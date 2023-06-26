Тільки разом ми робимо Україну сильною

Я завершую свою роботу в "Укроборонпромі". Два роки та сім місяців, левова частка з яких припала на повномасштабне вторгнення рф.

Понад 150 ракетних, бомбових та артилерійських ударів, завданих ворогом по підприємствах Концерну, не зупинили виробництво та нашу волю до Перемоги.

І я пишаюся, що новітню історію українського державного ОПК мені пощастило писати з його родиною у 70 тисяч співробітників – невидимими героями оборонки.

Згадуючи відносно спокійний 2021 рік, мій перший рік роботи в "Укроборонпромі", нам вже тоді вдалось збільшити і обсяги виробництва на 24%, і надходження від зовнішньоекономічної діяльності на 127,6 мільйонів доларів (проти показників 2020 року). Крім цього, ми передали до ЗСУ перший береговий ракетний комплекс "Нептун", якому судилося зіграти одну з провідних ролей на першому етапі цієї великої війни.

Міністр оборони України Олексій Резніков неодноразово розповідав, що протикорабельні ракети Harpoon Україна отримала лише після того, як "Нептун" потопив російський крейсер "москва". А до того західні партнери відмовляли, пояснюючи можливою ескалацією з боку агресора.

Таким чином, наша українська зброя Перемоги не лише прискорила ухвалення союзниками рішень про передачу необхідного Україні озброєння, але й допомогла встановити одразу кілька рекордів. Так, найбільших бойових кораблів рф за раз поменшало на 16%. Вперше за понад 110 років росія втратила флагман флоту. "москва" стала першим за 40 років потопленим крейсером в усьому світі.

Озираючись на майже півтора роки великої війни, найбільш пам'ятними є перші місяці повномасштабного вторгнення. Перше зареєстроване у столиці ДФТГ було наше – Добровольче формування територіальної громади міста Києва "Укроборонпром" було створене 25 лютого. Поява ДФТГ дозволила миттєво організувати цілодобову охорону та оборону наших київських оборонних підприємств на фоні просування регулярної армії рф Київщиною.

Однак визначальним є не це, а те, що Україна вистояла.

Перші місяці війни ми вистояли завдяки невтомній роботі українських оборонних підприємств. Тих, хто під обстрілами робив танки та літаки, радари та броньовані машини, ракети та боєприпаси. Адже перші зразки озброєння та військової техніки Україна почала отримувати від союзників лише наприкінці травня – на початку червня 2022 року, коли Київщина, Чернігівщина, Сумщина та значна частина Харківщини вже були звільнені. Звільнені Силами безпеки та оборони України з українською зброєю в руках. Це визнають і міністр оборони України, і головнокомандувач Збройних сил України, і рядові військові.

Було надзвичайно важко. Ви вже понад рік не чуєте про ураження наших оборонних підприємств ворогом – такою є наша скоординована інформаційна політика. Втім, ворожі удари не вщухають – понад 150 прильотів на сьогоднішній день. Та попри це ми не втратили динаміки виробництва. Ми будували нові логістичні ланцюги та маршрути, дублювали виробничі потужності, розгортали серійне виготовлення нових видів продукції.

Концерн та його підприємства працювали та працюють 24/7, щоб забезпечити потреби Сил безпеки та оборони України. Торік за деякими видами продукції ми перевищили обсяги виробництва у 8 і більше разів порівняно з 2021 роком. Така ж тенденція зберігається і у 2023 році.

Ми запустили з нуля серійне виробництво боєприпасів. Вперше за всі роки незалежності України нашим фахівцям за сприяння закордонних колег вдалося налагодити серійне виробництво артилерійських снарядів калібром 122 мм і 152 мм, мінометних мін 82 мм і 120 мм, а також танкових снарядів 125 мм. Більше того, ми вже розпочали роботу з освоєння технології виготовлення боєприпасів калібру НАТО – 155 мм.

За дорученням президента України, ми розробили ракетну та протиракетну програми, які були схвалені на найвищому державному рівні. Втішений, що значна частина ракетної програми, успішно виконана, хоч деякі питання подальшої її реалізації потребують посиленої та скоординованої роботи усіх учасників програми.

Величезний внесок у боротьбу із загарбниками вносили й вносять підприємства всіх напрямків.

Ми повертаємо у стрій кораблі, літаки та гелікоптери, даємо друге життя радарам і двигунам, навчилися ремонтувати техніку, яку отримуємо від західних союзників. Я вдячний кожному працівникові наших підприємств, без перебільшення героям оборонки, які роблять все, щоб наблизити Перемогу.

Величезним здобутком нашої команди я вважаю те, що реформа державного сектору ОПК України триває попри повномасштабну війну. Наказ про початок корпоратизації був одним із перших за моєї каденції.

Ми йдемо шляхом перетворення на сучасну високотехнологічну оборонну компанію, яка отримає можливість залучати інвестиції та технології, стане полігоном для інновацій та місцем, де народжуються проривні ідеї.

Впевнений, що державний сектор української оборонки має стати та обов'язково буде драйвером для всієї економіки нашої країни. Зрештою, саме таке завдання ставив переді мною президент України Володимир Зеленський: завершити реформу "Укроборонпрому". Щасливий, що війна не завадила нам це зробити.

На сьогодні корпоратизовано 28 підприємств "Укроборонпрому", ще 21 – перебуває у процесі перетворення. Надважливо, що реформування не має негативного впливу на безпосереднє виробництво та інші бізнес-процеси у час війни.

Те, що ми вистояли, додало Україні та її ОПК ще більше поваги й довіри з боку іноземних партнерів. Співпраця Концерну та оборонних компаній країн НАТО значно активізувалася. Ми домовляємося про ремонт техніки та взаємодію щодо розробки нових видів озброєнь, створюємо спільні підприємства та цілі кластери. Rheinmetall, VOP CZ, Polska Grupa Zbrojeniowa – це далеко не вичерпний перелік тих компаній, з якими ми поглибили співпрацю.

За версією журналу Forbes Ukraine, "Укроборонпром" став найкращим державним роботодавцем та увійшов у ТОП-10 найкращих роботодавців країни.

З початку повномасштабного вторгнення ми взяли на роботу близько 10 тисяч наших громадян, адже з перших днів великої війни ми робили усе, щоб масштабувати обсяги виробництва такого необхідного для Сил безпеки та оборони України озброєння та військової техніки.

Я щиро вдячний президенту Володимиру Зеленському за довіру та підтримку в усьому. Також хочу подякувати за плідну співпрацю міністру оборони Олексію Резнікову, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, голові Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу, іноземним партнерам, представникам неурядових організацій та багатьом іншим.

Я вдячний Силам безпеки та оборони України за їхню невтомну боротьбу з агресором, за мужність і стійкість.

Я щиро вдячний людям "Укроборонпрому" за наполегливу цілодобову працю, бажання та спроможність робити більше. Для мене була велика честь бути частиною такої потужної команди, частиною величезної родини нашої оборонної промисловості.

Я впевнений, що оновлений державний сектор українського ОПК не втратить динаміку розвитку та стане прикладом для інших галузей нашої економіки.

І пам'ятайте: тільки разом ми робимо Україну сильною!

Юрій Гусєв, генеральний директор ДК "Укроборонпром"

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