Штучний інтелект на службі у ФСБ: чому не варто коментувати дописи із підписом "побажай мені удачі"

"Сьогодні цій бабусі виповнюється 101 рік, а її ніхто навіть не привітав", "Двоє близнючок-військових захищають нас на фронті, підтримай їх лайком". Такі повідомлення часто можна побачити у соцмережах. Спроба викликати почуття жалю, апелювання до патріотизму та вдячності Силам оборони – все це змушує сотні, а іноді й тисячі користувачів підтримувати подібний контент лайком та коментарем. І здається не так важливо, що насправді у "військової" чотири пальці або навіть шеврон збройних сил росії.

Військова з чотирма пальцями

Шеврон російських збройних сил

Хто поширює цей контент?

Часто схожі дописи можна побачити у групах з патріотичними назвами, як-от "Найкраща Україна" чи "Доброго вечора, ми з України", іноді їх можуть публікувати на особистих сторінках. Спершу їхній контент здається проукраїнським, автори постять фото військових зі смайлами та наголошують, що це "наші" герої. Проте "наші" – поняття абстрактне. За інформацією, яку надає фейсбук, боти зареєстровані далеко за межами України, до прикладу в Індонезії чи Іспанії.

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У чому небезпека таких сторінок?

Здавалося б, яка може бути загроза чи шкода від лайків під згенерованими фото. Насправді є кілька причин, чому не варто споживати такий контент. Перша проблема криється у підписах до постів. Адже часто вподобайку просять поставити, щоб "підтримати військового, який повернувся з фронту, отримав інвалідність, а тепер став нікому не потрібен". Такі дописи викликають зневіру та жалість, мовляв, влада та українці не цінують солдатів. Цей контент може також деморалізувати військових, які переглядають подібні дописи.

Насправді чоловік на фото у дописі не військовий, а підліток, який потрапив у ДТП

Попри те, що частина коментарів під такими дописами написана ботами, значна кількість з них – це справжні акаунти патріотично налаштованих українців, які не мають на меті образити військових, а щиро вірять, що підтримують їх.

У цьому криється найбільша небезпека, бо подібні групи дозволяють рф визначати категорії людей, які мають низький рівень медіаграмотності та таргетувати на них дезінформаційні повідомлення надалі. Так, у подібних групах "патріотичний" контент часто чергується з відео, у яких тарологи та віщуни "пророкують" Україні поразку або розповідають про "страшні втрати". У дописах містяться посилання на ресурси, створені незадовго після початку повномасштабного вторгнення, які мімікрують під новинні сайти. Такі "медіа" зазвичай розганяють "зраду".

Користувач, підтримуючи подібні дописи лайком чи коментарем, показує алгоритмам соцмережі, що контент цієї групи йому подобається. Відтак у його стрічці окрім "віщунів", з'являються клікбейтні заяви, що світло більше не вимикатимуть, новини з російського шоубізнесу та реклама гемблінгу.

Щоб уникати блокування через скарги користувачів, такі групи часто змінюють назви. Так спершу сторінка, авдиторія якої налічує понад 50 тисяч підписників, мала назву Carlos Antonio, а зараз це дівчина Zasha з фото військової на аватарці. Літера Z на початку натякає, в чиїх інтересах насправді працює вказаний акаунт.

Неправильне вживання чоловічого та жіночого роду у підписах до дописів, заміна окремих літер латинськими, клікбейтні заголовки, фото, згенеровані ШІ, – все це незмінні атрибути сторінок, які можуть керуватись з рф.

Чому саме зараз почали поширювати подібні дописи?

Пости в стилі "привітайте з днем народження бабусю" існують давно. Проте кількість подібного контенту різко зросла у 2022 році, після повномасштабного вторгнення рф. Малоймовірно, що це лише збіг обставин. У 2023 та 2024 роках подібних груп стає все більше, що може свідчити про їхню ефективність в інформаційній боротьбі росії.

Тож, щоб випадково не стати інструментом у російській грі, не варто лайкати, коментувати такі дописи, краще поскаржитись на них адміністрації соцмережі і читати лише перевірені медіа.

Анастасія Бродовська

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