залишить свою посаду. Втім, навіть у такому контексті – це важливий крок.

Розслідування справи про збитий MH17 триває з 2014 року, а ім'я президента росії прозвучало тільки зараз. Це означає, що певні політичні побоювання стають менш важливими, а на перший план виходить відновлення справедливості.

Сміливість (хоча і з зауваженнями) прокурорів виникла не на порожньому місці. Це результат дій ЗСУ на лінії фронту, а також українських дипломатів та чиновників на міжнародній арені.

Постійний тиск та пропозиції інструментів, рішень дозволяють поступово змінювати риторику обережних західних лідерів. Чим більше вони бачать хоробрість українців, тим менше бояться самі.

Показовий кейс – створення реєстру збитків, завданих росією в Україні.

Спочатку наші партнери з побоюванням дивилися на саму ідею конфіскації активів росії та передачі їх у спеціальний компенсаційний фонд. Однак на останніх етапах спостерігалася навіть конкуренція між європейськими країнами, готовими відкрити такий реєстр і забезпечити його роботу.

Міжнародний трибунал, до запуску якого закликає Україна, буде сфокусовано на самому акті військової агресії проти нашої країни, а не на наступних злочинах, які є наслідком. Для них вже є необхідні інституції.

Однак процес із запуску Трибуналу схожий на отримання далекобійної високоточної зброї. Усі розуміють, що для перемоги це необхідно. Однак кожен зволікає і все ніяк не зробить перший крок, побоюючись можливої ескалації.

Саме тому триває наполеглива робота з партнерами, постійні особисті зустрічі на високому рівні та тиск через міжнародні інституції.

У Європарламенті, НАТО, ПАРЄ та ОБСЄ ідею вже підтримали. На національному рівні на підтримку створення Трибуналу виступили Велика Британія, Німеччина, Греція, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Туреччина, Естонія, Франція, Чехія.

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Ми використовуємо всі засоби, щоб не дати партнерам відступити та виявити слабкість. Тому що росія чекає саме на це: нормалізацію своєї агресії, прийняття нового порядку, де домінує сила, а не справедливість.

Питання притягнення перших осіб росії до відповідальності за віддані злочинні накази та розв'язання війни – це питання не лише справедливості для України. Проблема стосується всього світу та підтримки міжнародної системи безпеки.

Якщо один диктатор залишиться безкарним, то згодом такі осередки конфліктів з'являтимуться всюди. І у спокійній Європі теж.

У цьому ключі важливо, що ім'я путіна звучить через кому з іншими винуватцями аварії літака. Навіть із імунітетом він вже не такий недоступний, як був раніше.

Тепер потрібно зробити наступний крок і бути готовими висунути йому прямі звинувачення. І турбуватися не про те, щоб зберегти йому обличчя, а про те, як зберегти загальну безпеку, яку він руйнує.

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