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Віта Думанська
лідерка руху ЧЕСНО

Як депутати на фронті "підсвітили" проблеми партій та місцевих рад

Середа, 08 березня 2023, 14:00

Кремлівська пропаганда поширює брехливі тези, що нібито українські депутати чи політики не воюють. Будь-які фейки треба спростовувати. Саме тому Рух ЧЕСНО провів унікальне дослідження й зібрав у партій дані про депутатів місцевих рад, які воюють у лавах ЗСУ або ТрО.

 

Після кропіткого збору і аналізу даних від політичних партій ми запитали інформацію і в місцевих рад. Ці дані стануть основою другої частини нашого дослідження.

Але спростування пропаганди кремля виявило реальну проблему в нашій політичній системі. Це інституційна неспроможність партій працювати із виборцями та громадським сектором, а також відсутність у низки місцевих рад політичної волі виконувати закон "Про доступ до публічної інформації".

Аби провести це дослідження, ми звернулися із запитами до 12 партій та місцевих рад. Листи були надіслані наприкінці жовтня 2022 року до парламентських партій та партій з першої десятки за кількістю депутатів за результатами місцевих виборів.

На жаль, маємо констатувати, що майже всі партії, за винятком "Батьківщини", відповідали із затримкою в кілька місяців. Як правило, дані ми отримали лише після особистої комунікації, повторних запитів та неодноразових прохань з боку Руху ЧЕСНО. 

Це свідчить про критично слабку інституційну спроможність партій комунікувати з громадським сектором і доносити до виборців важливу інформацію. І тут варто зауважити, що парламентські партії на свою діяльність отримують немалі гроші з бюджету. Йдеться про мільярди гривень платників податків. Про свої ж витрати партії кілька останніх років воліють не звітувати, прикриваючись коронавірусними обмеженнями.

 

Деякі непарламентські партії взагалі проігнорували запити Руху ЧЕСНО. Це "Сила і честь", Радикальна партія Ляшка, "За майбутнє" та "Українська стратегія Гройсмана". Це при тому, що ми направляли звернення на ті електронні адреси, які партії зазначали на власних сайтах. У двох із чотирьох партій вони взагалі недійсні.

З позитивного варто зазначити, що РПЛ і "За майбутнє" після публікації результатів дослідження самі зв’язалися з Рухом ЧЕСНО, щоб повідомити, що готові в майбутньому надавати дані. 

Щодо місцевих рад, то про те, як війна вплинула зокрема на їхню прозорість, Рух ЧЕСНО писав ще влітку 2022 року. Але під час цього дослідження відповіли майже всі міськради, за винятком Сумської та Харківської. А Одеська міськрада зазначила, що під час війни дані не надає.

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Ми публічно звертаємося до всіх партій та місцевих рад: будьте готові вчасно надавати дані на запити громадських організацій, ЗМІ та громадян.

Ситуація з прозорістю у нас доволі складна. Понад 60 медіа та організацій підписали заяву з вимогою відкрити доступ до реєстрів і упрозорити роботу органів влади. Також часто без відповідей залишаються петиції, які мали б вчасно розглянути в Офісі президента. Деякі з них, приміром щодо ветування містобудівної "реформи", розглядають вже майже 100 днів.

Ще один фейк, який поширюють проросійські пропагандисти: українці не впливають на те, що відбувається у політичній системі, на відміну від західних партнерів країни.

Ми не можемо давати ворогу привід говорити про такі речі. Думка українців має бути почута на всіх рівнях, і на звернення громадян має бути відповідна реакція у строки, передбачені нашим законодавством.

Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: партіївійна
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