"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 

Пояснюю, чому кремль заморочується з "виборами" в країні, де конкурентів вбивають прямо на червоній площі чи збивають їхні літаки.

Російське суспільство не хоче протистояти диктатурі, адже сотнями років жило в деспотизмі, де легітимність правителя визначає його сила, а не вибори.

Чи можна в сучасній рф оголосити путіна імператором? Відповідь – можна. Проте Москві вибори потрібні з двох причин:

Реклама:

продемонструвати "згуртованість нації навколо вождя"; завдяки організації виборів на тимчасово окупованих територіях (далі – ТОТ) показати світу, що росія не збирається припиняти війну.

З першим завданням проблем не буде, адже цифри вже намальовані. А ось з другим є проблема.

Враховуючи пропагандистську природу цього дійства, російським політтехнологам зараз важливо створити картинку масового голосування на ТОТ.

Там росіяни вже мають досвід провального "референдуму", який місцеве населення переважно проігнорувало.

В результаті на голосуванні в ООН такий "референдум" не визнали навіть Іран й більшість країн ОДКБ, які є союзниками кремля.

Відтак цього разу росіяни вже розтягнули "волевиявлення" на 11 діб, де з 31 серпня по 7 вересня "вибори" відбуваються за місцем проживання, а вже 8-10 вересня відбудеться голосування у дільницях.

Причиною такого тривалого терміну голосування став намір Москви приховати відсутність явки. Дуже легко пояснити порожні дільниці тим, що багато хто проголосував з дому, а хтось проголосує завтра чи вже голосував вчора.

При цьому, росіяни взагалі могли не проводити вибори на ТОТ, бо ще минулої осені диктатор владімір путін ввів на захоплених територіях воєнний стан. Проте у травні Кремль дозволив проводити вибори попри всі обмеження.

Читайте також: Чому вибори у воєнний час в Україні неможливі

Адже знову ж таки, мета процесу – продемонструвати готовність підняти ставку й відсутність бажання домовлятись.

Саме тому на українські землі вже зараз звозять бюджетників, пропагандистів, посіпак Кремля з усього світу як спостерігачів, й масовку з "студентських рухів".

Бо путіну важливо продемонструвати, що він захопив ці землі й має право робити на них що хоче. А "вибори" в умовній республіці Комі чи Татарстані не цікаві навіть самій Москві.

Що ж, ми позицію рф почули й вже скоро надамо нашу відповідь. І враховуючи чим закінчився "референдум" у Херсоні, то кандидати від "єдіной росії" мають більше переживати не за результати "виборів", адже наша відповідь буде більш практична та наочна.

Для нас – це черговий доказ того, що війна не на два-три тижні. Це марафон, і ми маємо нарощувати м’язи. І питання навіть не в цій, поточній, фазі. А в тому, що ми живемо поруч з варварам чиє існування забезпечує безперервна війна. Війна, яка є двигуном російського світу, яка дає росіянам енергію.

Тому, ми маємо розуміти – вони приходили до нас з війною, прийшли зараз і прийдуть знову.

Ми маємо викорінити російське з себе, аби бути готовими завжди.

Ми маємо розбудовувати систему підготовки населення до спротиву, аби бути готовими завжди.

Ми маємо бути готовими завжди.

Андрій Ткачук

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.