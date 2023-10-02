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Михайло Ткач
журналіст УП

Ілону Маску: Порятунок світу – це не бізнес

Понеділок, 02 жовтня 2023, 13:02

Уявімо, Ілоне, що ваш маєток захопили росіяни.

Кількох ваших дітей вбили просто тому, що вони були в цьому маєтку, а інших вивезли в росію. Дружину зґвалтували. Собаку застрелили. На вашій кухні тепер туалет у російських зеків. А ваш улюблений автопарк тепер автопарк людей, які до сорока років не отримали освіти. Бо всі ці роки пиячили і порушували закон. 

Уявімо, Ілоне, ваша матір в цей самий час потрапила в полон до росіян. І ці російські солдати, які навіть приблизно не такі цивілізовані, як ваша матір, кажуть їй, що вона має відмовитися від всього того, що вона вважала своїм, і лише тоді, можливо, її труп не знайдуть в річці з гирею, прив’язаною до ноги. 

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Лише тоді, коли вона відмовиться бути собою, вона зможе існувати (я підкреслюю – саме існувати) далі.  

Уявімо, Ілоне, що все, абсолютно все, що ви створювали все своє життя до цього самого дня приходять і забирають назавжди. Приходять, бо їх більше. Більше, ніж ваших охоронців. Без будь-яких юридичних або інших підстав. Просто тому, що ви, Ілоне, розумніший, набагато більше працювали, і маєте в рази більший потенціал у майбутньому. 

Ви дзвоните в поліцію, а зв’язку нема. Ви звертаєтесь в суд, а суду нема. Нема нічого того, що ви звикли називати своїм життям. 

Уявімо, Ілоне, що у вас є один-єдиний варіант, як врятувати своїх дітей (тих, що залишилися живими), дружину, матір, повернути ваш облаштований з любов’ю маєток і створену ціною вашого життя компанію, врятувати своє життя. Вам потрібен інтернет, зв‘язок, комунікація. Просто зв’язок. 

І, уявімо, Ілоне, як один чоловік на іншому кінці планети вирішує виключити інтернет саме вам. І саме в цей момент.

Чи потрібно уявляти, Ілоне, як виглядає чоловік, який міг врятувати життя людей, але продовжує боятися за свої мільярди? Чи ви його і так знаєте? 

Порятунок світу – це не бізнес. Сміливість не купиш. Навіть якщо ти один з найбагатших бізнесменів світу.

Михайло Ткач

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: Ілон МасквійнаРосіяУкраїна
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