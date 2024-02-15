Відпочинок в окупованому Криму, тещі з 90-х та зв'язки: найцікавіші співбесіди кандидатів на голову НАЗК

Цей конкурс у НАЗК запам'ятається багатьом, зокрема і кандидатам. Дехто навіть може пошкодувати, що пішов на співбесіду з доброчесності, адже виходив і був #сам_в_шоці.

Відпочинки в окупованому Криму, елітна нерухомість на дружинах і тещах, аукціони у США, скандали з УПЦ МП, зв'язки з нардепами, мотиваційні листи, виконані підлеглими – це та багато іншого доводилося пояснювати кандидатам на голову НАЗК під час співбесід.

Ми промоніторили співбесіди усіх 24 кандидатів та проаналізували, хто ж міг наговорити зайвого і для кого співбесіди стали явно не найкращим етапом конкурсного відбору.

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Зять багатої тещі з 90-х

Михайло Мірошніченко – колишній митник і нинішній кандидат на голову НАЗК. До співбесіди він був відомий "зерновими скандалами" та обшуками ДБР, а після – як зять багатої тещі з 90-х.

Так, на співбесіді з доброчесності ексмитнику довелося пояснювати активи 76-річної тещі. Виявилося, що на неї оформлені 4 квартири в Києві загальною площею понад 420 кв. м, 4 автівки – BMW X5, Lexus, Toyota Land Cruiser та Ford F-150, а також бізнес зі статутним капіталом у 40 тисяч доларів.

При тому теща проживає у Вінниці. За період із 1998 і до 2023 року вона отримала приблизно 4 тисяч євро доходу. Жінку притягували до відповідальності за ст. 160 КУпАП (торгівля з рук).

Ще раз: 76-річна жінка, яка проживає у Вінниці, торгує з рук і має лише 4 тисячі. євро офіційного доходу за минулі 25 років, купує 4 квартири в Києві та 4 недешеві автівки.

У пояснення Мірошніченко, як і очікувалося, говорить, що всі фінансові активи теща мала до 1998 року, коли доходи необліковувалися. До речі, ця класична відповідь звучить на співбесідах у НАЗК декілька разів. На практиці це часто пояснює, чому нерухомість і рухомість записують на батьків. Адже пояснити фінансові активи, набуті 25+ років тому, більш молодому поколінню складно.

Мірошніченко під час співбесіди декілька разів говорить, що "сам в шоці", особливо щодо тещиної "адмінки" за торгівлю з рук. Про неї розповідає, як бізнесвумен із 90-х, яка пережила рейдерство і рекет. Підтверджує, що користувався атівками без відома тещі. Запевняє: вона має водійські права, проте їздить із водієм. Уявили ситуацію, як водій на Ford F-150 привозить жінку, яка йде далі торгувати з рук?

Також кандидат на голову НАЗК був "в шоці", коли дізнався про бізнес тещі – ТОВ "Конкурент ЛА" зі статутним капіталом 1,5 млн грн. Директорка ТОВки – Неля Дем’янік, а право підпису має рідний брат – нардеп від СН Артем Нагаєвський. Як пояснив Мірошніченко, його теща удочерила Нелю Дем’янік, біологічною матір'ю якої виявилася Людмила Нагаєвська, матір нардепа. Вона ж і подарувала компанію тещі.

Декларація ж самого кандидата на голову НАЗК набагато скромніша: за 2022 рік вказав 690 тис. грн доходу, 31 тис. дол. збереженої готівки та квартиру в Києві. Зазначив, що користується тещиним автомобілем Lexus RX300 2019 року. Старша донька з чоловіком і дітьми проживають у Ніцці, Франція. Сестра – громадянка Німеччини, мати проживає в Італії.

Додав, що обшуків ДБР у 2020 році, про які повідомляли ЗМІ, в нього не було, проте були в 2022-му. Його процесуальний статус – свідок. Щодо зернового коридору, вважає, що виконав своє завдання на 100%. Термін "чорне зерно" називає придуманий жовтою пресою.

Додає, що звільнився з митниці через завершення контракту. Зазначає, що стикався з корупцією та має авторську концепцію її викорінення.

Відпочинок в окупованому Криму та чуже авторство документів

Другий кандидат за цікавістю співбесід – Олександр Новицький, нинішній голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), колишній співробітник НАЗК. У майбутньому сподівається очолити НАЗК.

Між іншим, саме працівник НАЗК Костянтин Таращенко зазначений автором документу з мотиваційним листом Новицького, а також його есе зі стратегічним баченням. Крім того, авторка документу з біографією кандидата – його підлегла, яка до того ж телефонувала у Секретаріат та цікавилась правильністю подання документів. Новицький пообіцяв надати докази власного авторства цих файлів.

Проте найцікавіші факти зі співбесіди Новицького – його відпочинок в тимчасового окупованому Криму. Із 2014 року він чотири рази виїжджав на півострів, при цьому будучи на державній службі в НАЗК. Фото у соцмережах демонструють, що перебування Новицького в Криму виглядало як відпочинок, а не невідкладна поїздка. Він же зазначив, що відвідував так часто тимчасово окуповану територію, щоб переконати матір переїхати (не вдалося), отримати погодження на шлюб та відвідати з внуком.

Новицький розповів, що користується автомобілем Ford Escape, який він купив за 148 тис. грн на аукціоні у США та заплатив 75 тис. грн митного збору і 1 тис. дол за доставку. Тим часом ринкова вартість в Україні такої автівки вдвічі дорожча.

Підтримка УПЦ МП та зв'язки з нардепами ОПЗЖ

Не менш цікавою була співбесіда Володимира Подорожка – керуючого справами апарату Запорізької обласної ради.

У комісії постало питання щодо політичної незалежності Подорожка як кандидата на голову НАЗК. Адже він мав зв'язки з декількома партіями, нардепом, був довіреною особою кандидатів у мери та депутати.

Співпрацю з партією ОПЗЖ Подорожко відкидає, хоча був помічником на громадських засадах нардепа цієї ж партії Ігоря Шурми. У 2017 році Шурма був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов’язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.

Кандидат на голову НАЗК зазначає, що статус помічника нардепа використовував під час виборчого процесу, зокрема, для перебування на виборчих дільницях і боротьби з порушеннями, однак ідеологічної підтримки до ОПЗЖ не мав.

Також Подорожко мав відносини з партією "Українська перспектива" (нині – Блок Вілкула), а ще балотувався до облради від партії "Порядок".

Важливо, що інформацію про зв'язки з цими партіями кандидат Комісії не надав.

Крім своїх широких політичних уподобань, Подорожко відомий скандалом з блокуванням рішення про заборону УПЦ МП. Він називає це маніпуляцією зацікавлених політиків, бо обласна рада не має повноважень забороняти релігійні організації, проте все ж завізував документ з урахуванням зауважень юридичного управління. Його підтримку в цій ситуації з боку представників УПЦ МП назвав збігом.

На початку повномасштабної війни майже 2 місяці був у відпустці та перебував із родиною в Івано-Франківську, зазначивши, що це було рішення керівництва облради і відпустки надавалися не лише йому.

Подорожко є заброньованим від мобілізації, у 2023 році виїжджав за кордон відвідувати родину. Цікаво, що дружина з дітьми перебували в Польщі та Іспанії (Аліканте) близько 250 днів, іноземної допомоги не отримували, проте проте отримували допомогу на проживання ВПО.

Батько у 2021 році придбав за 1 млн грн будинок – таунхаус для брата Подорожка, проте доходи батька за багато років не сягають 1 млн грн. За ринковою ж ціною, такий будинок коштує 5 млн грн.

Син-прокурор заможної матері

Таку ж історію, як Михайло Мірошніченко з багатою тещею і доходами до 1998 року, розповів і Сергій Степанян – колишній прокурор САП і нинішній керівник підрозділу МО та кандидат у НАЗК.

Відмінність – у нього багата матір, основний фінансовий актив вона набула теж до 1998 року, коли не було обліку ДПС.

У 2010 році матір Степаняна придбала будинок у Сумах площею 160 кв. м за 559 тис. грн (понад 70 тис. дол за курсом НБУ на той час), де проживає родина кандидата в НАЗК. Натомість дохід матері із 1998 року становив 177,3 тис. грн. Різниця – понад 350 тис. грн.

Це вкотре не прояснює ситуацію, а навпаки залишає питання щодо доброчесності кандидата, який між іншим у 2000-х рр. працював у місцевій прокуратурі.

Комісія також звернула увагу на те, шо син Степаняна у листопаді 2023 року порушив КУпАП на автомобілі Lexus NX 2019 року. На запитання, чий це автомобіль, кандидат у НАЗК попросив зберегти інформацію анонімною, бо власник авто – "постороння" людина і заможний друг родини, який проживає в Харкові, де стріляють. Саме він дав на збереження в Суми автомобіль. Син "накатався" на авто до розбитого бампера та штрафу.

"Відбувається така історія, що Lexus нібито мій, а я про нього нічого не знаю. Дайте хоч покататися", – прокоментував Степанян. Він додав, що авто повернули власнику в грудні 2023 року та пообіцяв надати комісії декларацію власника.

Отож чи може очолювати НАЗК людина з репутаційними ризиками? Чи ефективно проводитиме моніторинг способу життя відомство, керівник якого переписав активи на близьких, щоб не було питань до походження коштів? Чи якісно НАЗК перевірятиме декларації, якщо до декларації голови є питання? Нам відповіді очевидні. Проте відповісти на ці питання мали б і люди, які тепер уже стали кандидатами на найвищу посаду в НАЗК.

Мартина Богуславець

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