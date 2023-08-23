2008 год был репетицией. Я был в положении Зеленского тогда

Этот текст бывший президент Грузии направил главной редакторке УП. Правописание автора сохранено.

7 Августа 2008 года, будучи Президентом Грузии, я собирался в Китай на церемониал открытия Пекинских Олимпийских Игр. Но главная цель была встретиться с группой мировых лидеров и обсудить с ними ситуацию с военными провокациями и нарастающего давления по всему северному периметру наших границ.

Сразу после неудавшейся Бухарестской встречи в верхах лидеров стран НАТО, их неспособности дать прямой, недвусмысленный положительный ответ на стремление Грузии и Украины, Российские Вооруженные Силы провели беспрецедентные по объёму и размаху военные учения в Моздоке, прямо на границе с Грузией.

Были мобилизованы 300 танков, которых подтянули к железнодорожной станции г. Сочи,

Граничившего с сепаратистским регионом Грузии – с Абхазией. Параллельно были осуществлены несколько военных провокации непосредственно на территории Грузии. Мы ответили попытками поднять глобальную тревогу и достучаться до всех, кто был готов слушать. Следует признать, что со стороны США и Западной Европы били несколько попыток посредничества. Однако Российская сторона всячески противодействовала и оттягивала любые обсуждения создавшегося положения.

Была похоже, что Западные страны в целом считали нашу позицию излишне взвинченной и подозревали нас в преувеличении надвигающейся опасности. В результате я решил поехать в Пекин и лично довести до сведения Буша о создавшейся ситуации. Я так же надеялся установить прямой контакт с Владимиром Путиным, ибо Российская сторона отказывалась от прямого диалога с нами.

Но непосредственно перед отлетом, я стал получать сведения об интенсивных перестрелках в регионе Южной Осетии. То есть той части территории Грузии, которая находилась под контролем частично сепаратистов и частично Российских миротворцев. Кроме того, по каналам нашей разведки поступали сведения, что русские танки двигались к нашей территории через Рокский туннель и уже прошли официальные Грузино-Российские пограничные контрольные пункты.

Я был вынужден отказаться от поездки в Пекин, вернуться в Президентский кабинет и, разумеется, дать приказ о мобилизации всех вооруженных соединении, находящихся в это время в регионе и по близости.

В это же время почти все Правительственные сайты Грузии оказались под организованной и хорошо скоординированной кибер атакой, а часть нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и вовсе был взорван на Турецком перегоне, фактический парализуя транзит нефти через Грузию. Стрельба со стороны сепаратистских анклавов становилась невыносимой и нам пришлось открыть ответный артиллеристский огонь. На это последовало заявление Российского руководства, что Россия будет защищать своих граждан "путем прямого вторжения."

По прошествии многих лет, даже после того, как многие неизвестные ранее детали стали достоянием мировой общественности, и сейчас, уже несмотря на войну в Украине, некоторые люди продолжают обвинять меня в инициировании военного конфликта. Правда их нарратив несколько изменился в сторону того, что "мы поддались на провокацию" тем самым дав повод Путину для военного вторжения.

Давайте поближе рассмотрим происшедшие события и проанализируем генезис войны.

Для начала следует указать на нескрываемое неприятие нашего правительства и недовольство его деятельностью со стороны Путина. Основная причина в реформах, которые мы провели, в результате чего, безнадежно несостоявшееся государство превратилось в процветающую страну со слажено функционирующими, не коррумпированными институтами, вызывающими зависть всего региона, включая многих русских.

Президент США побывал с визитом в Тбилиси объявив при этом страну "маяком демократии". Но главным грехом Грузии в глазах Путина была и остается ее откровенное стремление к членству в Евро Союзе и НАТО. Таким образом, устранение тогдашнего руководства Грузии была абсолютно необходимо Путину.

Если бы мы не подняли тревогу, не oлазали ожесточенное сопротивление, Российские войска все равно бы оккупировали нашу территорию и провели бы чистку грузинского населения, разумеется, под прикрытием локального этнического конфликта. Это неминуемо привело бы к массовым уличным протестам и перевороту за то, что не смогли защитить собственный народ. И мало кто в мире понял бы что в действительности произошло.

Наши Вооруженные Силы, преградившие путь российской 58 армии, были в 5 раз меньше по численности, при полном доминировании России в воздухе. И тем не менее, мы сбили 10 самолетов противника, включая один стратегический бомбардировщик. Так мы выиграли необходимое время чтобы нас услышали, и мировая общественность была вовремя предупреждена о назревающем кризисе. Шесть лидеров Европейских государств приехали в Тбилиси и сотни тысяч моих сограждан вышло на улицы городов и сел в знак готовности дать отпор.

В ходе развивающегося кризиса, Путин, через Саркози, угрожал "повесить меня за яйца". Многие мои западные друзья предлагали вывезти меня и мою семью из страны. Я отказался прекрасно сознавая, что мои отъезд вызвал бы панику, снижение дееспособности правительства, привел бы к полному контролю России над страной и в конечном итоге уничтожению Грузинской государственности.

Я, разумеется, остался в Президентском Дворце на фоне продвижения российских танков в сторону столицы. И в этот момент США наконец решили вмешаться в конфликт. После моих многократных обращении к Президенту Бушу, он из Розового сада Белого Дома объявил о начале военно-гуманитарной операции в помощь Грузии.

Флагман 6-го Флота ВМС США уже проходил через Босфор. Согласно просочившейся информации на экстренном заседании в Белом Доме Вице Президент Дик Чейни предложил начать неотложную и прямую бомбардировку Российских войск. Путин информацию принял и понял, и отозвал свои войска, которые находились в четырнадцати километрах от столицы Грузии. Грузинская государственность и ее нарождающаяся демократия были спасены.

Все могло закончиться относительно хорошо или хотя бы приемлемо, особенно на фоне предложенного Францией договора о прекращении огня и полного вывода Российских войск. Однако Путин взял тайм-аут, очевидно "измеряя температуру" правительства и мирового общественного мнения, и через две недели Россия объявила о признании Абхазии и Южной Осетии "независимыми государствами" и цинично посоветовала миру и нам привыкнуть к этой новой реальности. Ну разумеется никто их совету не последовал. А Вице Президент Байден в знак солидарности и поддержки и вовсе приехал в Грузию и объявил о миллиардном пакете помощи Грузии. ЕС ввел санкции против России.

Как ни странно, в то же время Европейские государства объявили о полно масштабном запрете на продажу военной техники Грузии. А Франция вообще решила поставить два самых передовых военно-амфибийных корабля – "Мистраль" России. В течение всего нескольких месяцев все пока еще остающиеся санкции были аннулированы и все вернулось к "бизнесу как всегда".

На демократических выборах 2012 года мое прозападное правительство потерпело поражение от коалиции партий, организованной российским олигархом Бидзиной Иванишвили. Первыми актами его правительства были освобождение осужденных русских шпионов; закрытие русскоязычного канала телевидения, посредством которого мы доносили альтернативные новости до Российского зрителя; прекращение Грузино-Американского государственного проекта строительства Американского университета; и наконец аресты тех правоохранителей, которые вызывали наибольшее раздражение Российских властей.

По истечении моего президентского срока я был вынужден покинуть страну. По мере того, как я втягивался в политическую деятельность нового прозападного правительства Украины, грузинские власти открыли несколько уголовных дел против меня тем самым, де факто отсекая меня от моей страны. Наблюдая с безопасного комфорта своего нового поста Главы Совета Реформ Президента Зеленского, я не мог оставаться равнодушным к полному демонтажу реформ моего правительства и засилью Российских интересов в стране. Так что я решил вернуться несмотря на ожидаемый арест.

Какие выводы можно сделать из событий 2008 года? Если бы встреча в верхах в Бухаресте предоставила Программу Действия для Членства, не было бы последующих кризисов. Если бы в ходе пятидневной войны США не продемонстрировали готовность применить силу, Путин довел бы дело завоевания Грузии до конца. То есть оккупировал бы всю страну и физически уничтожил бы меня и большинство членов моего правительства.

Если бы после войны серьёзные санкции были наложены на Путина, или по крайней мере ему не была предложена политика "перегрузки", Крым бы не случился. Мы не были бы в положении, в котором находимся сейчас.

Таким образом получается, что Путин берет выносливостью и побеждает на много сильнейший Запад, манипулируя существующими там разногласиями, отвлекая его внимание на второстепенные вопросы и развращая демократический политический процесс.

Я всю жизнь верил в демократические идеалы Запада. И для чего? Чтобы быть свидетелем тому, как эти идеалы подвели обе мои страны – Украину и Грузию, уже ничего не говоря обо мне.

В 15 годовщину вторжения в Грузию, должен признаться, что создалась видимость, что Путин одержал физическую победу надо мной. Я в тюрьме, как он и обещал; кадры моих пыток облетели мировые экраны и по сей день числятся среди хитов Российского телевещания.

И как сказал Президент Зеленский, Путин медленно убивает меня в тюремной камере руками грузин.

А Запад все еще наблюдает…. как всегда.

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