Короткі висновки за результатами виборів до Європарламенту
З 6 по 9 червня країни Європейського Союзу обирали 720 депутатів Європарламенту, які на наступні п’ять років визначатимуть напрямок розвитку всіх європейських владних інституцій.
Спробував проаналізувати основні результати виборчих перегонів.
- Українці можуть спати спокійно: центристські сили збережуть владу у Єврокомісії разом з курсом на підтримку України. Стовпом цього процесу, звичайно, є президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка має всі шанси на переобрання.
- Європейська народна партія отримала додаткових одинадцять мандатів і залишиться хребтом об’єднаної Європи. Запит на помірковану правоцентристську та християнсько-демократичну модель розвитку залишається великим.
- Соціал-демократична партія перебуває в серйозній деградації, адже не здобула перемоги в жодній з "великих" європейських держав, хоча й отримала всього на один мандат менше, ніж на виборах 2019 року. Наразі це вічні "молодші" партнери консерваторів у коаліційній спілці.
- Найбільшою поразкою цих виборів можна вважати результат ліберальної фракції "Оновити Європу", що отримала на 20 мандатів менше, зокрема, у зв’язку з поразкою партії Макрона у Франції. Запиту в європейців на ліберальний курс, як виявилося, немає.
- Можна сказати, що і правого реваншу не відбулося. Не зважаючи на те, що дві праві політичні групи на чолі з Джорджею Мелоні та Марін Ле Пен отримали на 15 мандатів більше, та, все ж, це не настільки суттєвий політичний прогрес. Йде мова про можливе об’єднання цих двох груп в одну, але це складний процес, адже між багатьма правими партіями присутні старі та нерозв’язані конфлікти. Але, якщо би це сталося, то фракція правих стала би другою по кількості депутатів після консерваторів.
- Великими невдахами минулих виборів також виявилися зелені, що отримали на 20 мандатів менше. "Зелений курс" Європи теж виявився непотрібним.
- Серед нових політичних утворень у Європарламенті можна спрогнозувати створення крайньо-правої групи на чолі з представниками "Альтернативи для Німеччини" (15 мандатів). Цих представників нещодавно виключили з групи "Ідентичність та демократія", і процес виключення був ініційований Марін Ле Пен. Вона намагалася зробити свою власну праву групу більш респектабельною для виборців з огляду на майбутні парламентські вибори у Франції.
Ще одне нове політичне утворення може сформуватися на ліво-консервативних ідеях, об’єднавши італійський "Рух п'яти зірок" (8 мандатів) та нову німецьку партію "Альянс Сари Вагенкнехт" (6 мандатів). Це може бути нетиповий лівий союз з вираженим вкрапленням консервативних ідей. Проте для цього їм потрібно буде об’єднати щонайменше 23 депутати з семи країн ЄС.
- Якщо коротко пройтися по результатах у наших сусідів, то маємо наступну ситуацію:
- Польща. Майже однакову підтримку отримала правоцентристська "Громадянська платформа" (21 мандат) та консервативна партія "Право та справедливість" (20 мандатів). Найбільш сумно виглядає здобуття шести мандатів антиукраїнською партією "Конфедерація". Але великої ролі у європейському політикумі вони відігравати не будуть, на відміну від переможців виборів, що, фактично, стануть одними з ключових гравців у своїх фракціях.
- Словаччина. Тут приємно, що незважаючи на істерію пов’язану з пораненням прем’єр-міністра Роберта Фіцо, його соціал-демократична партія отримала лише друге місце (5 мандатів), пропустивши вперед лібералів з "Прогресивної Словаччини" (6 мандатів). Очевидно для України вигідна підтримка політичних сил, що є в опозиції до режиму Фіцо.
- Угорщина. Партія "Фідес" Віктора Орбана показала найгірший результат за останні десятиліття. 44% голосів. Натомість новосформована опозиційна партія партія "TISZA" отримала майже 30%, що дає шанс на формування сильного опозиційного блоку на чолі з харизматичним Петером Мадяром, котрий в своїй риториці цілком адекватно висловлюється щодо України. Ну і бонусом, не можна не згадати, що на виборах мера Будапешта переміг діючий голова Гергель Корачонь, який всього на 325 голосів обійшов кандидата, якого підтримав Орбан)
- Чехія. Проукраїнська і наразі владна коаліція "SPOLU" отримала друге місце і 6 мандатів, пропустивши вперед опозиціонерів з ANO 2011 Андреєм Бабішем, котра отримала 7 мандатів.
- Румунія. Проукраїнська "Національна коаліція Румунії", що складається з Соціал-демократичної партії та Націонал-ліберальної партії отримала цілих 48% підтримки виборців.
- Болгарія. Переможцем виборів стала право-центристська та проукраїнська партія "GERB" з 25% голосів. Друге та третє місце теж отримали партії, що підтримують Україну, натомість соціалісти, на яких орієнтований недружній до наших інтересів Президент Болгарії Румен Радев провалилися і мають всього 6% голосів.
- Балтійські країни. Там все спокійно, в переважній більшості всі євродепутати підтримують Україну, явних агентів кремля цього разу виборці не пропустили.
У найближчі два місяці буде тривати коаліційна робота, яку вже розпочала Урсула фон дер Ляєн запросивши в спілку до консерваторів соціал-демократів та лібералів. Такий склад учасників має більше, ніж половину від усіх європарламентарів. В кожній з фракцій є особисті неприятелі Урсули і тому вона повинна спробувати віднайти ще декілька десятків голосів. Можливо, це будуть "зелені" або ж персональна підтримка з боку партії прем’єрки Італії Джорджії Мелоні "Брати Італії".
Загалом для України результати цих виборів є цілком оптимістичними. Далі справа за нашими зусиллями в справі інтеграції до Європейського Союзу.