Стрілянина в Підмосков'ї: 60 людей загинуло, виникла масштабна пожежа

У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За попередніми даними, щонайменше 60 людей загинуло, понад 140 постраждали.

Джерело: телеграм-канали Baza, Astra, ТАСС, РИА "Новости", Интерфакс

Деталі: Очевидці також повідомили про про вибух у будівлі Crocus City Hall.

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Над будинком видно клуби чорного диму.

За даними "РИА Новости", стріляло, як мінімум, троє людей у камуфляжі.

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Доповнено: кореспондент "РИА Новости", який був на місці подій, розповів, що у партер Crocus City Hall увірвалися люди у камуфляжі, як мінімум троє, відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Точно є поранені.

Після цього, за його словами, кинули гранату чи запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа.

Він також розповів, що люди, які перебували в залі, лягли на підлогу, щоб врятуватися від стрілянини, лежали хвилин 15-20, після чого стали вибиратися повзком. Багатьом вдалося вибратися.

У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногірську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". Перші секунди нападу.Відео Mash pic.twitter.com/RUtkysydGx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2024

Доповнено о 20.00: Люди, які не встигли евакуюватися з Crocus City Hall, заблоковані вогнем. Попередньо їх може бути близько 100. Дах будівлі руйнується.

Для затримання терористів по тривозі підняті всі можливі сили. Губернатор Підмосков'я Воробйов також виїхав на місце, організований оперштаб.

Доповнено о 20.30: Baza повідомляє, що пожежників досі не підпускають до ТЦ. Вони не можуть розпочати гасіння вогню через те, що всередині досі можуть перебувати злочинці. За попередніми даними, вони забарикадувалися в будівлі.

Точна кількість людей, які стріляли, поки невідома. Деякі очевидці повідомляють про "п'ятьох бородатих чоловіків з автоматами". Деякі з них мали при собі рюкзаки.

Доповнено о 20.45: За даними російського телеграм-каналу "112", 40 людей загинуло, 130 постраждали.

За попередніми даними чотирьом злочинцям вдалося втекти з місця злочину.

Мер Москви Собянін скасував усі спортивні, культурні та інші масові заходи цими вихідними.

Доповнено о 2:30 23 березня: За даними СКР, унаслідок теракту в Підмосков'ї загинуло понад 60 осіб, понад 140 постраждали.

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