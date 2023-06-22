Закритість Верховної Ради. Як нардепи "працюють" із перукарні та доручають голосування помічниці

Одним із позитивних аспектів коронакризи стало запровадження роботи народних депутатів у відеорежимі, зокрема у парламентських комітетах. Досвід роботи в умовах карантину підготував нардепів і після повномасштабного вторгнення дав змогу оперативно адаптуватись та продовжити роботу.

Натомість представники ЗМІ та громадськості завдяки відеорежиму роботи нардепів у комітетах отримали можливість дистанційно стежити за їхньою роботою, чути та бачити кожного депутата під час виступу, а також те, хто як голосує на засіданні.

Коли останні кілька років Рух ЧЕСНО проводив моніторинг діяльності комітетів ВРУ різних скликань, ми час від часу фіксували курйози. Нардепів, які неодноразово включаються на засідання комітетів у відеорежимі з цигаркою в кадрі, під час прогулянки, або й за кермом авто. Під час одного з останніх засідань Комітету державної влади голова підкомітету з питань держслужби Дмитро Чорний ("Слуга народу") навіть зробив зауваження В'ячеславу Рубльову ("Слуга народу"), щоб той пристібнув пасок безпеки.

Про такі випадки свідчать відеозаписи засідань, з яких ЧЕСНО зробив скриншоти.

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Волинський мажоритарник Рубльов із непристібнутим паском безпеки в авто

Але на засіданні Комітету держвлади 5 червня здивувалися навіть ми. Тоді мажоритарник із Рівненщини від групи "За майбутнє" Віктор М'ялик включився з крісла перукарні та кілька разів голосував під час розгляду питань.

Мажоритарник М'ялик на засіданні комітету включився з крісла перукарні

Крім того, нагадаємо, що на засіданні того ж Комітету державної влади у листопаді 2020-го році Рух ЧЕСНО зафіксував, як замість мажоритарника з Херсонщини від "Слуги народу" Володимира Іванова шість разів проголосувала інша людина – невідома жінка. Два з цих шести голосувань стосувалися президентського законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Андрій Клочко, на той час голова комітету, підміни нібито не помітив. Проте голосування сторонньої особи замість народного депутата на засіданні комітету є прямим порушенням закону "Про комітети Верховної Ради України". А ідентичне цьому кнопкодавство в сесійній залі парламенту є порушенням Конституції України, яке віднедавна ще й підпадає під дію Кримінального кодексу.

Були й випадки, коли нардепи з'являлися в кадрі з цигаркою.

Мажоритарник СН Максим Бужанський з електронною цигаркою на засіданні Комітету з питань правоохоронної політики у грудні 2020 року

Треба наголосити, що в цьому випадку не йдеться про моралізаторство громадськості, мовляв, хто із нардепів як має виглядати та що робити в кадрі. Ба більше, нині це ніяк не регламентовано на законодавчому рівні чи етичним кодексом нардепа.

Однак ми наголошуємо, що така поведінка народних обранців свідчить про їхню легковажність у законодавчій роботі, невключеність у робочий процес, формування "для галочки" картинки власної присутності на засіданні комітету.

Очевидно, що водій за кермом авто не може повноцінно стежити за обговоренням законопроєктів у порядку денному чи розгляді поправок, долучитись до обговорення та голосування. Водночас таке поєднання ставить під загрозу його життя та здоров'я.

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Номінальна участь нардепів у засіданнях комітетів у відеорежимі має негативні наслідки в сесійній залі, коли нардепи дивуються появі ризикованих правок чи нововведень. Аналогічні негативні наслідки мають і закриті засідання Верховної Ради, які виправдовують безпековими питаннями. Хоча вони наразі досить сумнівні.

Звісно, повітряні тривоги ніхто не скасовував, і проблема укриттів залишається. Але у столиці вже давно відновили роботу і працюють у штатному режимі навіть дитячі садочки, школи та інші заклади освіти. А повідомлення про парламентські засідання стали причиною політичних спекуляцій і "спойлерів" від самих нардепів для "хайпу" в соцмережах.

Рух ЧЕСНО вкотре наголошує, що попри всі труднощі воєнного стану державні інституції мають відновлювати доступ для громадян і працювати відкрито. Об'єктивне висвітлення роботи цих інституцій у ЗМІ, серед іншого, дозволяє уникнути маніпуляцій з боку ворога.

Відкритість – одна з ключових відмінностей від автократичної російської політичної моделі, одна з наших переваг, завдяки якій ми маємо бути сильнішими та ефективнішими.

Олександр Саліженко

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