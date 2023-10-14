Вибори у Польщі: короткий екскурс

Цієї неділі у Польщі відбудуться парламентські вибори. На цю тему сказано вже достатньо багато, тому спробую стисло і тезово викласти інформацію про перебіг та підгрунтя цих перегонів.

На виборах знову зійдуться два основних суперники – право-консервативна партія "Право і справедливість" та її ліберальна суперниця "Громадянська платформа", яку так чи інакше підтримають дві інші опозиційні партії: "Лівиця" та коаліція "Третя дорога". Окреме місце у цих перегонах відіграють крайньоправі маргінали з "Конфедерації".

Розлам між двома таборами простий і давній.

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Західна Польща та виборці великих міст, здебільшого, підтримують опозицію. Жителі Східної Польщі та невеликих містечок та сіл голосуватимуть за чинну владу.

Більш молодші та нерелігійні підтримують команду Дональда Туска. Натомість старше покоління та ревниві католики, що виступають проти абортів горою, стоять за партією Ярослава Качинського.

Євроскептики з постійними претензіями до бюрократії Брюсселю, громадяни з чіткими антиімігрантськими поглядами обирають "Право і справедливість". Натомість єврооптимісти з ліберальною орієнтацією голосують за опозицію.

Що ж стосується позиції щодо росії та війни в Україні, то прихильники обох таборів, здебільшого, мають спільну позицію. Треба лише зазначити, що серед виборців "Права і справедливості" – більше мілітаристів за духом та тих хто має чітку позицію з питань ОУН-УПА, Бандери і особливо - в ставленні до історичних перепетій, які поляки окреслюють як "Волинську трагедію".

Виборча кампанія проходить надзвичайно брудно і, я би сказав, навіть політично жорстоко. Влада задіяла інструмент, який, очевидно, спрацює на її користь – референдум, куди включено декілька резонансних питань. І основне з них звучить наступним чином: чи підтримуєте Ви допуск тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки в рамках механізму примусового переселення, нав’язаного європейською бюрократією? Ця тема хвилює більшість населення і тому кожен голос "за", так чи інакше, теж сприятиме у голосуванні за партійні списки "Права і справедливості".

За будь-якого результату, для України суттєвих змін не відбудеться. У випадку перемоги опозиції просто буде менше мілітаристської риторики і більше руху з оглядкою на Брюссель.

Що ж стосується українсько-польських непорозумінь останніх місяців, то це, на мою думку, не більше, ніж гра чинної влади перед своїм виборцем. В першу чергу, перед тими, хто працює на землі…

Що ж до можливого переможця, то я особисто ставлю на перемогу "Права і Справедливості". Їхній виборець набагато більш дисциплінований та ідейно вмотивований. Священники католицької церкви з самого рання дадуть сильний меседж для усіх віруючих. Потужні католицькі медіа працюють в цьому руслі протягом літа та осені. І це давало результат на всіх кампаніях останнього десятиріччя. Запорука перемоги на цих достатньо конкурентних виборах, це якраз мобілізація "свого" виборця!

Не виключаю, що ПіС знову отримає монобільшість. Якщо ж не вистачить декілька мандатів, то вони спробують залучити окремих депутатів з інших політичних партій опозиції або отримають ситуативну підтримку від частини Конфедерації (представників правиці з Національного Руху), яка формально в коаліціїю не увійде, але дати сформувати уряд допоможе. А далі Качинський з колегами точно "успішно попрацюють" з формуванням стабільної більшості.

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