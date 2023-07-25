Як Мінекономіки сприяє швидкому гуманітарному розмінуванню України

Нещодавно видання The Washington Post опублікувало текст, який ілюструє масштаб і комплексність проблеми забруднення України вибухонебезпечними предметами.

У ньому автори пишуть, що за півтора року війни, потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами територія України співмірна за площею з американським штатом Флорида чи країною Уругвай. А на повне розмінування України може піти декілька століть.

Якщо перше і справді відповідає дійсності, то щодо другого: поки триває війна, озвучити точну цифру того, скільки часу піде на повне розмінування країни – не зможе ніхто.

За даними експертів організації GLOBSEC, у світі немає жодного прикладу, коли б гуманітарне розмінування проводилося в країні, яка все ще перебуває в стані активних бойових дій. Тож будь-які підрахунки міжнародних чи вітчизняних експертів не можна сприймати за доконаний факт.

Проблема розмінування – ключовий пріоритет Уряду України. Наше завдання – не лише розмінувати усю територію, аби врятувати життя людей, але й прискорити цей процес. Це питання економічного відновлення, бо чим швидше ми повернемо в обіг потенційно заміновані землі, тим швидше на них розвиватиметься бізнес.

Для цього Мінекономіки працює над збільшенням спроможності державних інституцій, залученням неурядових організацій і бізнесу до протимінної діяльності. Крім того, напрацьовуємо стандарти повернення територій у вільне використання – стандартів, які викликатимуть довіру українців.

Читайте також: Увага, міни! Як війна перетворила Україну на велике мінне поле, і що з цим робити

По кожному з цих напрямів є чітке розуміння подальших кроків.

Ми заручаємось підтримкою партнерів у постачанні необхідного обладнання. Це не лише питання коштів на купівлю техніки, але й виробництва обладнання. Щоб задовольнити потребу, Україна розвиватиме промислове партнерство зі світовими виробниками. Вже зараз ми маємо домовленості з хорватською компанією DOK.ING і данською HYDREMA щодо локалізації їхнього виробництва в Україні.

Крім того, працюємо над збільшенням кількості техніки для розмінування. Це суттєво пришвидшить темпи роботи.

До кінця року маємо отримати обладнання від Японії, Канади, Кореї, Швейцарії, Литви, Фонду Говарда Баффета, ПРООН та ще багатьох інших партнерів. Це 10 вкрай необхідних машин для розмінування хорватської компанії Dok ING. Ще 10 машин від Global Clearance Solutions. Майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин. А ще індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів.

Також наші донори, зокрема Сполучені штати, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування.

Вся ця підтримка суттєво вплине на те, як швидко фахівці зможуть обстежувати і розміновувати території.

Паралельно працюємо над збільшенням присутності на "ринку" розмінування приватних операторів. Мова йде як про міжнародні неурядові організації, так і операторів, які працюють на комерційній основі.

Реклама:

Мета Уряду – забезпечити, щоб приватні оператори могли отримати всі потрібні дозволи. Мінекономіки вже провело перший "експеримент" супроводу сертифікації для міжнародного оператора. Завдяки цьому побачили що потребує дерегуляції та спрощення, а де необхідна лише юридична допомога у заповненні форм та поданні документів. Наше завдання – залучити до роботи в Україні усіх міжнародних гравців і заохотити український бізнес створювати операторів протимінної діяльності.

Для того, щоб сприяти залученню приватного бізнесу ми проводимо експеримент з виведення робіт з розмінування у площину публічних закупівель. Зараз триває підготовка першої процедури закупівель на розмінування.

Умовно ми поділяємо потенційно забруднені території на сегменти – критична інфраструктура, житловий фонд, аграрні землі, ліси та акваторія. І якщо в критичній інфраструктурі головна відповідальність лежатиме да урядових структурах, то для очищення сільськогосподарських земель і лісів, значущою буде активна участь приватних операторів.

Інший елемент для посилення спроможності – навчання персоналу. Тут ми також спрощуватимемо регуляторні документи настільки, наскільки це можливо, і залучатимемо якомога більшу кількість фахівців з усього світу для навчання людей, задіяних у розмінуванні.

Та найбільшого прогресу в поверненні земель ми можемо досягти через швидке і надійне нетехнічне обстеження територій. Це базовий етап розмінування, який дозволяє максимально швидко повернути у вільний обіг до 80% потенційно забруднених земель.

До них належать всі території, де є бодай найменший шанс, що там є вибухонебезпечні предмети. Після ретельного вивчення усіх обставин і фактів часто з’ясовується, що реальних ризиків немає. Тож немає потреби проводити тривале і коштовне технічне обстеження та розмінування. Це дозволяє зекономити і час, і ресурси.

Але дуже важливо, аби суспільство довіряло якості нетехнічного обстеження й оцінки фактів. Наше завдання – забезпечити простоту і довіру до процедур і стандартів нетехнічного обстеження. Ця робота більш бюрократична і вимагає стратегій, нормативних актів, роз’яснювальної роботи з бізнесом і суспільством.

Як бачимо по всіх напрямках роботи з розмінування, суттєвого прогресу можна досягти завдяки економічному розвитку ринку послуг з розмінування й розвитку виробництва через застосування інструментів економічної політики. Зокрема застосування локалізації виробництва, відкритих публічних закупівель, збалансованого регулювання і дерегуляції.

З огляду на це, саме Міністерство економіки взяло на себе відповідальність опрацювати стратегію та забезпечити координацію роботи органів влади у цій сфері.

Це вливатиме передовсім на швидкість розмінування. Чим якіснішою буде стратегія, чим чіткіше кожен розумітиме свою сферу відповідальності, чим детальніше будуть виписані кроки й плани, тим швидше українці зможуть повернутися жити й працювати на рідній землі. Без страху, що кожен лишній крок може нести загрозу.

Та те, скільки часу знадобиться, аби повністю очистити українську землю від мін, залежить передовсім від того, як швидко ми очистимо українську землю від російських солдатів. На щастя, і перше, і друге, українці роблять якісно і оперативно.

Свириденко Юлія

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.