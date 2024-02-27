Суттєве спрощення для поранених військовослужбовців. Як працює електронний обмін документами
Оновлено о 15:40
Українська армія дає відсіч російським окупантам і разом з тим продовжує боротьбу з бюрократичними процесами, які сповільнюють роботу війська. Серед таких процесів – паперова бюрократія, яка зокрема супроводжує проходження військово-лікарської комісії. Але в напрямку процесів медогляду ВЛК відбулись суттєва оптимізація та спрощення, якими вже можуть скористатись військовослужбовці.
Що змінилось?
Довга кропітка робота з оновлення законодавства у сфері ВЛК досягла важливого етапу – були змінені 6 законодавчих документів. У серпні Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, а в жовтні – інструкцію з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України, які дозволили проводити документообіг засобами електронного зв’язку між закладами охорони здоров’я, в яких розміщені гарнізонні та госпітальні ВЛК, військовими частинами ЗСУ й ТЦК та СП.
На практиці це означає, що низка документів (довідка про обставини травми, пакети документів, необхідні для оформлення відпустки для лікування, подовження цієї відпустки або звільнення з військової служби) тепер передаються між військовою частиною, закладом охорони здоров’я та ТЦК і СП в електронному вигляді через захищену систему електронного документообігу СЕДО Міноборони (скани з електронними підписами).
Усі з наведених у схемі документів тепер передаються в електронному вигляді через систему електронного документообігу (далі – СЕДО) (для військових шпиталів) та СЕДО Онлайн (для цивільних закладів охорони здоров’я).
Тобто від поранених військових більше не вимагається привозити оригінали перелічених документів в лікарню, ТЦК і СП чи військову частину особисто, ці установи мають надіслати ці документи для вас. За бажанням, військовослужбовець завжди має можливість та право подати документи до в/ч особисто.
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Як скористатись послугою електронного документообігу для проходження ВЛК:
- Якщо ви знаходитесь в медзакладі – зверніться до лікаря, який вас веде або секретаря ВЛК. Якщо в військовій частині – до начальника медичної служби військової частини. Якщо в ТЦК та СП – до представника відділу обліку персоналу;
- Напишіть рапорт щодо отримання потрібного документу засобами електронного документообігу з вказанням назви документу, номеру військової частини, яка повинна надати дані документи та куди відповідні документи потрібно надіслати;
- Підпишіть інформовану згоду на обробку персональних та медичних даних та їх передачу до відповідних установ у електронному вигляді.
Для закладів медичної сфери, ТЦК та СП, військових частин не менш важливим є максимально долучитись до системи електронного обігу документів. Це не просто спрощує життя, економить час та забезпечує впорядкований і захищений електронний архів документів, це про базову повагу до військових, які постраждали, захищаючи нас всіх.
Для військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання і перебувають на лікуванні, вкрай важливо знати свої права і те, що система обміну документами тепер здійснюється онлайн.
Якщо вам не повідомили про можливість електронного обміну документами, відмовляють у наданні послуги з електронного документообігу або вимагають особисто везти документи до військової частини – зверніться до керівництва шпиталю або поговоріть з представниками вашої військової частини. Якщо на ваші питання не реагуватимуть – дзвоніть на гарячу лінію Міноборони 15-12.