Проблеми зі 120 мм мінами для ЗСУ – звернення представників медіа та громадських організацій

Закликаємо уряд реформувати політику контролю якості боєприпасів та публічно відзвітувати про результати розслідування.

Упродовж останніх тижнів представники медіа та громадські діячі неодноразово повідомляли про проблеми, які українські військові мали через використання мін 120 та 82 калібру українського виробництва.

З-поміж ключових: порохи й низька якість підривника та як результат – неможливість використати їх ефективно під час бойових дій та загроза життю військових. Зокрема, як вказується в матеріалі ZN.UA, під час стрільб (із 18 вересня по 10 листопада) з'ясувалося, що:

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міни відхилялися від точки прицілювання на 100–600 метрів по дальності;

були невиходи мін зі ствола міномета;

нерозриви мін у цілі;

міни падали на траєкторії польоту на відстані 10–150 метрів від міномета;

при зміні прицілу міна неправильно змінювала дальність польоту;

поодинокі випадки невиходу міни з труби, догоряння пороху в стволі.

Все це вказує на комплексну проблему як у виготовленні вітчизняного боєприпасу, так і в системі контролю якості, який уповноважені проводити представники Головного управління технічного оцінювання та контролю якості озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

У зв'язку з виявленими проблемами ми вимагаємо від Міністерства оборони України, Міністерства стратегічних галузей промисловості, правоохоронних та антикорупційних органів провести належну перевірку діяльності законтрактованого підприємства та військового представництва, що оцінювало його виробничі спроможності та якість виготовленої продукції, за якими можуть стояти як корупційні діяння, так і умисний підрив обороноздатності країни під час повномасштабної війни з ворогом.

Ми переконані, що до такої перевірки мають бути залучені представники державних установ, що здійснюють демократичний цивільний контроль над силами безпеки та оборони, та представники громадськості, які активно залучені до адвокації надання Україні зброї міжнародними партнерами.

Також ми закликаємо Кабінет міністрів України ініціювати комплексну реформу інституту військових представництв Міноборони, привести політики контролю якості ОВТ та вимоги до технологічного процесу виготовлення вітчизняних боєприпасів у відповідність до стандартів якості НАТО.

Ми, представники громадянського суспільства та медіа, також мусимо наголосити, що подібні випадки в майбутньому мають бути попереджені та не мають повторюватись, щоби не підривати довіру громадян до держави та довіру міжнародних партнерів до України та українського оборонно-промислового комплексу, який наразі потребує значних інвестицій. Особливо з огляду на те, що ця тема вже набула розголосу і за кордоном – про неї активно пишуть іноземні медіа.

Олена Трегуб виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Тетяна Ніколаєнко журналістка, членкиня Громадської Антикорупційної ради при МОУ Анастасія Шуба волонтерка, заступниця голови Громадської Антикорупційної ради при МОУ Максим Костецький голова Центру формування політики Вікторія Войціцька народний депутат 8 скликання ВРУ Марина Данилюк-Ярмолаєва журналістка, автор ютубів Цензор-нет та Шоубісики Юлія Кирієнко спеціальна кореспондентка ТСН, 1+1. Анастасія Федченко журналістка Ганна Гопко мережа захисту національних інтересів АНТС Леся Литвинова співзасновниця БО БФ "СВОЇ", ветеранка, сапер Андрій Цаплієнко спеціальний кореспондент, "ТСН Тиждень", "1+1" Ірина Сампан воєнна кореспондентка, шеф-редакторка новин на Громадському радіо Юрій Ніколов "Наші гроші" Дар'я Каленюк виконавча директорка Центру протидії корупції Євгенія Мазур Liga.net







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