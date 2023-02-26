Справедливость дальнего действия: как добиться наказания для руководства Росии

Имя президента российской федерации больше не внушает страх. Его не боятся произносить на судебных процессах, указывая на непосредственную роль главы рф в серьезных преступлениях.

В Нидерландах объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием дела о сбитом боинге MH17, заявила о прямой причастности путина – именно он одобрил отправку установки "Бук", из которой и был сбит самолет.

Многих позиция прокуроров разочаровала – напрямую обвинений президенту рф не выдвинули, а также отметили, что он все еще обладает иммунитетом. При этом подчеркивается, что его все еще смогут привлечь к ответственности, когда он утратит иммунитет, т. е. покинет свой пост. Но даже в таком контексте – это все равно важный шаг.

Расследование дела о сбитом MH17 длится с 2014 года, а имя президента рф прозвучало только сейчас. Это значит, что определенные политические опасения становятся менее важными, а на первый план выходит восстановление справедливости.

Смелость (хотя и с оговорками) прокуроров возникла не просто так. Это результат действий Вооруженных сил Украины на линии фронта, а также украинских дипломатов и чиновников на международной арене.

Постоянное давление и предложения инструментов, решений позволяет постепенно менять риторику осторожных западных лидеров. Чем больше они видят бесстрашие украинцев, тем меньше боятся сами.

Показательный кейс – создание реестра ущерба, нанесенного россией в Украине.

Изначально наши партнеры с опасением смотрели на саму идею конфискации активов рф и передачи их в специальный компенсационный фонд. Однако на последних этапах наблюдалась даже конкуренция между европейскими странами, готовыми открыть такой реестр и обеспечить его работу.

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Международный трибунал, к запуску которого призывает Украина, будет сфокусирован на самом акте военной агрессии против нашей страны, а не на последующих преступлениях, являющихся следствием. Для них уже существуют необходимые институции.

Однако процесс по запуску Трибунала схож с получением дальнобойного высокоточного оружия. Все понимают, что для победы – это необходимо. Однако каждый опасается сделать первый шаг, боясь возможной эскалации.

Именно поэтому продолжается настойчивая работа с партнерами, постоянные личные встречи на высоком уровне и давление через международные институции.

В Европарламенте, НАТО, ПАСЕ и ОБСЕ идею уже поддержали. На национальном уровне в поддержку создания Трибунала выступили: Великобритания, Германия, Греция, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Турция, Эстония, Франция, Чехия.

Мы используем все средства, чтобы не дать партнерам отступить и проявить слабость. Потому что рф ждет именно этого. Нормализации своей агрессии, принятия нового порядка, где доминирует сила, а не справедливость.

Вопрос привлечения первых лиц рф к ответственности за отданные преступные приказы и развязывание войны – это вопрос не только справедливости для Украины. Проблема касается всего мира и поддержки международной системы безопасности.

Если один диктатор останется безнаказанным, то со временем такие очаги конфликтов будут появляться всюду. И в спокойной Европе тоже.

В этом ключе важно, что имя путина звучит через запятую с другими виновниками крушения самолета. Даже с иммунитетом он уже не так недоступен, как был раньше.

Теперь нужно сделать следующий шаг и быть готовыми предъявить ему прямые обвинения. И беспокоиться не о том, чтобы сохранить ему лицо, а о том, как сохранить всеобщую безопасность, которую он разрушает.