Три причини, чому саме зараз пора об'єктивно оцінити роботу АРМА

У березні Агентство розшуку та менеджменту активів прозвітувало про свою діяльність за попередній рік. Видається, що керівництво АРМА бачить все оптимістично та радісно, але ми не поділяємо таких емоцій.

Ефективність роботи антикорупційних органів неможливо відчути. Адже не всі громадяни реєструють проєкти законів, беруть участь в судових засіданнях та отримують ліцензії на видобуток корисних копалин. А новини про корупційні справи можуть створити враження тотальної корумпованості влади.

Але реальна оцінка діяльності антикорорганів – НАБУ, САП, НАЗК та АРМА – цілком можлива, адже усі вони підлягають періодичному зовнішньому незалежному аудиту. На жаль, після Революції Гідності таку процедуру пройшло лише НАЗК, та й то лише раз. І навіть цей єдиний аудит показав дуже важливі для Агентства результати, врахування яких, у тому числі стало основою для відбору нового голови НАЗК.

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Тож потреба в розумінні реальних проблем антикорорганів залишається актуальною. Вже не один рік ми чекаємо на зовнішній аудит роботи НАБУ, що передбачений законом, але за всі роки існування Бюро так і не проводився. І так само це стосується й роботи АРМА, до якого у нас виникає чим далі, тим більше запитань.

Ми певні, що сьогодні зволікати з зовнішнім аудитом АРМА вже не можна. І для цього є 3 причини. Розпишемо їх детально.

За час свого існування АРМА так і не отримало репутацію надійного партнера для органів системи кримінальної юстиції

Нагадаю, що за своїм призначенням АРМА – це інституція, яка повинна ефективно відшукувати майно фігурантів кримінальних справ за запитом правоохоронців та управляти арештованими активами. Але фактично цей орган не справляється з тією кількістю активів, які йому надходять, та неспроможний якісно виконувати свої функції.

На це зокрема вказують результати роботи Агентства у 2023 році. Так, кількість переданих в управління АРМА активів різко зменшилася у порівнянні з 2021 та 2022 роками. І на цей показник впливає як кількість випадків, коли є підстави для передачі активів до АРМА, так і довіра до Агентства.

І попри надзвичайно велику кількість арештованих активів, переданих до АРМА у 2022 році, ситуація з кількістю укладених договорів управління майже не змінилася.

Цим тьмяним результатам сприяло чимало речей – невизначеність правил та процедур управління, відсутність якісних інструментів розшуку активів, а також чимала кількість корупційних лазівок та висока спокуса незаконно збагатитися на майні, "відібраному" у власників.

Через репутацію Агентства зміни, які могли б покращити його роль та функції, проходять дуже тяжко. Але є засоби, які можуть дозволити обʼєктивно поглянути на його роботу, і це – запровадження зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності.

Активність АРМА в ключових сферах – розшуку та управління активами – зменшується

На сьогодні голова АРМА Олена Дума звітує про "переломний" рік в історії Агентства. І демонструє графіки, які показують лише зростання. Проте, як ми побачили зі статистичних даних, невпинно зменшується кількість розшуканих активів, кількість переданих в управління активів, а число укладених договорів з управителями залишається майже незмінною.

Тобто ключові сфери роботи Агентства, за якими можна оцінити його ефективність, перебувають у стагнації. І попри всі вихваляння керівництва, АРМА не можна оцінювати по бюджетних надходженнях, адже це не фіскальний орган.

Агентство покликане запобігати потенційним втратам держбюджету коштом приватних управителів, і про це потрібно памʼятати завжди. А проблеми в цій сфері зможе підсвітити якраз зовнішній аудит.

Наявна модель незалежної зовнішньої оцінки діяльності АРМА дуже недосконала

За сьогоднішніми нормами проведення аудиту до формування складу комісії залучені політичні гравці – Президент України, Верховна Рада та Кабінет Міністрів. І тому:

є ризик визнання відповідних положень Закону про АРМА неконституційними через відсутність повноважень президента призначати члена комісії з зовнішньої оцінки Агентства (така ж колізія трапилася із відповідними положеннями Закону про НАБУ в 2021);

така модель сприяє надмірній політизації процесу оцінки. Це ми могли спостерігати у конкурсах на голову АРМА та на керівника САП, коли через політичні інтриги такі відбори тривали надзвичайно довго.

Мало того, зараз Агентство щороку проходить зовнішній аудит визнаною аудиторською компанією. Але, як показує історія з проведенням останнього аудиту, це теж не дуже ефективний захід, адже:

можливі маніпуляції із закупівлею послуг аудиторської компанії. Торік аудиторська компанія "КРОУ УКРАЇНА" домоглася укладення договору про проведення аудиту виключно через оскарження, бо АРМА встановило вельми специфічні вимоги. Ймовірно, щоб добитися перемоги "повʼязаної" аудиторської компанії;

аудитори залежать від того, яку інформацію їм надає Агентство. Наприклад, нове керівництво АРМА не надавало певні матеріали начебто через обмежений доступ до них. І це при тому, що імовірно вони були зацікавлені в тому, щоб аудит за 2022 рік був негативний.

У парламенті вже зареєстровано проєкт закону № 9515, покликаний сформувати ефективний засіб зовнішнього оцінювання роботи АРМА. Однак його потрібно доопрацювати.

Зокрема, варто звернути увагу на такі суттєві недоліки:

кількість членів комісії з проведення оцінки треба скоротити до трьох, а призначати їх варто Кабміну на підставі пропозицій міжнародних партнерів;

розширити коло осіб, які можуть претендувати на позицію члена комісії з проведення оцінки.

Зовнішня оцінка роботи державних органів дуже важлива для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективна їхня робота. Але, щоб такі інституції, зокрема і АРМА, повноцінно працювали, потрібно належним чином формувати склади команд, які проводять таку оцінку, а також забезпечувати їх доступом до максимально можливого об’єму даних.

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Українське суспільство має запит на боротьбу з корупцією. Міжнародні партнери зацікавлені в ефективній роботі антикорупційної системи, що, зокрема, допоможе й ефективній євроінтеграції України.

Ukraine Facility Plan конкретно вказує на потребу запровадити незалежну зовнішню систему оцінки ефективності діяльності АРМА. І щоб ці вимоги задовольнити, необхідно забезпечити внесення змін до закону та повноцінну оцінку діяльності АРМА, тобто регулярно і якісно проводити аудит.



Павло Демчук, юридичний радник Transparency International Ukraine

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