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Кабмін змінить голову "Укроборонпрому" – ЕП

"Українська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 26 червня 2023, 10:22
Кабмін змінить голову Укроборонпрому – ЕП
Герман Сметанін, фото: ARMYFM.COM.UA

За даними ЕП, Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна. Це рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28-го.

Джерело: стаття "Економічної правди" Коні на переправі. Чому під час війни змінюють керівництво Укроборонпрому

Деталі: За даними ЕП, у суботу, 24 червня, Кабмін затвердив його на посаді нового керівника УОП. Це рішення оприлюднять 26 червня, а набере чинності воно 28-го.

31- річний Сметанін керівник харківського Заводу імені Малишева.

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Сметанін після університету влаштувався на роботу в харківське КБ Морозова. І за кілька років інженер-конструктор встигає попрацювати на Львівському бронетанковому, директором з виробництва на заводі імені Малишева, потім у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу, і ще через короткий час стає гендиректором одного з промислових гігантів – заводу ім. Малишева.

Сметаніну Зеленський поставив три головні задачі: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції і довести до кінця реформу оборонки.

Станом на зараз утримання самого концерну без урахування виробництва обходиться у 450 мільйонів гривень на рік. Сметаніну поставлять задачу скоротити ці витрати, а відповідно штат управляючої структури, щонайменше на 20%.

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За словами джерел ЕП, чинний глава УОП Юрій Гусєв провалив ракетну програму: "За даними УП, згідно з новими планами президенту Володимиру Зеленському було обіцяно, наприклад, що уже в травні 2023 року українські ракети "Сапсан" (експортна назва "Грім-2") будуть масово нищити російську військову інфраструктуру в глибині території РФ". 

За даними УП, Гусєв попросив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну із країн Європи, з якими Україна має якраз тісні оборонні контакти, але поки що ствердної відповіді від президента Гусєв ще не отримував. 

Пряма мова джерела ЕП, з оточення Зеленського: "Гусєв у ракетній програмі був не просто наглядачем як голова концерну, а безпосереднім координатором. Там завал. Є ще "дрон на 1000 кілометрів", але його ніхто не може знайти, де він і хто його випускає. А президент запитує: "Де ракети? Де дрони?"

Теми: УкроборонпромКабінет міністрів
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