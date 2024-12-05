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Михайло Ткач
журналіст УП

Якщо корупція – це аргумент, тоді чому Болгарія та Румунія в НАТО та ЄС, а Україна – ні? 

Четвер, 05 грудня 2024, 10:00

Нещодавно ми перебували у відрядженні в Румунії та Болгарії. Чудові, привітні люди. Ті кого ми зустрічали на своєму шляху співчували та підтримували, не добираючи слів та не приховуючи емоцій, а потім їхали заправлятись на "Лукойл". Але зараз мова про країни, а не про людей.

Перша думка після перетину кордону і першої і другої країни – а чим гірша Україна?

Дороги залатані і там, і там. Очевидний розрив між бідними і багатими. Авто преміумкласу і люди у спортивних костюмах. Ділки у кафе. Про монополії, олігархів і вплив бізнесу на владу можна почитати окремо. А інфраструктура на моє переконання в Україні на крок (а може й три) попереду.

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До речі, окрім українських найбільше Rolls-Royce у Монако саме на болгарських та румунських номерних знаках. І як ви розумієте – це навряд всі люди зі списку Форбс. 

Російський рубль вирішує питання і в Болгарії, і в Румунії. На дорожніх знаках зетки, а в готелях з лондонським часом можна звірити годинники з московським. Вже десятиліття обидві країни мають хист до комфортного сидіння на двох стільцях.

Російська нафта і сьогодні продовжує через перевалку в морі заходити і в Румунію і в Болгарію, про що ми тиждень тому опублікували матеріал "Тіньовий флот росії". Обидві країни просто засіяні станціями "Лукойл", які майже не мають конкурентів серед локальних компаній.

І ще багато інших маркерів.

До чого це я?

Болгарія стала членом Європейського Союзу 1 січня 2007 року одночасно з Румунією.

До НАТО Болгарія приєдналась одночасно з Румунією у 2004 році.

У 2004! Уявляєте? 

Так, вони раніше почали, але цей рух не тривав декілька десятиліть. В Румунії є аналог НАБУ, але гучна і результативна боротьба з корупцією почалась вже після вступу в ЄС і НАТО. Років так на десять після. Протести проти корупції також відбувались багато років потому.  Одного з найбагатших олігархів Румунії посадили в 2015-му. І судячи з останніх виборів – боротьба триває.

Майже 11 років як Україна кров’ю кращих платить за рух на захід. І все, що нам наразі пропонується західними партнерами – посилення мобілізації з 18 років? 

Можна пропонувати мобілізовувати хоч з 14-ти, але якщо рішення по вступу до НАТО принципово не буде прийняте і публічно проартикульоване хоча б головними країнами – це все перекидання м'яча з відповідальністю з одного боку на інший.

Перше фото зроблене біля кордону між Болгарією та Румунією. 

 
всі фото михайла ткача

А друге – болгарський кортеж на Французькій рівʼєрі у 2023-му.  

 

Добре. У нас корупція. Але що це тоді в них?

Михайло Ткач

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
НАТОРумуніяБолгаріяУкраїнакорупція
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