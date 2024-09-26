Агенція неспроможності 

Як виробники FPV-дронів "Генерал Черешня" ми здолали шлях від групки патріотично налаштованих людей, які щось збирали та паяли, а потім щиро раділи, що "воно" полетіло.

Сьогодні ми – команда розробників, які пройшли всі кола бюрократичного ПЕКЛА, кодифікували декілька дронів і комплексів, в яких існує реальна потреба у військах на різних напрямах. А тому ми маємо повне моральне право зробити певні висновки.

Агенція оборонних закупівель – це служба державного замовника в сфері оборонних закупівель, яка реалізує оборонну політику: обирає, який виріб буде закуповуватись та на яких умовах.

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Можливо, пані Безрукова та її команда, що очолюють Агенцію оборонних закупівель, і є доброчесними професіоналами, але запустити роботу Агенції їм, на жаль, не вдалося.

Опишемо наш реальний приклад як доказ неефективності Агенції.

Зараз для того, щоб виробнику FPV-дронів отримати контракт від Агенції, потрібно зробити 7 кроків. Деякі з них лише ускладнюють і гальмують роботу для виробників.

Кодифікувати дрон (тобто підтвердити заявлені тактико-технічні характеристики дрону на випробуваннях за участю представників Міноборони) – ок; Зібрати листи про потреби з військових частин через Головне управління безпеки (ГУБС), а тепер Сили безпілотних систем (СБС) до командування військ – ок; Далі настає найтаємніше і найцікавіше: потреба від Командування сухопутних військ (КСВ) чомусь іде на Командування сил логістики (КСЛ), де потреби формуються в тому вигляді, який потрібен силам логістики. Тобто, наприклад, командування сил логістики замовляє через Агенцію оборонних закупівель певну кількість FPV-дронів, і в документації чітко вказується, фактично, у якої саме ФІРМИ і що конкретно купити.

Це абсолютно непрозоро і незрозуміло, як і нащо це робити.

Далі ПЕРЕЛІК з конкретними найменуваннями виробників, назвами виробів – через затвердження Центрального управління оборонних ресурсів Генерального штабу йде на: Департаменти Міністерства оборони, де воно проходить (мабуть, бо мало хто точно знає, що там роблять з цим Переліком) перевірку. Це займає до тижня, а то і більше часу. Після цього Агенція просто дублює запити Командування сил логістики, погоджуючись із закладеними в них непрозорістю (див. крок 3), замість того, щоби поставити запитання Силам логістики: вони дрони за назвами обирають чи за реальними ТТХ та ціною? Чому Агенція не займається адвокацією змін, чому не робить, як краще і швидше не для якихось фірм, а для війська? В чому взагалі тоді роль Агенції оборонних закупівель, яка просто передає потребу далі, не опрацювавши, на… ⁠Перевірку військового представництва (військове представництво – це сукупність окремих військових частин, своя паралельна реальність), яке здійснює контроль якості товарів для війська, перевіряє підприємство потенційного постачальника – де існує тисяча радянсько-совкових паперових вимог. Як приклад, надати дослідно-конструкторську документацію на привезений з Китаю, Карл, моторчик! Тут можна або законно "зарубати" будь-кого, або ні – залежно від широкої дискреції. А вона тут є.

В цьому процесі ще разів з десять зміняться різні вимоги до технічних умов… ⁠І тільки після всіх цих етапів Агенція оборонних закупівель (за наявності бюджетних коштів) може підписати контракт із щасливчиком, який зміг пройти через усі перешкоди та залишився "наймускуліннішим" та найресурснішим з-поміж інших претендентів.

Уся ця процедура триває місяцями, супроводжується саботажем і максимально загадковою бездіяльністю, яку очолюють на кожному етапі різного роду "бегункі-смотрящі". В той час коли FPV-дрони лежать на складах та чекають, що переможе – паперова (без)діяльність чи здоровий глузд.

Це не інституція. Це не якісні зміни.Це не стандарти НАТО. Це взагалі ніщо – фікція. Це імітація!

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДССЗІ) – працює. Державний оператор тилу (ДОТ) – працює. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) – ні.

Конкретні питання від нас як постачальників до Агенції, на які ми не отримали відповіді в непублічній площині:

Що зробила Агенція оборонних закупівель в особі команди Марини Безрукової для спрощення постачань FPV для війська? В чому полягає оптимізація процесів? Чому дрони купуються не за реальними ТТХ, функціональними якостями, а на підставі непрозорих переліків від органів військового управління, де вже конкретно зазначена назва виробника / найменування дрона?

Отже, рішенням про ліквідацію неспроможної Агенції – задоволений.

Всю цю історію потрібно негайно спростити, реформувати та зробити прозорою.

Через кабінетно-паперову тяганину Агенції оборонних закупівель ми втрачаємо єдиний невідновлювальний ресурс – час. А це в умовах воєнного стану особливо критично.

Ярослав Гришин

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