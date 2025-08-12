Кому потрібні кошти киян?

31 липня Верховна Рада України проголосувала законопроєкт, яким забезпечила виплати військовослужбовцям на 2025 рік.

Законопроєкт проголосували за основу й в цілому в день реєстрації. Це був один з небагатьох випадків, коли опозиція голосувала при порушенні регламенту й навіть наполягала на швидкому розгляді проєкту №13573.

Бо коли мова йде про забезпечення військових у воюючій країні, то це першочергове. І дуже добре, що кошти виділили.

Питання: чому планове виділення коштів військовим відбулось в авральному режимі й з порушенням закону?

Тому що низка народних депутатів при розгляді урядового законопроєкту щодо перерозподілу коштів для фінансування ЗСУ, реєстр.№13439, запропонували забрати в киян близько 8 млрд гривень. При цьому забирали не для військових, а на Укрзалізницю чи в загальний фонд – будь-куди, лиш би забрати з бюджету Києва.

Вилучення пропонувалось серед бюджетного року, в порушення Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ".

До урядового законопроєкту про внесення змін до Держбюджету на 2025 рік народні депутати внесли низку альтернативних проєктів, з яких за основу Комітет ВРУ з питань бюджету схвалив №13439-3.

Авторами проєкту є два народні депутати України з Фракції "Слуга народу": Юлія Гришина – заступник Голови депутатської фракції "Слуга народу" та Олег Бондаренко – голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Народні обранці запропонували колегам серед бюджетного року забрати з дохідної частини столичного бюджету надходження від 10% податку на прибуток – кошти, спеціально передбачені законом на виконання функцій столиці (дипломатичних, транспортних, адміністративних, культурно-інформаційних, безпекових, соціальних).

10% податку на прибуток всіх розташованих в Києві підприємств, а не тільки комунальних, почали перераховувати до Київського бюджету з 2015 року, здійснюючи реформу з децентралізації.

Фінансування спеціальних обов’язків столиць є сталою практикою Європи та Сполучених Штатів Америки.

Брюссель, наприклад, отримує щорічну спеціальну дотацію від федерального уряду за Special Financing Act, що становить близько 15% бюджету міста. До бюджету Берліна надходять частини ПДВ й податку на прибуток, чого немає в доходах інших громад Німеччини.

Рекомендації Конгресу Ради Європи про статус столиць, від 2021 року, прямо говорять про компенсацію столицям за додаткові видатки, що випливають із виконання функцій столиці.

Саме таку компенсацію народні обранці запропонували вилучити в законопроєкті №13439-3.

При цьому ініціатори вилучення "забули", що дохідна частина бюджету Києва не тільки збільшена на 10% податку на прибуток відносно структури бюджетів інших громад, але й зменшена на 24% ПДФО.

Київ це єдине місто в Україні, яке отримує 40% ПДФО, всі інші громади отримували до 2021 року 60%.

З 2021 року, за рішенням Президента України, завдяки Меморандуму між представниками Уряду та Асоціації міст України про стримування тарифів, всі, крім Києва, муніципалітети України отримують додаткових 4% ПДФО для забезпечення роботи підприємств теплопостачання без підняття тарифів на тепло.

Про підписання Меморандуму Правління Асоціації міст України схвалило рішення, яке підписав Голова АМУ Віталій Кличко, делегувало представників і запропонувало збільшення на 4% доходів місцевих бюджетів для всіх громад, крім Києва.

Отже, в разі вилучення з дохідної частини бюджету Києва 10% податку на прибуток, яких немає в доходах інших громад, необхідно передбачити додаткове включення до доходів Києва 24% ПДФО, щоб забезпечити надходження як у всіх 64%. Адже Київ, як і інші громади, стримує власними силами тариф на тепло для киян, навіть не отримуючи від держави на це 4%.

Компенсації з державного бюджету за різницю в тарифах з 2022 року не здійснювали, тож заборгованість держави перед Києвом за стримування тарифів киянам становить зараз близько 10 млрд гривень. Повертати заборгованість місту держава навіть не обіцяє, але при цьому депутати законопроєктом №13439-3 пропонують вилучити з бюджету Києва ще близько 8 млрд гривень.

Як бачимо, крім нехтування законами України та європейськими принципами, окремі законотворці нехтують й законами математики. Але й це не все.

Нагадаю, вилучити в Києва кошти депутати запропонували в законопроєкті, який був спрямований на фінансування військових.

Ефективність використання вилучених в громад коштів найкраще демонструє відповідь Міністерства фінансів України на запит Асоціації міст України.

Змінити розподіл цих коштів Уряд запропонував, коли минуло більш ніж півтора року (!) після вилучення в громад "військового" й "силового" ПДФО, саме в законопроєкті №13439. І пропозиція забрати в Києва податок на прибуток це ще один цинізм з боку авторів ініціативи. Адже протягом 2023-2024 років, коли в громад вже забрали ПДФО, Київ надав допомогу військовим підрозділам майже на 17,5 млрд гривень.

У 2023 році в бюджет Києва надійшло 8,9 млрд гривень податку на прибуток, а військовим надали допомогу на 7 млрд гривень.

У 2024 році податок на прибуток у четвертому кварталі зріс через зміни в Податковому кодексі України для банків і становив 18,9 млрд, то ж військовим Київ допоміг на 10 млрд гривень.

Як бачимо, відсоток направлення коштів військовим з міського бюджету вище, ніж з державного від вилучених раніше в громад коштів саме для військових.

В проєкті №13439-3 пропонують забрати кошти киян до загального фонду державного бюджету, в іншому проєкті до Укрзалізниці – будь куди. Не для військових, але точно від військових.

Бо на 2025 рік в бюджеті Києва заплановано надходження від 10% податку на прибуток в обсязі 14,5 млрд гривень й 9,9 млрд гривень на допомогу військовим підрозділам плюс 1,5 млрд гривень на захисні споруди.

Бюджет Києва на 2025 рік має дефіцит близько 11,8 млрд гривень, відповідно, в разі вилучення податку на прибуток, необхідно буде зменшувати витрати на різні статті.

Вилучення надходжень з бюджету Києва автоматично зменшить допомогу військовим, адже кошти передбачені за умови виконання бюджету.

В проєкті №13439-3 пропонують забрати кошти в Києва, якому з державного бюджету винні близько 10 млрд гривень компенсації різниці в тарифах за стримування міською владою тарифів на тепло; який щорічно напряму й за запитом найнеобхіднішого передає допомогу військовим підрозділам ще на близько 10 млрд гривень .

Перерозподіл витрат дефіцитного міського бюджету, в разі вилучення 10% податку на прибуток посеред року, призведе також до зменшення виплат вчителям і медикам з бюджету міста. Хоча в 2025 році на доплати вчителям Київ передбачив 2,4 млрд гривень, а на медичне забезпечення киян, виплати медикам 6,5 млрд гривень, ці суми можуть бути зменшені через зменшення дохідної частини бюджету міста за ініціативи народних депутатів України.

Але й це ще не все.

Вилучення коштів з бюджету Києва вдарить по всім тимчасово окупованим громадам і тим, що знаходяться в зоні бойових дій, бо забере кошти в людей, які виїхали з рідних громад і проживають в Києві як ВПО.

Київ прийняв 425 000 офіційно зареєстрованих ВПО, які отримують з міського бюджету соціальні виплати разом з іншими киянами.

На соціальний захист в Києві передбачено в 2025 році 9,9 млрд гривень, для всіх категорій за різними програмами – ВПО, дітям з інвалідністю, ветеранам, членам родин загиблих, зниклих безвісті, тих хто в полоні, киянам в складних життєвих обставинах.

Київ додатково допомагає близько мільйону людей.

В кожного з мільйона киян держава може забрати живі гроші в разі вилучення податку на прибуток з бюджету Києва.

Отже, в законопроєкті №13439-3 народні депутати України пропонують забрати гроші у військових підрозділів й у соціально незахищених киян для того, щоб ….

Для чого?

Очевидно, що не для людей, а проти киян.

Очевидно, що таке вилучення послабить силу українських військових і зробить мільйон киян біднішими.

Очевидно, що вилучення з порушенням законів коштів в Києва стане яскравим виховним моментом для всіх громад, які напряму допомагають військовим, мешканцям і одна одній.

Зменшення допомоги військовим і зменшення доходів мешканців Києва, інших громад з зони активних бойових дій жодним чином не допоможе Україні перемагати агресора.

А отже, Верховна Рада України схвалила єдине правильне рішення 31 липня 2025 року – залишила гроші киянам, проголосувала за законопроєкт №13573 і виділила 412,3 млрд гривень на грошове забезпечення й постачання військових.

Оксана Продан, радниця Голови Асоціації міст України, народний депутат 7 та 8 скликань

