Піти з Telegram (не)можливо? А як щодо переходу у WhatsApp?

За понад два роки повномасштабної війни українці стали відданими користувачами Telegram. У ньому можна і спілкуватися з друзями, і слідкувати за повітряними тривогами й оперативними новинами. Безперечно, це зручно, однак вкрай ризиковано. Адже доведено, що Telegram досі має зв’язки з РФ, а отже, і російськими спецслужбами. Ворог може легко отримати доступ до вашого листування і переданих через додаток файлів. Крім того, росіяни активно використовують платформу, щоб поширювати фейки і власну пропаганду. Тож з Telegram потрібно прощатися, але куди йти натомість? Пропонуємо розглянути WhatsApp як альтернативу Telegram.

Що пропонує WhatsApp користувачам?

WhatsApp, який входить у корпорацію Meta, є найпопулярнішим месенждером у світі. Компанія дбає про захист даних своїх користувачів, тому чати у додатку захищені наскрізним шифруванням. Це означає, що ніхто, крім співрозмовників, не має доступу до вмісту повідомлень і дзвінків.

Однак WhatsApp в Україні пасе задніх. За даними опитування Internews, у 2023 році для спілкування додаток використовували лише 11% українців, тимчасом як Telegram – аж 75%. Причому 72% опитаних також обрали Telegram як джерело споживання новин, адже там є зручні новинні канали. Але тепер схожий сервіс пропонує і WhatsApp.

Реклама:

Влітку 2023 року платформа анонсувала запуск каналів, аналогічних до наявних у Telegram. Сам WhatsApp визначає канали як "інструмент односторонньої розсилки, за допомогою якого адміністратори можуть надсилати текст, фото, відео, наклейки та опитування". Загалом їхній принцип схожий на канали в Telegram, однак у WhatsApp вони відділені від особистого листування і містяться на окремій вкладці "Оновлення".

Потрапити у канал можна за посиланням із запрошенням. Також можна обрати канал із каталогу WhatsApp або знайти його за назвою через функцію пошуку. Крім того, можна відсортувати канали за країною.

WhatsApp-канали можуть мати будь-яку кількість підписників, і інформація про них не доступна для адміністратора чи загалу. Ніхто не зможе побачити, хто ще підписаний на канал. Ця інформація є приватною.

Цікаво, що всі канали за замовчуванням є "тихими", тобто не надсилають сповіщення про нові публікації. На відміну від Telegram, у WhatsApp, навпаки, потрібно увімкнути сповіщення, якщо хочете бути в курсі усіх новин.

Як це працює за кордоном?

Після запуску сервісу каналів закордонні блогери, медіа та різноманітні організації почали потроху завойовувати аудиторію WhatsApp. Свої канали мають Марк Цукерберг (17,7 млн підписників), ФК Барселона (31,6 млн), Нетфлікс (34,3 млн), ФК Реал Мадрид (48,9 млн), The New York Times (9,6 млн), CNN (9 млн), ЮНІСЕФ (6,3 млн), WSJ (5,3 млн), Washington Post (4,3 млн), Financial Times (171 тис.), Vox (664 тис.) та інші.

Канали використовуються по-різному. Наприклад, один із найпопулярніших каналів – футбольного клубу Реал Мадрид – публікує по кілька дописів на день. Переважно це фото футболістів чи футбольних моментів з короткими підписами чи коментарями до гри. Пости отримують десятки тисяч реакцій.

Видання Vox робить одну публікацію на день. Іноді ще рідше. Зазвичай це підводка до новини чи великого матеріалу на їхньому сайті. Реакція читачів здебільшого – до сотні лайків.

The New York Times має відмінну стратегію. Канал цього медіа більше схожий на класичну новинну стрічку. Пости з’являються практично щопівгодини і стосуються різних подій, зокрема, й України. Поруч із серйозними матеріалами сусідять статті про шоу-бізнес чи кулінарні рецепти. Публікації збирають від кількох десятків до сотень реакцій.

Кого з українців вже можна читати у WhatsApp?

У липні 2023 року, коли WhatsApp представив нову функцію для України, офіційні канали відкрили президент України Володимир Зеленський (86 тис. підписників) та перша леді Олена Зеленська (32 тис. підписників).

"Використовуємо всі можливості, щоб говорити про Україну. Щоб увага світу до нашої держави не втрачалася ні на мить. Тому відтепер маю ще один майданчик, де спілкуватимусь з аудиторією, – у WhatsApp. Бо щоб перемогти ворога, маємо виграти й інформаційну війну", – прокоментувала появу у WhatsApp Зеленська.

Наразі у WhatsApp можна знайти офіційні канали обласних військових адміністрацій, а також канали Повітряних сил (26 тис. підписників), ДСНС (24 тис.), ГУР (11 тис.), Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП (7 тис.), очільника ГУР Кирила Буданова (7 тис.), міністра цифрової трансформації Михайла Федорова (22,9 тис.) та інші. Зокрема, WhatsApp-канали заснували StopFake (16 тис. підписників), United24 (30 тис.) та офіційна сторінка України Ukraine.ua (41 тис.).

Як відкрити свій канал у WhatsApp?

Оскільки WhatsApp належить Meta, тут також існує внутрішня політика щодо дозволеного контенту. Платформа забороняє "дорослий" і шахрайський контент, а також мову ворожнечі. За порушення правил спільноти користувача можуть заблокувати без попередження. Хоча загалом модерація у WhatsApp набагато м’якіша, ніж у Facebook чи Instagram.

Саме завдяки прозорим правилам ви не знайдете у WhatsApp каналів, які розповсюджують піратські копії книжок чи фільмів, продають наркотики, поширюють порнографію тощо. WhatsApp – це не Telegram з його відсутністю контролю і вседозволеністю. Це цивілізований і безпечний простір.

Для тих, хто хоче перейти на світлий бік і створити свій канал у WhatsApp, це можна зробити за інструкцією нижче.

Щоб створити канал у WhatsApp, потрібно:

відкрити WhatsApp Web і натиснути на значок "Канали";

натиснути "Створити канал";

натиснути "Продовжити", щоби прийняти Умови надання послуг і Політику конфіденційності;

дати назву каналу;

налаштувати канал, додавши опис і значок – це також можна зробити пізніше;

натиснути "Створити канал".

Але чи переходити на світлу сторону – кожен повинен вирішити для себе.

Наталя Трухіна, комунікаційниця Центру демократії та верховенства права

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.