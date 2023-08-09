Чи визнає Австрія Фірташа дипломатом?

Український олігарх Дмитро Фірташ не полишає спроб уникнути кримінальної відповідальності на міжнародному рівні. Після ухвалення віденським судом в червні рішення по справі Фірташа багато хто писав про наявність в останнього статусу дипломата.

Чи насправді, це так? За даними видання Deutsche Welle, виявилося, що Фірташ вже не перший рік обіймає дипломатичну посаду у Відні в якості радника від… Білорусі. Робить він це із зрозумілою метою. Статус дипломата може дозволити йому отримати недоторканість, завдяки чому стане неможливою його екстрадиція з Австрії до США, де на нього вже дев’ять років чекає суд.

Американці звинувачують олігарха у відмиванні коштів та у корупції. Йому загрожує серйозне покарання у вигляді 50 років в’язниці з конфіскацією всіх активів. Втім, Фірташа чекають не тільки в США. Нещодавно і українське Бюро економічної безпеки оголосило йому підозру в завданні збитків державному бюджету у розмірі близько 18 млрд гривень.

Отже, аби отримати дипломатичний статус і імунітет, Фірташ, як виявилося, ще у 2021 році влаштувався на роботу до UNIDO – Організацію Об'єднаних Націй з промислового розвитку, яка є агенцією у структурі ООН. UNIDO має сприяти індустріалізації постколоніальних країн "третього світу". Серед проектів агенції кейси, на кшталт надання стипендій жінкам Нігерії, які хочуть продавати холодильники і кондиціонери. Ось у цій поважній конторі Фірташ вже другий рік начебто обіймає позицію радника постійного представництва Білорусі при міжнародних організаціях у Відні.

Нещодавно Вищий земельний суд Відня знову взяв у роботу його справу і зобов’язав суддів першої інстанції при повторному розгляді перевірити, чи дійсно працює бізнесмен у структурі ООН.

Якщо адвокати Фірташа доведуть, що на підставі роботи в UNIDO він може отримати дипломатичний імунітет, багаторічна робота щодо екстрадиції корупційного бізнесмена і притягнення його до відповідальності буде зведена нанівець. Доки діятиме дипломатичний мандат, витягти олігарха до США (чи до України) із Австрії, де він переховується із 2014 року, буде неможливо.

Втім, шанси, що омріяної недоторканості олігарх не отримає, все ж є. Мін'юст Австрії доповідає, що Фірташ не має належної акредитації при UNIDO, тож теоретично уряд у Відні може не визнати його особою із правовим імунітетом дипломата.

Та доки австрійськи суд визначає легітимність дипломатичного статусу Фірташа, Україні було б непогано зайняти і озвучити на офіційному рівні якусь визначену позицію щодо нього. Зрештою, Україна не менше за Штати має бути зацікавленою в його екстрадиції. Не тільки тому, що це надасть можливість відшкодувати гроші із створених ним в інтересах РФ компаній (РосУкрЕнерго, Кримський титан тощо). Але й через змогу українських слідчих допитати проросійського олігарха щодо того, чи правдива інформація про його безпосередній зв’язок із нинішніми українськими політиками і бізнесменами.

Наприклад, із партією "Удар". Нагадаю, що у квітні 2015 року Фірташ під час слухань у суді Відня заявив, що спонсорував партію Віталія Кличка. Також свідками по справі Фірташа могли б стати олігарх Ігор Коломойський і екс-голова СБУ, а нині народний депутат від партії "Батьківщина" Валентин Наливайченко. Саме Наливайченко в 2009 році з трибуни Верховної Ради спростував причетність Фірташа до схем РосУкрЕнерго.

Присутність Фірташа в Україні дозволила б, нарешті, дізнатися, чи справді відбувалася у Відні його зустріч із Льовочкіним, Порошенком та Кличком напередодні президентських виборів у 2014. Принаймні після того, як Кличко оголосив про готовність взяти на поруки одіозного мера Одеси Труханова, можливість його зв’язку з іншими контроверсійними політиками та бізнесменами часів Януковича виглядає досить ймовірною.

У будь-якому випадку, офіційна позиція України по статусу Фірташа була б доречною. Оскільки зараз ми виглядаємо дещо відсторонено щодо справи проросійського олігарха, ув’язнення якого відповідає інтересам України навіть на рівні державної безпеки.

В умовах боротьби із присутністю російських активів у фінансовій системі України, показання Фірташа могли б принести слідчим БЕБ і НАБУ неабияку користь.

Любов Криган

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