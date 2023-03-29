Чому Україна не обмежує використання російського додатку Telegram? 

Чи не щодня більшає новин про обмеження для TikTok у Європі та Штатах.

На цьому фоні оглушливою є тиша в українському інфопросторі щодо Telegram. Ні, я не закликаю негайно його заборонити, як колись це (цілком правильно) зробили з VKontakte.

Але нам час щонайменше почати серйозно говорити про ризики Телеграму, особливо встановленого на телефонах держслужбовців і військових.

Усім відомо, що Телеграм створений росіянином Павлом Дуровим і його командою.

За фасадом публічних заяв Дурова про "незалежність" і "опозиційність російській владі" стоять менш відомі факти, які вказують на співпрацю Дурова з російським режимом.

Чи знали ви, що 18-го червня 2020-го року, після кількох років спроб заблокувати Телеграм у росії, РосКомНагляд розблокував популярний додаток із коментарем про те, що це стало можливим завдяки "домовленості з Дуровим і його готовності боротися з тероризмом і екстремізмом"?

А 30-го червня 2021-го року Путін навів Телеграм як приклад конструктивної співпраці влади з соціальною мережею.

Ще раз – Путін хвалить Телеграм за співпрацю з російською владою у питаннях боротьби з екстремізмом. Очевидно, у їхнє визначення такої боротьби входить все: від викрадення українських дітей і ударів по маріупольському драмтеатру до намазування трусів Навального отрутою і використання радіоактивної зброї проти Скрипалів у Великій Британії.

Досі читаєте Телеграм-канали? Читайте далі цей текст – там більше фактів, від яких волосся стає дибки, а руки тягнуться шукати альтернативу російському месенджеру.

Нещодавно російський месенджер став другим за розміром сервісом обміну повідомленнями у світі, з часткою ринку 31%, обігнавши Facebook Messenger і поступаючись лише WhatsApp.

Станом на листопад 2022-го року Телеграмом користувалося понад 700 мільйонів людей у світі – це вдвічі більше, ніж користувачів Твіттера. Темпи його зростання вражають.

Тим часом, нещодавнє дослідження групи Рейтинг від 21 лютого 2023 року, показує що за останні 15 місяців частка українців, що отримують суспільно-політичні новини з каналів у Телеграмі, зросла з 11% до вражаючих 41%.

Ми бачимо, що Телеграм-канали зараз фактично зрівнялися з телебаченням, частка якого упала з 55% до 43% за той же період.

Непідготовлений читач скаже: "Що тут такого? Нехай собі ФСБ читає мою переписку, знає на які канали я підписаний".

Інша когорта почне заперечувати: "Телеграму немає альтернативи, це найзручніший сервіс обміну повідомленнями й отримання новин".

В обох випадках корисно буде згадати слова Лаокоона – "Timeo Danaos et dona ferentes" (Я боюся данайців, навіть коли вони приносять дари). Так троянський жрець застерігав земляків, коли їм дарували Троянського Коня. Як ми знаємо, тоді його не послухали.

Європейці недаремно зобов'язали усіх посадовців прибрати з телефонів китайський TikTok. Мобільні додатки з доступом до камер, мікрофонів і локації є складними системами і попри зусилля платформ Apple та Android ніхто не може гарантувати, що ці додатки не будуть непомітно використані для шпигування.

Спершу – найочевидніше – українські посадовці та військові. Від публічних Телеграм-каналів Зеленського та Єрмака до популярного каналу "Труха", до того що окремі люди досі ведуть там переписку у справах. Ніде на державному рівні ми не говоримо про ризики, які йдуть від російського додатку.

Так, у приватному спілкуванні більшість військових і посадовців переписуються через Signal чи WhatsApp, але однаково мають додаток Телеграм, встановлений на телефонах та комп'ютерах.

Чи вартують ризики Телеграму того ефемерного виграшу в зручності, коли порівнюємо обмін повідомленнями в Сигналі чи публікацію і читання новин у Твіттері?

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Ми як суспільство зобов'язані почати цю дискусію і пошук альтернатив. Правильні рішення часто приходять з певним дискомфортом.

Павел Дуров на конференції TechCrunch Disrupt

Хтось скаже: "Якби ФСБ читали Телеграм, ми би вже давно про це дізналися". Навпаки, якщо у ворога є такий цінний ресурс розвідки, він буде приховувати свої здатності усіма можливими методами.

Втім, сигнали несанкціонованого доступу до переписок у Телеграмі є, і про це – нижче.

Поговоримо про нас із вами, "звичайних громадян", переписку яких про те, скільки яєць купити в магазині, ФСБ "хай читає".

Усе не так просто, адже сьогодні алгоритми і штучний інтелект дозволяють аналізувати переписку усіх 700+ мільйонів користувачів і робити багато цікавого з цими даними.

Наприклад, виділяти українців, повідомлення яких містять обговорення військових подій, уловлювати зміни в масових відчуттях і тональностях розмов із часом.

Така інформація, наприклад, може бути використана для точкових, націлених у часі інформаційно-психологічних спеціальних операцій, відомих у народі як ІПСО, які підсилюють настрої чи наративи вигідні ворогу.

Знову ж таки, якщо мова про військових чи волонтерів, алгоритмічно знайти людей, що переписуються стосовно певної ділянки чи певного озброєння – елементарна задача, адже усі повідомлення Телеграм зберігає на своїх серверах у незакодованому вигляді.

Та навіть щодо нібито закодованих "секретних" чатів були приклади несанкціонованого доступу. Втім, сподіваюся, що таких безумців у нас майже немає, і військові та волонтери використовують лише Signal і WhatsApp для подібних обговорень.



Чи можливо отримати доступ до повідомлень через Signal і WhatsApp, використовуючи додаток Telegram, встановлений на тому ж телефоні? Імовірно, так. Хоча це значно складніша і дорожча задача. Крім того, зловмисники мають точно знати ціль. Але саме тому європейські та американські регулятори вимагають не просто "не користуватися" додатком TikTok, а не мати його встановленим на жодному з пристроїв.

Крім того, кожен із нас, користуючись мережею, робить її ціннішою для кожного наступного користувача – явище відоме як "мережевий ефект".

Чому ви у Телеграмі, але не у Сигналі чи Твіттері? Тому що там більшість ваших друзів. Чому ваші батьки і чат будинку у вайбері? З тієї ж причини – бо всі так, бо так повелося. Чим більші мережеві ефекти, тим складніше змінити ці звички.

Втім, ми маємо і позитивний досвід, із забороною ВКонтакте та Однокласників. З нього ми знаємо, що знайти заміну не є невиконуваною задачею.

Насамкінець, давайте ще раз коротко пройдемося по причинах, чому Телеграму не можна довіряти.

Телеграм та його засновника Дурова хвалять і йому довіряють Путін і російський уряд у питаннях "боротьби з екстремізмом та тероризмом". Повідомлення Телеграма незашифровані, на відміну від WhatsApp та Signal, і зберігаються на серверах компанії у вигляді простого тексту, який можуть читати як люди, так і алгоритми Джерела фінансування компанії викликають підозру.

До середини 2022 року вона не заробляла коштів і витрати на сервери та команду, що на той момент могли сягнути $2 мільярдів доларів нібито покривав особисто Павло Дуров. Кошти, які він залучав у 2018-2021 роках, походять, зокрема, від російських олігархів, серед яких Якобашвілі, Абрамович, Усманов, а також ВТБ банку. Детальніше про це я розповідав Юрі Федоренку в недавньому mvp #4 Telegram на службі ФСБ. Зафіксовані випадки потенційного доступу ФСБ до переписок російських опозиціонерів [детальніше в нещодавній статті "Wired": "The Kremlin Has Entered the Chat"] та українських військовополонених. Також у приватних розмовах російські антипутінські опозиціонери розповідають, що ніхто з їхнього кола не довіряє Телеграму. Відомі кілька випадків передачі даних користувачів до урядів країн Телеграмом, зокрема дані про антивакцинаторів у 2022-му німецькому уряду, а також у Індії, дані користувачів, які розповсюджували піратські версії навчальних курсів [джерело – "Wired"] Телеграм заблокував канал "Розумне голосування" російського опозиційного політика Алєксєя Навального. Це сталося 18-го вересня 2021 року, під час виборів, що проходили 17-19 вересня. Телеграм-бот розумного голосування давав рекомендації користувачам, за кого голосувати на кожній дільниці, щоб мінімізувати кількість провладних переможців на виборах народних представників усіх рівнів. Дуров активно співпрацював із ФСБ ще за часів Вконтакте, який він також заснував.

Згідно з публікацією "Нової Газети" (нібито антипутінського російського медіа, директор якого отримав Нобелівську премію у 2021-му році, яку, втім, також критикують за "зручну опозиційність" на кшталт Венедіктова і "Эхо Москвы"). Про це свідчить переписка, яку вдалося отримати "Новій Газеті", між Дуровим і Сурковим – тоді заступником голови адміністрації Путіна. Нагадаємо, Сурков також відомий як один із ідеологів нападу на Україну та створення так званої Новоросії. У переписці, датованій груднем 2011-го року, невдовзі після перших мітингів на Болотній площі, Дуров пише:

"Как Вы знаете, мы уже несколько лет сотрудничаем с ФСБ и отделом "К" МВД, оперативно выдавая информацию о тысячах пользователей нашей сети в виде IP-адресов, номеров мобильных телефонов и другой информации, необходимой для их идентификации".



У листі Суркову Дуров відстоює ідею того, що блокувати спільноти ВКонтакте не варто, адже це приведе лише до відтоку користувачів на американські платформи, які ні Дуров, ні Сурков не контролюють. Як бачимо, схоже, Сурков прислухався до запропонованого підходу.



"Блокирование оппозиционных сообществ "ВКонтакте" подорвет доверие к нашей сети среди пассионарной молодежи, что в долгосрочной перспективе может свести на нет наши технологические и идеологические усилия по сдерживанию натиска иностранных социальных сетей на отечественном рынке <...> приведет лишь к возникновению у американцев серьезного конкурентного преимущества, конечным результатом которого станет утрата контроля с нашей с Вами стороны".

Цей список можна продовжувати ще довго.

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Чи очікую я, що всі, хто прочитає цю статтю, відразу ж знесе Телеграм з телефона і комп'ютера? Навряд чи це станеться. Сила звички – велика річ. Але ось що ви можете зробити вже зараз:

Подумати, які альтернативи для повідомлень, групових чатів і отримання новин ви могли би використовувати? Зініціювати переведення переписок із друзями, близькими та колегами на інші платформи. Не обов'язково усі одразу, по одній за день. Коли наступного разу відкриватимете Телеграм-канал, подумати, чи могли би ви отримувати подібні новини з іншого джерела? Якщо ви маєте великий і впливовий канал, подумати про альтернативні платформи і почати їх розвивати. Перешліть цю статтю друзям – можете навіть через Телеграм.

Timeo Danaos et dona ferentes.

Лаокоон та сини борються зі зміями

Ярослав Ажнюк

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