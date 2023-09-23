Яка демографічна ситуація в Україні: дані соціології

Нині мільйони українців вимушено перебувають за кордоном через повномасштабну російську агресію. Ця цифра продовжує зростати. За даними української прикордонної служби, близько 40 тисяч громадян України безповоротно виїжджають за її межі щомісяця. За підрахунками ООН цифри ще більші — понад 200 тисяч.

І хоч різні інституції дають різну оцінку, зрозуміло, що демографічна та міграційна ситуація в Україні вкрай тяжка. Повернення мільйонів українців додому вимагатиме значних зусиль України й держав-партнерів зі створення сприятливих безпекових, гуманітарних та економічних умов.

Звісно, є й сподівання на те, що, можливо, у вересні ситуація покращиться, зокрема через настання "шкільного сезону", але комплексні рішення потрібні вже тепер.

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У цьому блозі ОПОРА зібрала підрахунки демографічної ситуації в Україні від різних інституцій.

Міністерство закордонних справ

У відповідь на запит Громадянської мережі ОПОРА МЗС повідомило, що станом на початок вересня 2023 року за межами України перебуває близько 7,4 млн її громадян. Порівняно з даними на 21 червня 2023 року, тобто за трохи більш як 2 місяці, ця кількість зменшилася на майже 800 тис. осіб.

Найбільше українців перебуває в трьох країнах: Німеччині – 14,6%, Польщі – 13%, та США – 12%. Також багато громадян України знайшли прихисток у Канаді – 5,4%, Чехії – 5%, Великій Британії – 2,8%, Іспанії – 2,5%. Оцінюючи кількість українців у країнах Європи, МЗС посилається на дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Відзначимо: МЗС не заявляє, що всі 7,4 млн українців виїхали за кордон через повномасштабне російське вторгнення.

Державна прикордонна служба

Одним з основних джерел даних для оцінки кількості українців, що виїхали за межі країни, є інформація Державної прикордонної служби про перетини кордону.

Станом на 1 серпня 2023 року ДПС зафіксувала 22,9 млн виїздів з України та 20,1 млн в’їздів. Різниця становить 2 млн 813 тис. осіб. За останні три місяці від’ємне міграційне сальдо зросло на 126 тис. перетинів, тобто на близько 40 тис. у місяць.

Утім, таке зростання незначне порівняно зі справді масовим виїздом у грудні 2022 – березні 2023 року. Лише за ці 4 місяці від’ємне сальдо зросло на понад 1,8 млн осіб. Причиною такого відтоку населення можуть бути блекаути й масовані російські обстріли в листопаді 2022 – січні 2023 років.

Станом на 1 серпня 2023 року українці найактивніше перетинали кордон із Польщею – майже 25 млн виїздів та в’їздів. Це більше, ніж кількість перетинів кордону з усіма іншими країнами, з якими межує Україна. Саме в Польщі та сусідній із нею Німеччині, за даними МЗС, перебуває найбільше українців.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Станом на кінець серпня 2023 року УВКБ ООН повідомляє про трохи менш як 5 млн українських переселенців (без урахування даних, наданих Росією та Білоруссю). Втім, судячи з сальдо перетину кордону, ця кількість може бути більшою.

Так, згідно з даними з порталу УВКБ ООН, з 24 лютого 2022 року до 3 вересня 2023 року зафіксовано 24,2 млн виїздів з України та 17,3 млн в’їздів. Відповідно, можна підрахувати, що з 24 лютого минулого року з України виїхало та не повернулося близько 6,9 млн людей.

Звернемо увагу й на те, що з середини жовтня 2022 року цей показник продовжує зростати. Водночас від’ємне міграційне сальдо із 1 серпня 2022 року до 1 серпня 2023 року (тобто за рік) зросло на понад 2,5 млн осіб. Ці дані добре видно на графіку.

Масовані обстріли

У вересні 2022 року Росія розпочала масовані обстріли критичної й цивільної інфраструктури України. Використовуючи терористичні методи, Кремль фактично ставив ультиматуми вустами прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова: "Керівництво України має всі можливості вивести ситуацію [з ударами по українських енергетичних об'єктах] у нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію в такий спосіб, щоб виконати вимоги російської сторони, і припинити, відповідно, всілякі страждання місцевого населення".

Для виконання своїх терористичних забаганок з серпня 2022 року Росія випустила по Україні понад 1600 ракет різних типів і понад 1650 безпілотників Shahed 131/136. На графіку ми зобразили ці обстріли.

Дивлячись на ці два графіки, ми можемо навіть без математичних розрахунків побачити: що довше тривають російські обстріли чи загалом довше триває повномасштабне російське вторгення, то більше українців виїжджає за кордон і не повертається. Це й не дивно, адже, згідно з опитуванням ОПОРИ, для 43% переселенців найважливішим фактором для повернення в Україну є безпека в регіоні, з якого вони походять.

Водночас темпи виїзду українців за кордон зменшуються. Згідно з даними ООН, майже 63% тих, хто виїхали з України, зробили це в перші пів року повномасштабного вторгнення. Покращення міграційної ситуації можна пояснити і збільшенням воєнних спроможностей України, зокрема в сфері протиповітряної оборони. Адже, за словами ексміністра оборони Олексія Резнікова, саме ППО є пріоритетом №1 у запитах до західних партнерів.

Саме ефективність ППО, ймовірно, впливатиме на те, чи відбудеться чергова мільйонна міграція українців за кордон уже в найближчий осінньо-зимовий період.

Більше про кількість українців, які перебувають за кордоном, можна прочитати у цьому матеріалі.

Андрій Савчук

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