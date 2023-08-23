2008-й був репетицією. Тоді я був у становищі Зеленського

7 серпня 2008 року, коли я був Президентом Грузії, я збирався до Китаю на церемонію відкриття Пекінських Олімпійських Ігор. Але головною метою була зустріч з групою світових лідерів та обговорення ситуації з військовими провокаціями та наростаючим тиском по всьому північному периметру наших кордонів.

Відразу після невдалої Бухарестської зустрічі у верхах лідерів країн НАТО, через їхню нездатність дати пряму, недвозначну позитивну відповідь на прагнення Грузії та України, російські Збройні Сили провели безпрецедентні за обсягом та розмахом військові навчання в Моздоку, прямо на кордоні з Грузією.

Було мобілізовано 300 танків, які підтягнули до залізничної станції міста Сочі, яке межувало із сепаратистським регіоном Грузії – Абхазією. Паралельно було здійснено кілька військових провокацій безпосередньо на території Грузії. Ми відповіли спробами підняти глобальну тривогу та достукатися до всіх, хто був готовий слухати. Варто визнати, що з боку США та Західної Європи було кілька спроб посередництва. Однак російська сторона всіляко протидіяла і відтягувала будь-які обговорення ситуації, що склалася.

Здавалося, що Західні країни в цілому вважали нашу позицію надмірно напруженою і підозрювали нас у перебільшенні небезпеки, яка насувається. В результаті я вирішив поїхати до Пекіна і особисто довести до відома Буша про ситуацію, що склалася. Я також сподівався встановити прямий контакт із Володимиром Путіним, бо російська сторона відмовлялася від прямого діалогу з нами.

Але безпосередньо перед відльотом я почав отримувати відомості про інтенсивні перестрілки в регіоні Південної Осетії. Тобто тієї частини території Грузії, яка перебувала під контролем частково сепаратистів та частково російських миротворців.

Крім того, через канали нашої розвідки надходили відомості, що російські танки рухалися через Рокський тунель і вже пройшли офіційні грузино-російські прикордонні контрольні пункти.

Я був змушений відмовитися від поїздки до Пекіна, повернутися до Президентського кабінету і, зрозуміло, дати наказ про мобілізацію всіх озброєних об'єднань, що перебувають у цей час у регіоні та поблизу.

Водночас майже всі урядові сайти Грузії опинилися під організованою і добре скоординованою кібератакою, а частину нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан взагалі було підірвано на Турецькому перегоні, фактично паралізувючи транзит нафти через Грузію.

Стрілянина з боку сепаратистських анклавів ставала нестерпною і нам довелося відкрити артилеристський вогонь у відповідь. На це була заява російського керівництва, що Росія захищатиме своїх громадян "шляхом прямого вторгнення".

Через багато років, навіть після того, як багато невідомих раніше деталей стали надбанням світової громадськості, і навіть зараз, попри війну в Україні, деякі люди продовжують звинувачувати мене в ініціюванні військового конфлікту. Щоправда їхній наратив дещо змінився у бік того, що "ми піддалися на провокацію", тим самим давши привід Путіну для військового вторгнення.

Давайте ближче розглянемо події, що відбулися, і проаналізуємо генезис війни.

Для початку варто вказати на неприховане неприйняття нашого уряду та невдоволення його діяльністю з боку Путіна. Основна причина в реформах, які ми провели, внаслідок чого, безнадійно неспроможна держава перетворилася на процвітаючу країну зі злагоджено функціонуючими, не корумпованими інститутами, що викликають заздрість всього регіону, включаючи багатьох росіян.

Президент США побував з візитом у Тбілісі, оголосивши при цьому країну "маяком демократії". Але головним гріхом Грузії в очах Путіна було і залишається її відверте прагнення до членства в Європейському Союзі та НАТО. Таким чином, усунення тодішнього керівництва Грузії було абсолютно необхідним Путіну.

Якби ми не підняли тривогу, не чинили запеклого опору, Російські війська все одно окупували б нашу територію і провели б чистку грузинського населення, зрозуміло, під прикриттям локального етнічного конфлікту. Це неминуче спричинило б масові вуличні протести і переворот через те, що ми не змогли захистити власний народ. І мало хто у світі зрозумів би, що насправді сталося.

Наші Збройні Сили, що перегородили шлях російської армії, були в 5 разів меншими за чисельністю, при повному домінуванні Росії в повітрі. Проте ми збили 10 літаків противника, включаючи один стратегічний бомбардувальник. Так ми виграли необхідний час, щоб нас почули, і світова громадськість була вчасно попереджена про кризу, що назріває. Шість лідерів Європейських держав приїхали до Тбілісі і сотні тисяч моїх співгромадян вийшло на вулиці міст та сіл на знак готовності дати відсіч.

У ході кризи, Путін, через Саркозі, погрожував "повісити мене за яйця". Багато моїх західних друзів пропонували вивезти мене і мою сім'ю з країни. Я відмовився чудово усвідомлюючи, що мій від'їзд викликав би паніку, зниження дієздатності уряду, привів би до повного контролю Росії над країною і зрештою знищення Грузинської державності.

Я, зрозуміло, залишився у Президентському Палаці на тлі просування російських танків у бік столиці. І в цей момент США нарешті вирішили втрутитися у конфлікт.

Після мого багаторазового звернення до Президента Буша, він із Рожевого саду Білого Дому оголосив про початок військово-гуманітарної операції на допомогу Грузії. Флагман 6-го флоту ВМС США вже проходив через Босфор. Згідно з інформацією, що просочилася, на екстреному засіданні в Білому Домі віце-президент Дік Чейні запропонував почати невідкладне і пряме бомбардування Російських військ. Путін інформацію прийняв і зрозумів, і відкликав свої війська, які знаходилися за чотирнадцять кілометрів від столиці Грузії. Грузинська державність та її демократія, що народжується, були врятовані.

Все могло закінчитися відносно добре чи хоча б прийнятно, особливо на тлі запропонованого Францією договору про припинення вогню та повного виведення Російських військ. Однак Путін узяв тайм-аут, очевидно "вимірюючи температуру" уряду та світової громадської думки, і за два тижні Росія оголосила про визнання Абхазії та Південної Осетії "незалежними державами" і цинічно порадила світові і нам звикнути до цієї нової реальності. Зрозуміло, що ніхто не дослухався до їхньої поради. А віцепрезидент Байден на знак солідарності та підтримки взагалі приїхав до Грузії та оголосив про мільярдний пакет допомоги Грузії. ЄС запровадив санкції проти Росії.

Як не дивно, Європейські держави оголосили про повномасштабну заборону на продаж військової техніки Грузії. А Франція взагалі вирішила поставити два найкращі військово-амфібійні кораблі "Містраль" Росії. Протягом усього кількох місяців всі санкції, що поки що залишилися, були анульовані і все повернулося до "бізнесу як завжди".

На демократичних виборах 2012 року мій прозахідний уряд зазнав поразки від коаліції партій, організованої російським олігархом Бідзіною Іванішвілі. Першими актами його уряду були визволення засуджених російських шпигунів; закриття російськомовного каналу телебачення, з якого ми доносили альтернативні новини до російського глядача; припинення грузино-американського державного проекту будівництва Американського університету; і нарешті арешти тих правоохоронців, які викликали найбільше роздратування російської влади.

Після закінчення мого президентського терміну я був змушений покинути країну. У міру того, як я втягувався в політичну діяльність нового прозахідного уряду України, грузинська влада відкрила кілька кримінальних справ проти мене, тим самим, де-факто відсікаючи мене від моєї країни.

Спостерігаючи з безпечного комфорту свого нового посту глави Ради Реформ Президента Зеленського, я не міг залишатися байдужим до повного демонтажу реформ мого уряду і засилля російських інтересів у країні. Тож я вирішив повернутися незважаючи на очікуваний арешт.

Які висновки можна зробити із подій 2008 року? Якби зустріч у верхах у Бухаресті надала Програму Дії для Членства, не було б подальших криз.

Якби під час п'ятиденної війни США не продемонстрували готовності застосувати силу, Путін довів би справу завоювання Грузії до кінця. Тобто окупував би всю країну і фізично знищив мене і більшість членів мого уряду.

Якби після війни серйозні санкції були накладені на Путіна, або принаймні йому не було запропоновано політику "перевантаження", Крим не стався б. Ми не були б у становищі, в якому зараз є.

Таким чином виходить, що Путін бере витривалістю і перемагає набагато сильніший Захід, маніпулюючи існуючі розбіжності, відволікаючи його увагу на другорядні питання і розбещуючи демократичний політичний процес.

Я все життя вірив у демократичні ідеали Заходу. І навіщо? Щоб бути свідком того, як ці ідеали підвели обидві мої країни – Україну та Грузію, вже нічого не говорячи про мене.

У 15 річницю вторгнення до Грузії, маю зізнатися, що склалося враження, що Путін здобув фізичну перемогу наді мною. Я у в'язниці, як він і обіцяв; кадри моїх тортур облетіли світові екрани і досі числяться серед хітів російського телемовлення.

І як сказав Президент Зеленський, Путін повільно вбиває мене у тюремній камері руками грузинів.

А Захід все ще спостерігає. Як завжди.

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