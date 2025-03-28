Між репресіями та європейськими стандартами: два обличчя очільників української адвокатури 

Автори: Ярослав Кузишин, адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Катерина Шевчук, комунікаційна менеджерка Фундації DEJURE Реклама:

12 березня 2025 року Рада Європи затвердила Конвенцію про захист професії адвоката, мета якої убезпечити адвокатів від неправомірних втручань, нападів, погроз, переслідувань або залякувань. Конвенція набуде чинності після того, як її ратифікують щонайменше вісім держав.

У складі робочої групи над документом, як виявилося, працював заступник голови Ради адвокатів (РАУ) та Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Валентин Гвоздій. На цьому він і рекламує свою діяльність:

"Мені вдалося показати, що в Україні, попри все, діють високі стандарти правосуддя, забезпечується дотримання принципів верховенства права та захист прав людини.

Безсумнівно, багаторічна активна діяльність української адвокатури, зокрема в сфері захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, дійсно показала міжнародному співтовариству, що в основі правового регулювання адвокатської професії в Україні лежать європейські стандарти".

Втім, складно назвати "європейським" обличчя НААУ, коли під час Революції гідності вона підтримувала диктаторські закони 16 січня, якими режим Януковича хотів обмежити свободу мирних зібрань, та не реагувала на численні порушення прав людини, зокрема побиття адвокатів.

Переслідування адвокатів-військовослужбовців й обмеження критики рішень та членів органів адвокатури теж не збігаються із "високими стандартами". Таких випадків чимало, нагадаємо лиш декілька.

Андрій Вишневський, адвокат, який відповідав у Міністерстві юстиції за систему безоплатної правничої допомоги (БПД). Під час конференції він сказав, що стан адвокатури є плачевним і вона потребує негайного реформування.

Тією ж сферою в Мін'юсті керувала Валерія Коломієць. Вона виступала проти зазіхань НААУ на отримання прямого доступу до сотень мільйонів гривень з бюджету на БПД.

І Вишневського, і Коломієць позбавили адвокатських свідоцтв за скаргами НААУ-РАУ (Ради адвокатів України) за начебто "деструктивне управління" та "негативне ставлення до адвокатури". Причому для обґрунтування скарги на Коломієць використали її ділове листування з Гвоздієм, яке оцінили як некоректне спілкування.

Ілля Костін розповідав, як очільники української адвокатури та її дисциплінарних органів діють в інтересах проросійських сил. Адже вони роками відмовляються притягати до дисциплінарної відповідальності понад 300 адвокатів, які увійшли до реєстру адвокатів так званої "ДНР", а одна з них навіть стала "міністром юстиції ДНР".

За ці публікації Костін отримав від НААУ "винагороду" – 13 дисциплінарних скарг, а сотні адвокатів, які перейшли на сторону Росії – жодної.

Артем Донець на своїй ФБ-сторінці розповідав про курси Вищої школи адвокатури, які адвокати "відсиджують" лише для того, щоб заробити обов'язкові бали.

За це його адвокатське свідоцтво зупинили на 6 місяців. Суд визнав таке рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури незаконним. А голову ВКДКА Сергія Вилкова "надихнули" подати у відставку за програш цієї справи у суді.

Адвокатам, які мобілізувались у Збройні сили після початку повномасштабної війни, довелось захищатись від очільників адвокатури.

Останні всіма способами намагались притягти таких адвокатів до дисциплінарної відповідальності й позбавити їх свідоцтв через те, що неможливо суміщати адвокатську практику зі службою в армії.

Втім, ще на початку повномасштабного вторгнення органи адвокатури визнали, що положення про несумісність не застосовується у період воєнного стану.

Усе це є яскравим прикладом того, що адвокати в Україні потребують захисту, і насамперед від керівників органів адвокатури, серед яких є і Валентин Гвоздій.

А гучні заяви про перебування у світовому авангарді в захисті адвокатів – це лише чергові свідчення про подвійні стандарти. А також бажання відбілити репутацію, яка заплямована переслідуваннями колег й обмеженнями свободи слова, та прагнення ратифікувати непорушність свого місця на "троні" адвокатури.

Ярослав Кузишин, адвокаційний менеджер Фундації DEJURE

Катерина Шевчук, комунікаційна менеджерка Фундації DEJURE

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