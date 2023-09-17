Не розголос про корупцію, а некомпетентні люди в оточенні президента дають шанс Росії на перемогу

По-перше, хочу подякувати "Українській правді", всім професійним журналістам за тверду й чітку позицію, за підтримку незалежної соціології та аналітики.

По-друге, хочу сказати, що 15 вересня після запису інтерв'ю з Романом Кравцем та Романом Романюком, де я чітко виклав, чому було проведене й оприлюднене дослідження про сприйняття громадянами корупції, я не збирався нічого пояснювати. Але вранці 16 вересня я подивився "УП.Чат" (класний формат, до речі, колеги!), де одним із гостей редакції був Дмитро Наталуха, народний депутат від "Слуги народу".

Панове, ну такого рівня відпрацювання партійної пропаганди, такої підміни причин наслідками, такого прямолінійного маніпулювання й жонглювання словами я особисто від представника влади не чув з часів пізнього Кучми, вони ж часи раннього Медведчука!

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"Слуги народу", ви там всі справді вважаєте, що можна нове українське суспільство, яке вже загартувалося у вогні війни, тримати за дурнів!?

Вам кажуть про те, що на тлі героїчних операцій на фронті та в запіллі ворога суспільство ніколи не пробачить виборним політикам, народним депутатам та Президенту ситуації, коли на державних закупівлях та іноземних замовленнях розкрадаються десятки мільярдів гривень, а народні обранці стають багатшими.

Ви відповідаєте: це все ознаки зовнішнього тиску, коли Москва і Вашингтон примушують нас до принизливого миру; це ось так провокується дестабілізація країни через викриття інформації про 100 депутатів, які збагатилися під час війни.

Це просто жахливо і обурливо, як молода і нібито освічена людина, як-от Дмитро Наталуха, з серйозним обличчям, представляючи свою партію – правлячу більшість, говорить це в ефірі. І таким чином просто уникає прямих запитань журналіста-розслідувача, просто ігнорує слушні аргументи!

Ба більше, вже після того як опитування показало, що 78% українців чекає від Президента рішучих дій, представник його партії, парламентар і голова комітету наважується казати, що вимога розкрити е-декларації – це вимога "частини суспільства".

Я пригадую один епізод із зими 2004 року. Коли депутати з "Партії регіонів" під час дебатів між другим і третім туром президентських виборів у сесійній залі кричали, що на Майдані стоїть якихось кілька десятків тисяч людей, тоді як "інша частина країни працює і годує решту". Тоді навіть кучмівському служці, спікеру Володимиру Литвину вистачило розуму привести до тями депутатів словами про те, чи вони справді хочуть, щоб завтра на Майдані був весь український народ, і чи впевнені депутати, що в такому разі вони залишаться у своїх кріслах.

І знову ми чуємо риторику про "частину суспільства". Невже це функція народного депутата, ще й "Слуги народу", ось так штучно, позичивши в Сірка очі, ділити українців? Ви новітню історію України добре знаєте? Ви усвідомлюєте відповідальність за такі дії та їхні наслідки?

І якщо вже я торкнувся виборчої кампанії 2004 року, то не можу не прокоментувати чутки про те, чи можливі вибори під час війни. Це важливе питання, бо про нього вже пишуть у серйозних західних виданнях, як от "Politico", посилаючись нібито на сигнали з боку Президента України.

На мою думку, будь-хто, хто штовхає Президента і його партію до виборів до моменту досягнення цілей нашої війни за незалежність, працює на поразку української держави!

На мою думку, ці цілі такі:

Стратегічна ізоляція Криму і знищення Чорноморського флоту, що позбавляє Кремль мотивів триматися за Крим і ставить під загрозу експортні потоки Росії в Чорному морі. Створення умов, коли продовження війни на території України збільшує ймовірність втрати керованості в самій росії.

Тобто невже не очевидно, що вільні та чесні вибори (а це вже й український стандарт) можливі тільки в умовах безпеки. А безпека в нашій ситуації – це поразка Росії! Чого ж тоді комусь так хочеться побігти поперед путіна в пекло? Невже це такий неочевидний висновок?

Зрештою неможливо допустити ситуацію, коли фронтовики не матимуть змоги взяти участь у виборах як кандидати в депутати. Неприпустимо штучно створювати новий розкол у суспільстві залежно від різної ролі людей під час війни.

І наостанок прохання до влади: зупиніть потік дезінформації з вуст ваших спікерів, явних і замаскованих під виглядом "телевізійних", "єдиномарафонних" експертів. Про те, що не корупція, а розголос про корупцію губить країну.

Про те, що Росія і наші західні союзники мають одну мету – примушування нас до миру на умовах Москви.

Про те, що вибори можливі за "низької інтенсивності боїв по всій лінії фронту".

Абсолютна більшість українців – не дурні, цей тухлий товар люди не куплять, бо пізнали смак свободи та гіркоту втрат.

Натомість ви маєте професійно виконувати все те, що вимагають люди через волонтерів, бійців, журналістів та активістів. Цього від Вас чекають щонайменше 78% українців. А ваше завдання полягає у тому, щоб 99% громадян бачили такий результат вашої роботи, щоб могли довіряти й підтримувати вас під час війни.

Петро Бурковський

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