Не дронами єдиними: як стратегії України у інформаційній війні стали прикладом для США

Україна не тільки тримає оборону на інформаційному полі, а й активно контратакує. Ці зусилля не залишилися непоміченими. Міжнародні експерти визнають – наша країна успішно протидіє потужній російській дезінформації. А досвід та стратегії України служать прикладом для інших країн – їх рекомендують американським військовим і союзникам.

Нещодавнє дослідження американської аналітичної організації RAND Corporation – тому підтвердження. Визнання від таких авторитетних інститутів говорить про те, що Україна допомагає міжнародній спільноті зрозуміти, як боротися з дезінформацією та пропагандою.

Дослідники визначили 11 ключових уроків, які Сполучені Штати і їхні союзники повинні вивчити, щоб посилити свою стійкість:

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готуватися до трьох площин інформаційної війни;

створити критично важливі інституції напередодні та під час конфлікту;

інвестувати в громадянське суспільство та співпрацювати з ним;

створювати та підтримувати інституції США критично важливі для протидії дезінформації;

будувати та зберігати довіру;

співпрацювати з місцевими цивільними та військовими впливовими людьми та надавати їм повноваження;

підвищувати стійкість військ США;

не дозволяти координації жертвувати швидкістю у реагуванні;

бути готовими ризикувати;

мати план для реалізації трьох критично важливих інструментів протидії дезінформації: дебанкінг, пребанкінг, наративи;

визнати ризик зменшення підтримки з часом.

Частина цих уроків – це напрацювання Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Розповідаємо детальніше.

"Пребанкінг" – вакцина проти дезінформації

Один з найважливіших інструментів – "пребанкінг". Це своєрідна вакцина проти дезінформації, яка допомагає людям розпізнавати та протистояти маніпуляціям ще до того, як вони зіткнуться з ними. Цей підхід особливо важливий у контексті російської пропаганди, яка часто намагається створити підґрунтя для своїх дій за допомогою вигаданих наративів.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки активно працює над тим, щоб попередити суспільство і міжнародну спільноту про можливі інформаційні атаки ще до їхнього початку. У дослідженні RAND особливо підкреслюють пребанкінг як ефективну стратегію для запобігання дезінформаційним кампаніям.

Сила партнерства

Україна не бореться з дезінформацією наодинці. Одним із ключових моментів, на який звертають увагу експерти, є те, як ми разом з нашими партнерами, доносимо правду. І дослідження якраз є прикладом такої співпраці та доводить її ефективність.

Ще одна цікава деталь — це те, як міжнародні дослідники відзначають здатність України координувати дії між урядовими та неурядовими організаціями. Однією з сильних сторін Центру є тісні стосунки з українським громадянським суспільством. Організації пропонують нам свої ідеї та експертизу, а Центр надає їм підтримку у реалізації проектів та залученні міжнародних донорів.

Аналітики наголошують, що ця модель співпраці може стати прикладом для інших країн, які ризикують опинитися під загрозою інформаційної агресії.

Захист від локальних дезінформаційних кампаній росії

Особливо гостра проблема дезінформації у прифронтових та окупованих районах. Тут росія намагається посіяти паніку, підірвати довіру до влади, налаштувати людей один проти одного. Центр проводить тренінги для державних службовців та місцевих активістів – тих, які першими реагують, на нові російські наративи, на прифронтових територіях, таких як Одеса, Миколаїв, Херсон. Такі заходи допомагають розпізнавати та протидіяти російській пропаганді.

Важливим напрямком роботи є допомога громадам на окупованих територіях. Місцеві лідери та організації часто не мають достатньо досвіду у боротьбі з дезінформацією, тому Центр проводить для них спеціальні навчання і допомагає підтримувати комунікацію між центральними та місцевими інституціями.

Політика "єдиного голосу"

Як важливий елемент стратегічних комунікацій у дослідженні виділяють політику єдиного голосу. Відповідно до звіту Шведського агентства оборонних досліджень, українські військові координують роботу з державними установами та разом створюють комунікаційні наративи. Наші військові також координують роботу з Центром стратегічних комунікацій. Для США такий приклад є показовим.

Dovidka.info – перевірені безпекові поради

Центр почав готувати українців ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. У червні 2021 створили брошуру "У разі надзвичайної ситуації чи війни". Після повномаштабного вторгнення брошура перетворилася у великий проєкт Dovidka.info – єдиний ресурс в Україні, де зібрані актуальні та перевірені безпекові поради. Проєкт став надійним джерелом перевіреної інформації для українців та іноземців, що допомагає швидко реагувати на фейки та дезінформацію. RAND звертає увагу на важливу роль таких платформ у зміцненні стійкості суспільства та запобіганні паніці, яку намагається посіяти ворог.

Чому це дослідження важливе для України?

RAND Corporation — це одна з найавторитетніших аналітичних організацій у світі, яка досліджує різні сфери: від безпеки і міжнародних відносин до інформаційних війн. Звіт RAND демонструє, що Україна діє правильно і що наші підходи до стратегічних комунікацій є дієвими.

Висока оцінка роботи Центру від RAND Corporation – це не лише визнання наших зусиль, а й стимул для подальшої боротьби. Україна продовжить протистояти російській дезінформації як всередині країни, так і на міжнародній арені. І це одне із ключових завдань Центру стратегічних комунікацій.

Визнання наших зусиль авторитетними міжнародними організаціями підтверджує, що Україна не просто захищає себе, а й прокладає шлях для інших країн у боротьбі з дезінформацією. Наш досвід – це цінний внесок у глобальну інформаційну безпеку.

Ця війна показала, що інформаційна боротьба не менш важлива, ніж збройна. Україна не лише захищає свої території, а й бореться за правду та свободу слова. І на цьому фронті ми також здобудемо перемогу, бо правда – на нашому боці.

Микола Балабан, заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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