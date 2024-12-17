Мобілізація, діти Донбасу і багато Путіна. Що транслювала роспропаганда на окупованих територіях у 2024 році

Російська агресія проти України триває понад десятиліття. Основною зброєю росіян поряд зі снарядами, ракетами і дронами залишається пропаганда. Як і справжня зброя, вона змінюється залежно від умов, вдосконалюється з досвідом і застосовується за визначеною стратегію. Цю стратегію на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України упродовж 2024 року щомісячно відслідковувала Школа політичної аналітики НаУКМА.

Моніторинг місцевих окупаційних Телеграм-каналів виявив 5 головних тез, які росіяни найчастіше просували через свої ресурси, і які покликані спотворити реальність для мешканців тимчасово окупованих регіонів України.

Пропагандистська теза № 1: мобілізація в ЗСУ – квиток в один кінець

Найбільше уваги телеграм-канали ТОТ присвячували мобілізації в Україні. Від початку року її фіксували серед головних тем протягом восьми місяців моніторингу. Місцеві ресурси регулярно описували випадки "злочинного відлову людей на вулицях України", демонізували територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, використовуючи метод "рамкування" (фреймінг) – лише вибіркової публікації контенту, потрібного для створення необхідної пропагандистам картинки, а також додаючи прямі заклики до активної протидії мобілізації.

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Головна мета – залякування людей й нівелювання авторитету Сил Оборони України серед мешканців ТОТ. Крім того, подібні публікації – частина тривалої інформаційної кампанії росіян щодо підриву спроможності народу України до оборони. На противагу, російська армія подається як зібрання виключно добровольців, які отримують високі зарплати. Тим самим агресор пробує мотивувати мешканців ТОТ вступати до окупаційного війська, аби вести війну проти своєї країни.

Пропагандистська теза №2: владімір путін – сильний лідер

Російський диктатор – головний герой місцевої пропаганди. Згадки про нього були регулярними і ділилися на два типи: подієві та іміджеві. Головна подія року, яка безпосередньо стосувалася путіна у 2024 році – вибори президента рф, які проводилися незаконно на тимчасово окупованих територіях України.

У телеграм-каналах упродовж січня й лютого проводилася активна агітація до участі у цих псевдо виборах та голосування за чинну окупаційну владу. У березні ресурси урочисто звітували про перемогу путіна, у травні тішилися його інавгурації, а в жовтні вітали з днем народження. У проміжках між виборчою "лихоманкою" телеграм-канали створювали позитивний імідж диктатора регулярними цитатами його вибраних заяв, а також рекламою діяльності окупаційної громадської організації "команда путіна", яка проводила публічні події в населених пунктах тимчасово окупованих громад, або висвітлювала проведення ремонтів інфраструктури на цих територіях. Відповідно прізвище російського президента постійно подавалося у позитивному світлі.

Пропагандистська теза №3: ЗСУ обстрілює мирних громадян

Новини про обстріли окупованих населених пунктів з боку Збройних Сил України – традиційна тема російської пропаганди ще від початку агресії проти України у 2014 році. Цьогоріч вони також мали регулярний характер, особливо акцент на цьому питанні загострився навесні. Звинувачення в обстрілах та смертях цивільних мешканців постійно супроводжувалися ярликами "нацистів" та "терористів" із застосуванням класичного для росіян методу віддзеркалення, а саме звинувачення противника у своїх же діяннях. Головна мета незмінна – розпалювати ненависть стосовно України та її армії, яка обороняється від російської навали.

Пропагандистська теза №4: рф відновлює тимчасово окуповані території

Піар на ремонтах і відновленні інфраструктури міст і селищ тимчасово окупованих територій України цьогоріч робили не лише представники "команди путіна", а й окремі російські регіони, які взяли "під шефство" окуповані райони Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини й Донеччини. Їхні інвестиції у ремонти й відновлення того, що було зруйноване, зокрема й самими росіянами, висвітлювали по-максимуму для зображення російської федерації не як окупанта, а як держави, яка дбає про громадян.

Пропагандистська теза №5: "нові регіони" стають все ближчими до росії

Позитивний імідж для росії у телеграм-каналах також створювався за допомогою часто повторюваного меседжу про "інтеграцію нових регіонів". Найчастіше це стосувалося переведення навчання у школах на російську систему, впровадження російських норм у податковій чи медичній сфері, публічного святкування російських державних свят. Наприклад, дня росії, дня прапора, або навіть нещодавно призначеного на липень дня памʼяті дітей Донбасу, який широко "відзначали" на тимчасово окупованих територіях України. Основне завдання таких новин – переконати усе населення ТОТ у незворотності окупації російською федерацією та підтримувати такий інформаційний фон, який би змусив громадян якнайшидше звикнути до нового порядку.

Додатково. Реакція на події

Робота російської пропаганди зазвичай відбувається за певними методичками з наборами меседжів і порядок денний телеграм-каналів на ТОТ тому підтвердження. Особливо наочно це було у березні 2024 року, коли сталася стрілянина у центрі "Крокус-Холл" у Москві. Усі телеграм-канали, навіть локальні новини міста Токмак, детально інформували про перебіг подій, а потім і про реакцію російської влади.

Згодом, у серпні 2024 року, синхронною з російськими федеральними медіа була інформаційна хаотичність у перші дні операції ЗСУ в Курській області. Лише через певний час зʼявилися рекомендації стосовно публічної поведінки цих ресурсів і, наприклад, канали Донеччини й Луганщини почали співчувати Курській області, адже, мовляв, "вони з 2014 року знають, що таке українські злочини".

Таким чином констатуємо, що російська пропаганда на ТОТ продовжує виконувати дві основні функції. Перша – демонізувати Україну, її владу й армію та посіяти зневіру в мешканцях ТОТ України щодо перспектив повернення синьо-жовтого прапора в їхні міста і села. Друга – максимально покращити ставлення до російської федерації та адаптувати жителів окупованих територій під нові російські правила життя. Для України це несе загрозу втратити тих громадян, які піддадуться на російську пропаганду, матимуть ненависть до своєї країни й відмовляться від власної самоідентифікації як українців.

Владислав Урубков

Методологія дослідження: щоденний моніторинг телеграм-каналів, які орієнтовані на тимчасово окуповані території України, зокрема, в назві чи описі яких є згадка конкретного міста або регіону України, які перебували чи досі перебувають під окупацією. До вибірки увійшли 35 каналів, які таргетують контент на території Херсонської, Донецької, Луганської, Донецької та Криму.

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