На захист волонтерського руху

Україна може бути позбавлена прямої гуманітарної допомоги армії і постраждалим від війни 1 грудня. Військові та цивільні перестануть отримувати те, що дає можливість жити і перемагати: автівки, дрони, оптику, техніку для розмінування, тактичну медицину, медичне обладнання, автономні джерела енергії та тепла, засоби захисту, продукти харчування і засоби гігієни.

Введення в дію Постанови Кабінету міністрів України № 953 від 5 вересня 2023 року, яка набирає чинності 1 грудня 2023 року і впроваджує "Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану", може звести нанівець міжнародну допомогу Україні через маленькі та середні благодійні фонди, громадські організації, міжнародні волонтерські місії, ліквідувати діяльність приватних осіб-волонтерів і вбити спонтанний волонтерський рух.

Цей рух орієнтований на прямих отримувачів цієї допомоги і доставляє самостійно в зону бойових дій величезний обсяг гуманітарної допомоги, яка часто-густо є терміновою та ургентною і для фронту, і для цивільних. Ухвалена Постанова орієнтована на великі благодійні фонди, які працюють на міністерства і відомства і дублюють функції держави, а не доповнюють їх. Хоч якою б великою не була їхня роль, вони не можуть задовольнити усі потреби.

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Спонтанний волонтерський рух відіграв і надалі відіграє вирішальну роль у своєчасному забезпеченні ЗСУ всім необхідним, а відтак – в організації ефективного опору ворожій агресії.

Дезорганізація його роботи пішла б на шкоду як ЗСУ, так і потребам оборони загалом. Прямий зв’язок між фронтом і волонтерами є життєво необхідним, запобігаючи відчуженню між тими, хто служить в ЗСУ, і суспільством загалом.

Ми вимагаємо призупинити дію Постанови №953, допоки Порядок не буде перероблений з метою стимулювати спонтанний волонтерський і рух і поставити реальні перепони маніпуляціям з вантажами, які обманом завозять як гуманітарну допомогу.

Ініціативна група "Першого грудня": Оля Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків

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