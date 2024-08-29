Громадянське суспільство як поліцейський, прокурор і суддя

Україна є країною, де, принаймні у боротьбі з корупцією, громадянське суспільство відіграє дуже важливу роль, важливішу, ніж роль, яку воно відіграє в більшості інших країн.

Цьому є кілька причин: високий рівень корупції в Україні, розпорошеність державних антикорупційних органів у минулому, а також їхня хронічна неефективність і не тільки. Це змусило членів громадських організацій з України прийняти набагато активніший підхід до боротьби з корупцією, ніж більшість їхніх колег в інших країнах.

Український уряд, під сильним тиском міжнародної спільноти в Києві, визнав це, і, як наслідок, громадські організації отримали вплив, популярність і визнання, недосяжні подібним організаціям в інших країнах.

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Постійним і виправданим занепокоєнням є не лише пасивність влади та компетентних державних органів у боротьбі з корупцією, а й активне перешкоджання їй. Це було чітко видно в процесі відбору на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Все це викликало реакцію в українському громадянському суспільстві, яка мала неоднозначні результати, не лише позитивні.

Одним із наслідків є абсолютна і повна недовіра до всіх, хто працює в українських державних органах.

Щоб продемонструвати рівень недовіри, варто лише взяти до уваги болісний процес створення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Нарешті з’явилася правоохоронна інституція зі справжніми зубами та ідеальним набором повноважень для викорінення корупції; однак керівники однієї громадської організації стверджували, що наявність суто українського підрозділу антикорупційної поліції було помилкою і що замість нього варто створити повністю міжнародний антикорупційний поліцейський підрозділ. Як може цілком іноземна структура успішно боротися з українською корупцією без участі самих українців?

Поступово в Україні почав формуватися справді сучасний антикорупційний ландшафт, який складався з Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) – набір, якому позаздрить безмежна кількість інших країн.

Поступово стало зрозуміло, що незважаючи на неприємності, ці органи справді виконують свою роботу, і це стає дедалі більшою проблемою для громадянського суспільства в Україні. Органи влади, яким вони нібито не довіряли, почали набирати обертів і певного престижу; однак все ще були випадки, коли вони робили помилки, які явно порушували чинні правові та етичні норми. Це була доля попереднього директора НАБУ, всього керівництва НАЗК кілька років тому та призначення нинішнього керівника САП, яке було серйозно загальмоване політикою.

У результаті громадянське суспільство сформувало думку про те, що тільки воно може вирішувати, що є правильним, а що неправильним щодо корупції. Тепер вирішальним критерієм для оцінки компетентності антикорупційних чиновників, які оплачуються державою, стала вже не якість і обсяг їхньої роботи, а їхня готовність розголошувати – зокрема одній громадській організації – навіть суворо секретну інформацію з питань, що стосуються їхньої сфери діяльності, яка потім була використана цією громадською організацією для власної реклами та так званої "адвокації".

Це бажання отримати інформацію, особливо секретну, стало настільки важливим для громадянського суспільства, що воно стало залученим до процесу відбору останнього директора НАБУ. Воно активно підтримувало кандидата, якого вважало "дружнім", повністю ігноруючи його вкрай суперечливе бачення майбутнього розвитку НАБУ.

Його обрання в поєднанні з черговим "дружнім" призначенням на посаду голови НАЗК означало б, що керівні посади в НАЗК, НАБУ та САП опинились би в кишені одного згуртованого кола друзів. Це природно призвело б до відсутності суттєвих стримувань і противаг і дало б їм повний контроль над процедурами та внутрішньою інформацією цих органів.

На щастя, план не спрацював: їхній кандидат на посаду директора НАБУ був настільки поганим, що не мав жодних шансів на перемогу, а обраний громадською організацією кандидат на посаду голови НАЗК знявся через помилки, допущені під час його попереднього перебування на посаді. Проте потенційний одноосібний суддя над роботою антикорупційних органів в Україні не відмовився від своїх прагнень до тотального контролю.

Дуже швидко і новий керівник САП, і новий директор НАБУ потрапили під їхній вплив і стали їхніми "друзями" – ймовірно, вважаючи, що передавати інформацію громадянському суспільству чи зустрічатися з певними представниками громадськості для обговорення дуже конфіденційних питань "не під запис", було краще, ніж бути об'єктом різкої критики. Громадська організація з радістю прийняла двох нових "друзів", не беручи до уваги рівень їх компетенції, який будь-який неупереджений розслідувач швидко визначив би як сумнівний або навіть корумпований. Тим не менш, невдовзі було виявлено зручну мішень – заступника директора НАБУ, який не хотів розголошувати інформацію та терпіти втручання в розслідування НАБУ.

У своєму непереборному бажанні покарати непокірних і небайдужих, вона забула, що ця людина була "серцем і душею" НАБУ з моменту його заснування і що НАБУ функціонувало і функціонує настільки успішно виключно завдяки його досвіду та неупередженості. Його звільнення влаштовує всіх:

– директора НАБУ – тому що його заступник явно забагато знає, як про його професійні провали, так і про його намагання відгородити НАБУ від окремих політиків; – громадянське суспільство – оскільки, прибравши його з НАБУ, воно повністю підпорядкує директора НАБУ та забезпечить постійний потік інформації; – і керівника САП – тому що відсутність хребта у директора НАБУ та його дружба з цим же колом осіб означає, що тепер він може повністю підпорядкувати і НАБУ; – українських політиків – бо вони позбудуться людини, яка не сприймає їхні пропозиції дружби; та іноземні посольства, яким у час, коли на Україну спрямована значна військова, фінансова та політична підтримка, не потрібна людина, яка б енергійно переслідувала та обвинувачувала будь-які корупційні дії політичної еліти тієї ж України.

Всі ці інтереси можна зрозуміти. Однак не можна зрозуміти, з якою легкістю вони паплюжать і зрікаються людини, яку до того часу всі визнавали людиною, без якої Україна не змогла б досягти певних перемог у боротьбі з корупцією. Невже вони думають, що після років зусиль, повністю присвячених боротьбі з корупцією, цей чоловік раптом навернувся і сам став корумпованим?

Справжні борці з корупцією залишаються лояльними до боротьби з корупцією, а політики, чиновники, дипломати і, мабуть, деякі громадські організації – ні.

Безперечно, останні події в НАБУ свідчать про початок кінця справжньої боротьби з корупцією в Україні. Можливо, громадянське суспільство поки що не хоче цього бачити, тому що йому важливіше підтримувати потік інформації та власну видимість непогрішності та всезнання.

Поки воно не визнає, що в НАЗК, НАБУ, САП та ВАКС також працюють чесні професіонали, не може бути серйозних зусиль для боротьби з корупцією в Україні.

Поки воно не визнає, що незалежність НАЗК, НАБУ, САП та ВАКС є вирішальною – не може бути ефективної боротьби з корупцією з боку цих органів. Багато агенцій є важливими елементами боротьби з корупцією в більшості інших країн світу; якби вони не були, то їм не було б потреби мати поліцейські сили, прокуратуру та суди. Все, що їм було б потрібно, це щось на зразок ЦПК.

Який парадокс – саме в той момент, коли країні потрібно було максимально ефективно боротися з корупцією, враховуючи найбільші за всю історію витрати міжнародної допомоги, ці зусилля будуть зруйновані саме тими людьми, які найголосніше б’ють себе в груди про те, які вони чесні!

Драго Кос, антикорупційний експерт

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