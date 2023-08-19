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На окуповані території прибули "гастролери" з РФ для організації "виборів" – ЦНС

"Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 03:04
На окуповані території прибули гастролери з РФ для організації виборів – ЦНС
ФОТО РИА НОВОСТИ

На тимчасово окуповані території України з Росії прибули політтехнологи, пропагандисти і спостерігачі для організації "виборчого процесу".

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує готуватися до імітації "виборів". Для цього в регіон прибувають спеціалісти з РФ.

Після провалу з "референдумом", який проігнорувала більшість місцевого населення, окупанти сподіваються покращити ситуацію на "виборах". Для цього на тимчасово окуповані території прибувають політтехнологи, спостерігачі, організатори масовок і пропагандисти. Контроль за "виборчим процесом" будуть здійснювати представники російського ЦВК". 

Деталі: За даними ЦНС, працівники бюджетних підприємств змушені будуть іти "голосувати" під розпис у визначений для підприємства день, а розставлені завчасно пропагандисти зніматимуть цей процес.

Теми: окупаціяРосіявибори
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