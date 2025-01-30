Правобережжя Херсонщини наприкінці 2024-го: поглиблення кризи, інтенсивні обстріли та постійні виклики

У кінці листопада – грудні 2024 року безпекова ситуація в Херсонському та Бериславському районах Херсонщини залишалася складною. Внаслідок інтенсивних обстрілів та атак з безпілотників, Херсон, Берислав та села вздовж Дніпра переживали великі руйнування. Російська армія орієнтується не лише на військові об'єкти, але й на цивільні, зокрема на житлові будинки, соціальну та критичну інфраструктуру. За нашими підрахунками, лише в грудні Херсон та його околиці зазнали 1049 обстрілів. Крім того, у Бериславському районі зафіксовано 823 обстріли.

В останні три місяці 2024 року спостерігалося зростання кількості населених пунктів, що потрапляють під обстріли за добу.

20 грудня російські військові випустили по Херсону близько 1000 снарядів протягом 40 хвилин.

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Особливо важка ситуація спостерігається в межах 5-10 кілометрів від річки Дніпро, яка стала природною лінією розмежування.

Ризики для цивільного населення та гуманітарних працівників

Згідно з нашим моніторингом, понад 151 тисяча мирних жителів у цих районах знаходиться під постійною загрозою. З них значну частину складають вразливі категорії: понад 12 тисяч дітей, 62 тисячі осіб похилого віку та майже 10 тисяч осіб з інвалідністю. Ситуацію ускладнює також великий відсоток внутрішньо переміщених осіб, що становить 21% від загальної чисельності населення регіону (32 тисячі осіб).

Залишається високий рівень загрози у громадах, що потрапляють до так званої "червоної зони". Інтенсивність обстрілів тут є найбільш вираженою. Це Херсонська, Білозерська, Станіславська, Чорнобаївська, Дар'ївська, Тягинська, Бериславська, Новорайська, Милівська, Новоолександрівська та Нововоронцовська громади. У них проживає понад 124,5 тисяч осіб, що становить 82% населення Бериславського та Херсонського районів.

Кількість жертв та поранених серед мирного населення

Внаслідок постійних атак загинули десятки цивільних осіб. У грудні російські війська здійснили 2,517 атак на Херсонщину, в результаті яких загинули 26 осіб, а 198 отримали поранення, серед яких п’ятеро дітей. Тільки за рік російські обстріли забрали життя 262 людей, серед яких була одна дитина. Ще 1,924 людини отримали поранення, в тому числі 54 дитини.

Атаки на громадський транспорт, медичні установи та інфраструктуру

Значну частину атак російські війська спрямовують на цивільний транспорт, що створює серйозні труднощі для евакуації населення та доставки гуманітарних вантажів. Протягом грудня було зафіксовано кілька атак на громадський транспорт. Одна з найбільш резонансних подій сталася 1 грудня, коли три людини загинули, а ще чотирнадцять отримали поранення внаслідок атаки з безпілотника на громадський транспорт у Херсоні. Це сталося в Дніпровському районі обласного центра. З 1 грудня у Херсоні громадський транспорт не їздить до Антонівки, Кіндійки та Східного. Відповідне рішення у міській раді прийняли через атаки автобусів дронами російської армії.

У грудні у прибережній зоні продуктові магазини стали мішенями. Випадки атак з БПЛА зафіксовані у Херсоні та Бериславському районі: у Бериславі та Нововоронцовці. Жертвами в обох випадках стали люди похилого віку. У селищі Нововоронцовка Бериславського району через атаки російських дронів погіршилася безпекова ситуація. Місцева влада закликає людей утриматися від відвідування території ринку, автовокзалу та інших місць масового скупчення.

Російські військові також активно атакують медичні установи. 17 та 19 грудня під обстріли та ударів КАБів потрапили на об'єкти лікарень, пошкодивши вікна та інфраструктуру медичних установ. 19 грудня під обстріл потрапила швидка допомога в Херсоні.

Внаслідок постійних обстрілів, особливо в прифронтових громадах, значно пошкоджена інфраструктура. 2 грудня в результаті нічного обстрілу в Білозерській та Станіславській територіальних громадах постраждали електромережі, що спричинило перебої в енергопостачанні. На кінець грудня, інтенсивні російські обстріли не дозволили відновити світло у 47 прибережних населених пунктах. Деякі села понад рік лишаються без електропостачання.

У зв'язку з обстрілами та нестабільною безпековою ситуацією, постійно виникають проблеми з доступом до медичних послуг, води, електроенергії та інших критичних потреб. Також значні труднощі ускладнюють роботу гуманітарних організацій, що мають бути спрямовані на підтримку мирного населення.

Мінні загрози та їх наслідки

Не менш серйозною загрозою для населення є мінно-вибухові пристрої. Сапери відзначають, що до кінця грудня 62% території правобережної Херсонщини було розміновано, але залишкові мінні поля продовжують ускладнювати нормальне життя в прифронтових громадах. Зокрема, 9 грудня через детонацію розтяжки постраждав місцевий житель у селі Комишани, який отримав численні травми. З початку війни внаслідок мін загинули 14 фермерів, ще 35 осіб отримали поранення.

За даними ОВА, з 1 січня по 15 грудня 2024 року на правобережжі Херсонської області постраждало 50 дітей через мінно-вибухові травми. Одна дитина загинула, 49 отримали травми.

Евакуація та допомога мирним жителям

Попри постійну загрозу, евакуація мирних жителів з прифронтових територій продовжується. У грудні поліцейські та волонтери евакуювали десятки людей, зокрема маломобільних осіб, дітей та осіб з інвалідністю. Проте, враховуючи обстріли та небезпеку на дорогах, евакуаційні заходи ускладнюються. Російські військові намагаються зірвати евакуаційні заходи з небезпечних зон. У грудні одразу дві автівки: одна - Херсонської міської військової адміністрації, інша - волонтерів - під час вивезення людей з Антонівки наїхали на пастки – "їжаки", які росіяни дистанційно розкидають на дорогах. Небезпеку становить навіть не стільки пошкодження колеса при наїзді на такий металевий трикутник. Екіпаж має зупинитись для заміни колеса, а на нього вже чатує дрон з вибухівкою. Тому обидва рази водії продовжили рух із "червоної зони" і зупинились вже у безпечному місці.

Замість висновку

Основні тенденції грудня та перших днів січня показують, що у майбутньому російські військові, швидше за все, продовжать ескалацію бойових дій у Херсонській та інших прибережних громадах. Таким чином, безпекова ситуація залишиться важкою. На це вказує розширення зони застосування бойових БПЛА, активізація авіаударів та обстрілів із РСЗО.

Тарас Букрєєв

Моніторинг підготовлено в рамках Проєкту із надання доступу до води, санітарії та гігієни у звільнених громадах Херсонщини, який реалізується ГО "Південна стратегія розвитку" спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки уряду Японії.

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