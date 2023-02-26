Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Ирина Мудра
заместитель министра юстиции

Справедливость дальнего действия: как добиться наказания для руководства Росии

Воскресенье, 26 февраля 2023, 15:30

Имя президента российской федерации больше не внушает страх. Его не боятся произносить на судебных процессах, указывая на непосредственную роль главы рф в серьезных преступлениях.

В Нидерландах объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием дела о сбитом боинге MH17, заявила о прямой причастности путина – именно он одобрил отправку установки "Бук", из которой и был сбит самолет.

Многих позиция прокуроров разочаровала – напрямую обвинений президенту рф не выдвинули, а также отметили, что он все еще обладает иммунитетом. При этом подчеркивается, что его все еще смогут привлечь к ответственности, когда он утратит иммунитет, т. е. покинет свой пост. Но даже в таком контексте – это все равно важный шаг.

Расследование дела о сбитом MH17 длится с 2014 года, а имя президента рф прозвучало только сейчас. Это значит, что определенные политические опасения становятся менее важными, а на первый план выходит восстановление справедливости.

Смелость (хотя и с оговорками) прокуроров возникла не просто так. Это результат действий Вооруженных сил Украины на линии фронта, а также украинских дипломатов и чиновников на международной арене.

Постоянное давление и предложения инструментов, решений позволяет постепенно менять риторику осторожных западных лидеров. Чем больше они видят бесстрашие украинцев, тем меньше боятся сами.

Показательный кейс – создание реестра ущерба, нанесенного россией в Украине.

Изначально наши партнеры с опасением смотрели на саму идею конфискации активов рф и передачи их в специальный компенсационный фонд. Однако на последних этапах наблюдалась даже конкуренция между европейскими странами, готовыми открыть такой реестр и обеспечить его работу.

Читайте также: Годовщина агрессии: как наказать высшее руководство РФ?

Международный трибунал, к запуску которого призывает Украина, будет сфокусирован на самом акте военной агрессии против нашей страны, а не на последующих преступлениях, являющихся следствием. Для них уже существуют необходимые институции.

Однако процесс по запуску Трибунала схож с получением дальнобойного высокоточного оружия. Все понимают, что для победы – это необходимо. Однако каждый опасается сделать первый шаг, боясь возможной эскалации.

Именно поэтому продолжается настойчивая работа с партнерами, постоянные личные встречи на высоком уровне и давление через международные институции.

В Европарламенте, НАТО, ПАСЕ и ОБСЕ идею уже поддержали. На национальном уровне в поддержку создания Трибунала выступили: Великобритания, Германия, Греция, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Турция, Эстония, Франция, Чехия.

Мы используем все средства, чтобы не дать партнерам отступить и проявить слабость. Потому что рф ждет именно этого. Нормализации своей агрессии, принятия нового порядка, где доминирует сила, а не справедливость.

Вопрос привлечения первых лиц рф к ответственности за отданные преступные приказы и развязывание войны – это вопрос не только справедливости для Украины. Проблема касается всего мира и поддержки международной системы безопасности.

Если один диктатор останется безнаказанным, то со временем такие очаги конфликтов будут появляться всюду. И в спокойной Европе тоже.

В этом ключе важно, что имя путина звучит через запятую с другими виновниками крушения самолета. Даже с иммунитетом он уже не так недоступен, как был раньше.

Теперь нужно сделать следующий шаг и быть готовыми предъявить ему прямые обвинения. И беспокоиться не о том, чтобы сохранить ему лицо, а о том, как сохранить всеобщую безопасность, которую он разрушает.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: РосcияПутинсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Ирина Мудра
Год работы над домашним заданием: что в сфере евроинтеграции сделал Минюст
21 июля 2023, 15:30
Украинский механизм репараций: почему "немецкая" формула неактуальна
21 июня 2023, 14:00
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
18 мая 2023, 12:45
Все колонки автора
Колонки

Как отойти от предпринимательства уровня киоска и вырастить команду лидеров

Тарас Гетманский
СЕО Getmancar

Аудит НАПК: Прошлые вызовы, будущие возможности

Лора Стефан
член Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя НАПК

Временные сооружения и парковочные площадки – как урегулировать сектор?

Борис Эмельдеш
президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей

Почему Украина должна дополнительно поднять табачные акцизы, чтобы выполнить требование ЕС

Дмитрий Купира
специалист общественной организации "Жизнь"

Два шага для продолжения реформы ликвидации убыточных предприятий

Руслан Калинин
заместитель министра по делам ветеранов ВОТ и ВПЛ (2019-2020 гг.),консультант ФГИУ

Закон об управлении промышленным загрязнением как ключ Украины к ЕС: почему больше не можем тянуть

Ирина Черниш
соучредитель и председатель ОО "SaveDnipro"