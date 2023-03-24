Як впливає отримана благодійна допомога на субсидії, пільги та податки

Повномасштабна війна в Україні продовжується і кількість людей, які потребують підтримки та допомоги залишається стабільно великою, тож багато юридичних та фізичних осіб надають українцям благодійну та гуманітарну допомогу.

Часто у набувачів такої допомоги – бенефіціарів – виникають питання, чи повинні вони сплачувати податки з отриманої допомоги, чи впливає вона на отримання інших пільг та допомог від держави.

На жаль, не всі благодійники до кінця обізнані у цьому питанні та можуть на нього відповісти, хоча відповідь є в українському законодавстві.

Благодійна та гуманітарна допомога: в чому відмінність?

Для початку давайте розберемося, що таке благодійна та гуманітарна допомога саме з точки зору законодавства.

Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара (закон "Про благодійну діяльність та благодійні організації").

Благодійна діяльність може здійснюватися у різних формах: безоплатна передача у власність коштів, майна, відступлення майнових прав, безоплатне надання послуг та виконання робіт, збір благодійних пожертв тощо.

Гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, чи допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами отримувачам гуманітарної допомоги (закон "Про гуманітарну допомогу").

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і повинна надаватися з дотриманням вимог закону "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Як оподатковується благодійна та гуманітарна допомога

Хоч поняття благодійної та гуманітарної допомоги регулюються двома окремими спеціальними законами, Податковий кодекс України (ПКУ) для цілей оподаткування ототожнює ці два види допомоги.

Так, п. 170.7.1. ПКУ передбачено, що не оподатковується та не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги).

Проте кодекс одночасно встановлює певні вимоги та обмеження, яких потрібно дотримуватися для того, щоб така допомога дійсно не оподатковувалася.

Категорії осіб, для яких надана благодійна допомога не оподатковується:

учасники бойових дій, масових акцій громадського протесту в Україні, члени їхніх сімей;

працівники підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії;

фізичні особи, які мешкають чи мешкали на території населених пунктів, де проводиться чи проводилася антитерористична операція або бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням АТО або бойових дій в таких населених пунктах;

фізичні особи, які мешкали на території Автономної Республіки Крим (АРК) та вимушено покинули місце проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України;

фізичні особи, які постраждали внаслідок збройної агресії росії у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

Існує кілька обмежень щодо цільового використання та розміру благодійної допомоги:

▪️ Благодійна допомога, надана на лікування та медичне обслуговування

Не оподатковується у будь-якому розмірі для фізичних осіб, які мешкають чи мешкали на території населених пунктів, де проводиться чи проводилася антитерористична операція, або бойові дії, або які мешкали на території АРК, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням АТО, або бойових дій, або у зв’язку з тимчасовою окупацією.

Також не оподатковується така допомога для учасників масових акцій громадського протесту і працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росії.

▪️ Благодійна допомога, надана на відновлення втраченого майна, на житлові, соціальні і побутові потреби

Така допомога не оподатковується, якщо її сума сукупно протягом податкового року не перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати (для 2023 року – 3 350 000 грн) та надається для визначених категорій осіб.

Вичерпний перелік таких потреб затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 653 від 26 листопада 2014 року.

▪️ Благодійна допомога, надана учасникам бойових дій

Не оподатковується у будь-якому розмірі, якщо надана для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту, технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг), перелік яких перелік затверджений постановою Кабінету міністрів України № 112 від 24 лютого 2016 року.

Не оподатковуються також кошти надані для оплати вартості лікарських засобів та медичних і реабілітаційних послуг.

▪️ Благодійна допомога фізичним особам, які постраждали від збройної агресії росії

Не встановлюється обмежень щодо розміру благодійної допомоги для фізичних осіб у період дії правового режиму воєнного та надзвичайного стану, проте їхній статус постраждалих має бути підтверджений належним чином.

До прийняття Кабміном порядку підтвердження такого статусу останній визначається надавачами благодійної допомоги.

Чи впливає отримання благодійної допомоги на можливість оформлення субсидії

Закон "Про благодійну діяльність та благодійні організації" передбачає, що отримання благодійної допомоги не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.

Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 632, передбачено, що допомога громадських та благодійних організацій не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення житлової субсидії.

Олеся Балян

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