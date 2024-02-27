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Оксана Горбач
офицер Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Существенное упрощение для раненых военнослужащих. Как работает электронный обмен документами

Вторник, 27 февраля 2024, 12:40

Оновлено о 15:40

Українська армія дає відсіч російським окупантам і разом з тим продовжує боротьбу з бюрократичними процесами, які сповільнюють роботу війська. Серед таких процесів – паперова бюрократія, яка зокрема супроводжує проходження військово-лікарської комісії. Але в напрямку процесів медогляду ВЛК відбулись суттєва оптимізація та спрощення, якими вже можуть скористатись військовослужбовці.

Що змінилось?

Довга кропітка робота з оновлення законодавства у сфері ВЛК досягла важливого етапу – були змінені 6 законодавчих документів. У серпні Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, а в жовтні – інструкцію з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України, які дозволили проводити документообіг засобами електронного зв’язку між закладами охорони здоров’я, в яких розміщені гарнізонні та госпітальні ВЛК,  військовими частинами ЗСУ й ТЦК та СП.

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На практиці це означає, що низка документів (довідка про обставини травми, пакети документів, необхідні для оформлення відпустки для лікування, подовження цієї відпустки або звільнення з військової служби) тепер передаються між військовою частиною, закладом охорони здоров’я та ТЦК і СП в електронному вигляді через захищену систему електронного документообігу СЕДО Міноборони (скани з електронними підписами). 

 

Усі з наведених у схемі документів тепер передаються в електронному вигляді через систему електронного документообігу (далі – СЕДО) (для військових шпиталів) та СЕДО Онлайн (для цивільних закладів охорони здоров’я).

Тобто від поранених військових більше не вимагається привозити оригінали перелічених документів в лікарню, ТЦК і СП чи військову частину особисто, ці установи мають надіслати ці документи для вас. За бажанням, військовослужбовець завжди має можливість та право подати документи до в/ч особисто.

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Як скористатись послугою електронного документообігу для проходження ВЛК:

  • Якщо ви знаходитесь в медзакладі – зверніться до лікаря, який вас веде або секретаря ВЛК. Якщо в військовій частині – до начальника медичної служби військової частини. Якщо в ТЦК та СП – до представника відділу обліку персоналу;
  • Напишіть рапорт щодо отримання потрібного документу засобами електронного документообігу з вказанням назви документу, номеру військової частини, яка повинна надати дані документи та куди відповідні документи потрібно надіслати;
  • Підпишіть інформовану згоду на обробку персональних та медичних даних та їх передачу до відповідних установ у електронному вигляді.

Для закладів медичної сфери, ТЦК та СП, військових частин не менш важливим є максимально долучитись до системи електронного обігу документів. Це не просто спрощує життя, економить час та забезпечує впорядкований і захищений електронний архів документів, це про базову повагу до військових, які постраждали, захищаючи нас всіх.  

Для військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання і перебувають на лікуванні, вкрай важливо знати свої права і те, що система обміну документами тепер здійснюється онлайн.

Якщо вам не повідомили про можливість електронного обміну документами, відмовляють у наданні послуги з електронного документообігу або вимагають особисто везти документи до військової частини – зверніться до керівництва шпиталю або поговоріть з представниками вашої військової частини. Якщо на ваші питання не реагуватимуть – дзвоніть на гарячу лінію Міноборони 15-12. 

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: войназаконодательство
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