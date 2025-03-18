"Білий квиток" для корупціонерів": як нардепи через законодавство готують собі безтурботне майбутнє

Мрія корупціонера: збагатився – оформив усе на матір чи тещу – і спокійно відпочиваєш.

Під кінець каденції Ради "слуги" придумали, як втілити цю мрію.

12 березня нардеп Олександр Ткаченко подав правку до законопроєкту № 12374-д, яка може стати "білим" квитком для корупціонерів і офіційною лазівкою для депутатів та чиновників до уникнення моніторингу способу життя й безтурботного майбутнього.

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Якщо коротко – Ткаченко проштовхує для нардепів і чиновників можливість уникнути конфіскації незаконно набутого майна і позбавлення волі за допомогою обмеження термінів на проведення моніторингу способу життя та звуження кола осіб, які перевірятимуться.

Моніторинг способу життя (МСЖ) – це повна перевірка доходів та майна посадовця/депутата, наслідком якої може бути конфіскація незаконно набутого майна і навіть позбавлення волі до 10 років. Для моніторингу способу життя НАЗК використовує інформацію з відкритих реєстрів та баз даних з обмеженим доступом, від руху коштів на банківських рахунках до даних із відеофіксації системою "Безпечне місто". Фактично цей механізм, який ефективно запрацював тільки під час війни, хочуть зруйнувати.

Цікаво, що небезпечну правку "слуга" подає завуальовано – до законопроєкту 12374-д, що стосується посилення спроможності АРМА.

Натомість правка стосується іншого закону – "Про запобігання корупції" – нардеп пропонує частину першу статті 51-4 щодо моніторингу способу життя доповнити таким змістом:

"Визначений цією статтею моніторинг способу життя здійснюється Національним агентством виключно за період перебування особи, щодо якої він здійснюється у статусі суб'єкта декларування. Предметом такого моніторингу можуть бути виключно активи, доходи, витрати, послуги, інші елементи способу життя набуті, здійсненні чи отримані такою особою у статусі суб'єкта декларування або доходи, витрати, послуги, інші елементи способу життя, отримані членами сім'ї суб'єкта декларування за той самий період. Строк здійснення моніторингу способу життя не може перевищувати 3 місяців з дня прийняття рішення про його здійснення".

Тобто під соусом "посилення спроможностей АРМА" нардеп проштовхує зміни до іншого закону, а заодно – обмеження функціоналу НАЗК і руйнування інструменту моніторингу способу життя.

У чому ризики?

Якщо під виглядом законопроєкту про посилення спроможності АРМА депутати протягнуть цю правку, то про ефективність інструменту моніторингу способу життя можна забути. На практиці можна забути і про конфіскації незаконно набутих квартир чи авто посадовців.

Детальніше, що проштовхує нардеп.

Перше. Суттєве звуження кола осіб, щодо яких може здійснюватися моніторинг: тільки декларант і його члени сім'ї (чоловік/дружина та неповнолітні діти). Мовою корупціонера: реєструй на кума, водія чи тещу – і таке майно в безпеці.

Таким чином нардеп хоче виключити з предмету моніторингу способу життя не тільки майно, зареєстроване на друзів, підлеглих суб’єктів декларування, дальніх родичів, інших довірених осіб, але й навіть майно рідних батьків декларанта, повнолітніх дітей, які спільно не проживають з декларантом, тещ, тестів тощо.

Типова схема – декларування безоплатного користування майном, яке оформляється на родичів, з якими декларант не проживає однією сім’єю, підлеглих або взагалі третіх осіб.

Як зараз? Поки НАЗК може моніторити все майно, придбане в інтересах декларанта. Часто в деклараціях такі будинки, квартири чи авто приховують під "правом безкоштовного користування" від родичів чи інших осіб.

Приклад, коли схема з реєстрацією майна на родичів дала тріщину – справа про конфіскацію квартири на понад 1,9 млн грн заступника начальника Полтавського ТЦК. Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило, що у травні 2023 року його мати придбала трикімнатну квартиру площею 97,7 кв.м за понад 1,9 млн грн, не маючи на те фінансової можливості. Фактично ж цією квартирою користувався сам посадовець та члени його сім’ї.

Друге. Обмеження терміну проведення моніторингу способу життя в 3 місяці – це дуже малий термін для збору інформації. Адже тільки відстеження руху коштів на банківських рахунках може займати більше двох місяців, не кажучи вже про відеофіксацію користування транспортними засобами. На практиці отримання відповідної інформації займає левову частку процедури моніторингу й явно перевищує три місяці. Тримісячний термін для проведення моніторингу способу життя є необґрунтовано коротким та таким, що фактично унеможливлює його проведення.

Крім того, період, за який проводиться МСЖ, обмежується лише перебуванням особи у статусі субʼєкта декларування. Тобто не можна буде перевірити статки, легалізовані після публічної служби, як і оцінити фінансовий стан людини до вступу на посаду. Фактично, народний депутат хоче позбавити НАЗК право проводити ширший аналіз динаміки набуття суб'єктом декларування та пов’язаних з ним осіб активів. Це в свою чергу позбавлятиме будь-якої перспективи такого моніторингу.

Наприклад, положення правки про обмеження моніторингу виключно періодом перебування особи у статусі суб’єкта декларування можна трактувати таким чином, що не дозволятиме НАЗК досліджувати офіційні оподатковані доходи суб’єкта декларування та пов’язаних з ним осіб за період з 1998 року по останній день перебування особи на посаді. Таким чином НАЗК не зможе робити ґрунтовні висновки про спроможність тих чи інших осіб набувати майно, надавати суб’єктам декларування позики або подарунки.

Підстелив соломку

Що цікаво, що і сам нардеп Ткаченко не нехтує можливістю користуватися майном, що належить його братові чи тестю. Нагадаю: паралельно пропонує ці категорії осіб виключити з потенційного моніторингу способу життя.

Зокрема, народний депутат та його дружина користуються автівками, які належать тестю та брату. Мова йде про дві Toyota Corolla 2018 року, право на які у родини виникло з різницею 11 днів – 13.11.2020 року та 24.11.2020 року відповідно. Їх загальна вартість складає 962 000 грн.

За прикладом "безкоштовного користування майном", чим не гребує Ткаченко, часто реалізують схеми оформлення майна на родичів, коли доходи декларанта того не дозволяють.

Оскільки Олександр Ткаченко пропонує обмежитись лише моніторингом виключно щодо активів, доходів та витрат суб’єкта декларування та членів його сім’ї, в майбутньому конфіскація активів батьків суб’єктів декларування також стане неможливою.

До речі, це вже не перша такого роду законодавча ініціатива Ткаченка. Рік тому він ініціював внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" в частині обмеження субʼєктів та періоду, за який здійснюється моніторинг способу життя

Крім цього, Олександр Ткаченко неодноразово підтримував законопроєкти, які містили корупціогенні ризики або створювали загрозу існуванню громадянського суспільства в Україні. Наприклад, в 2022 році народний депутат проголосував за законопроєкт 5655, який суттєво змінював містобудівне законодавство України і містив чисельні корупціогенні фактори.

В грудні 2024 року Олександр Ткаченко підтримав законопроєкт 10242, що містить механізм, який потенційно може використовуватися для тиску на журналістів, котрі розслідують корупцію. Кваліфікація таких правопорушень як тяжких злочинів уможливлює застосування стеження та прослуховування журналістів.

В липні 2024 року Олександр Ткаченко підтримав законопроєкт 11340, який передбачав можливість необґрунтованого звільнення від відбування покарання з випробуванням організаторів корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень внаслідок нечіткого визначення умов та підстав укладання угод про визнання невинуватості.

Не важко здогадатися, що ця правка Ткаченка може стати тією лазівкою, якою охоче скористаються велика кількість недоброчесних посадовців.

Найбільш цинічно, що це відбувається в дуже непростий для країни час, коли йдуть гарячі бої на фронті, коли ми втрачаємо людей, коли щоденно змінюється риторика на міжнародному рівні і коли фактично вирішується майбутнє країни.

Мартина Богуславець

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