Ототожнення адвоката з клієнтом: що українцям намагаються "продати" під виглядом захисту прав

Автори: Ярослав Кузишин, адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Катерина Шевчук, комунікаційна менеджерка Фундації DEJURE Реклама:

Невдовзі журналіст або громадський активіст може назвати ім’я адвоката, який захищає фігуранта резонансної справи, і… отримати штраф.

Новий закон, нещодавно ухвалений Верховною Радою (№12320), може змінити правила гри для медіа, правозахисників і самих адвокатів. Формально — це про захист професії. Але зміст, контекст і автори документа вказують на інше: йдеться про інструмент контролю, а не захисту.

Чому цей документ під виглядом "міжнародних стандартів" не захищає звичайних адвокатів, а шкодить свободі слова? Пояснюємо.

Про що йдеться у новому законі, ухваленому Верховною Радою?

16 липня Парламент проголосував за закон, який вводить адміністративну відповідальність за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом. За — 262 нардепи з "Слуги народу", ексОПЗЖ та "Батьківщини".

Закон доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 185-16. Вона вводить штраф від 3400 до 6800 грн, а за повторне порушення протягом року — вже від 10 200 до 13 600 грн.

Протоколи складатимуть голови або уповноважені члени рад адвокатів регіонів, а розглядатимуть — місцеві суди.

Що таке ототожнення адвоката з клієнтом?

Це не українське ноу-хау. Заборона ототожнення адвоката з клієнтом — міжнародно визнаний принцип. Стаття 18 Основних принципів ООН про роль адвокатів вказує: "Адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їхніми справами у зв'язку з виконанням професійних обов'язків".

У кожного є право на захист. І адвокат не стає злочинцем лише тому, що захищає злочинця. Але в політично чутливих справах — це правило інколи ігнорується. Як наслідок — погрози, залякування, обшуки, кримінальні справи проти самих адвокатів. Стаття 16 Основних принципів про роль адвокатів зобов’язує держави захищати адвокатів від неналежного втручання у професійну діяльність. Втім, власне держава, в особі її органів правопорядку, найчастіше винна у переслідуванні адвокатів. Можна пригадати побиття адвокатів, які захищали учасників Революції Гідності.

У Туреччині адвокатів, які захищають осіб, обвинувачених у тероризмі, переслідують як співучасників: обшуки, арешти, провадження. У Колумбії — правозахисників-адвокатів вважають "лівими", стежать, грабують офіси, залякують, арештовують і навіть вбивають.

Дар’я Свиридова, адвокатка, партнерка АО "AZONES" коментує: "Загострення проблеми ототожнення адвоката з клієнтом в умовах війни є. Питання, чи цей законопроєкт – найкращий шлях, щоб подолати ці виклики, а не створення ще й викликів для журналістської спільноти?

А як ототожнення визначили в українському новому законі?

Словами — багато, по суті — розмито:

"Ототожнення адвоката з клієнтом – будь-яка ідентифікація (асоціація, пов’язування) адвоката з клієнтом, з діяльністю чи вчинками його клієнта, що створює упереджене ставлення до адвоката, вказує на особисту причетність адвоката до справи клієнта, впливає на незалежний статус адвоката та/або чинить негативний тиск під час здійснення адвокатської діяльності, та/або порушує гарантії адвокатської діяльності, та/або перешкоджає реалізації прав адвоката, передбачених Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Формулювання на кшталт "упереджене ставлення" чи "негативний тиск" — суб’єктивні.

Дар’я Свиридова пояснює: "Цей законопроєкт пропонує широкі можливості тлумачення "ототожнення" і ставить серйозні виклики для дотримання принципу правової визначеності. Це, у свою чергу, відкриває необмежене поле для зловживань".

За бажання будь-яку публікацію, де згадується адвокат у контексті справи, можна протрактувати як порушення. А це — зелена зона для переслідування журналістів, аналітиків, громадських об’єднань, і наступ на свободу слова.

Хто буде вирішувати, що є "ототожненням"?

Регіональні ради адвокатів. І тут є дві серйозні проблеми.

По-перше, строк повноважень усіх рад закінчився ще три роки тому. З того часу їх складно назвати репрезентативними органами адвокатської спільноти.

По-друге, значна частина рад адвокатів підконтрольна Лідії Ізовітовій — очільниці Національної асоціації адвокатів України (НААУ), яку пов’язують із Віктором Медведчуком. Тож є ризик, що ці ради складатимуть протоколи не з міркувань справедливості, а "за дорученням", зокрема з офісу на Борисоглібській.

Уже зараз ми бачимо, як НААУ захищає "своїх". Наприклад, наближений до Ізовітової адвокат Ростислав Кравець отримує публічну підтримку асоціації. Інші ж — лише формальні відписки на кшталт "взято до уваги".

Хто стоїть за цим законом і чому саме зараз?

Ініціатором є Національна асоціація адвокатів України — структура, яка давно намагається змусити мовчати адвокатів, подаючи на них дисциплінарні скарги. Тепер — хоче змусити мовчати і журналістів. Цікаво, як цей законопроєкт зʼявився саме тоді, коли громадськість почала звертати увагу на проблеми адвокатури в Україні. Втім, певні кроки з боку асоціації були і до законопроєкту: нещодавно вони погрожували подати заяву про злочин щодо журналістів "Дзеркала тижня", які описували глибоку кризу адвокатури на прикладі справи так званих "адвокатів-хакерів".

Закон подали Григорій Мамка (ексОПЗЖ), Максим Бужанський (відомий спробами скасувати закон про мову та легалізувати російську в парламенті), Сергій Іонушас зі "Слуг" (голова правоохоронного комітету Ради).

Ключову поправку, яка фактично забороняє згадки про причетність адвоката до справи, внесла Антоніна Славицька, фігурантка плівок Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) і наближена до його ексголови — Павла Вовка.

Чи так часто в Україні справді ототожнюють адвокатів із клієнтами?

Далеко не кожен адвокат, який захищає відому особу, стикається з таким ототожненням. Чому? Бо зазвичай у діях адвоката немає нічого, що б вказувало на те, що він поділяє погляди клієнта чи є співучасником у його злочинах.

Адвокат Валерій Буняк пояснює: "Як адвокат, ніколи не відчував "асоціації з клієнтом". Хоча й захищав різних клієнтів, наприклад Нестора Шуфрича чи хлопця, обвинуваченого в побитті Тетяни Чорновол.



На мій погляд, є два випадки коли репутації адвоката може шкодити справа.



Перший — це коли всі вважають, що особа — злочинець (вбивця, гвалтівник, скоїв ДТП і т.д.), але вийшов на свободу через неправомірні дії (або хабарі) адвоката. Але в нас люди будуть винити радше суддів, ніж адвоката — це вже репутація суддів, тут я точно ототожнення з клієнтом не бачу.



Інший випадок — це коли адвокат захищає знаного політика в резонансній справі. Але й тут "ототожнення" можливе, коли адвокат захищає не лише політика, але й просуває певну політичну ідею, як у випадку адвокатів Януковича. При цьому, ще й гроші часто отримує не від клієнта чи його родичів, а третіх осіб".

Власне, адвоката Віталія Сердюка суспільство досить часто ототожнює із його клієнтом Януковичем. Але питання: чи обмежувались послуги Сердюка та Aver Lex, у якому він є партнером, лише юридичним супроводом в межах закону? Або інший приклад — Валентин Рибін, який систематично захищав проросійських політиків — Медведчука, Шарія, ГРУшників. Потім увійшов до складу окупаційної влади Херсонщини та отримав підозру у колабораціонізмі.

Чи відповідає цей закон європейським практикам?

Ні. У цивілізованих країнах адвокат, якщо вважає, що про нього сказали неправду, має право на дифамаційний позов. Оціночні судження ж — не є підставою для відповідальності ні в Європі, ні в Україні.

Закон про "ототожнення" — це спроба притягнути до відповідальності саме за такі судження. Тобто, це пряма загроза свободі слова.

Адвокат Валерій Буняк: "Вважаю законопроєкт "про ототожнення адвоката з клієнтом" вкрай шкідливим і таким, що не лише непропорційно обмежує право на свободу слова, але й шкодить порядним адвокатам і адвокатурі в цілому".

Що робити?

Цей закон — спроба прикритись міжнародними стандартами, щоб заборонити критику з боку медіа та громадськості. Але це — підміна понять. За нього проголосували представники "Слуги народу", колишньої ОПЗЖ та "Батьківщини" — ті ж політичні сили, які підтримали закон, що підриває незалежність НАБУ і САП. У підсумку маємо два акти, які загрожують демократичним інституціям.

Водночас Президент ще може ветувати закон про ототожнення, щоб не допустити скочування до моделі, де "свої" адвокати — під захистом, а журналісти — під тиском.

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