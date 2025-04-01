Діти правобережної Херсонщини: звільнені, але під щоденними обстрілами

Від моменту деокупації правобережної Херсонщини у листопаді 2022 року населення області потерпає від щоденних обстрілів з артилерії та РСЗВ, атак БпЛА та авіаударів.

Станом на кінець лютого 2025 року понад 145 тисяч мирних жителів у Херсонському та Бериславському районах перебувають під постійною загрозою. Серед місцевого населення чималу кількість складають вразливі категорії, зокрема майже 12 тисяч дітей, близько 60 тисяч осіб літнього віку та 10,5 тисяч осіб з інвалідністю. Ситуацію ускладнює значна кількість внутрішньо переміщених осіб, які сягають 22,3% від загальної чисельності населення регіону (32,4 тисячі осіб). У порівнянні з попередніми місяцями, чисельність населення скоротилася на 2,5%, або ж на 3,6 тисячі осіб.

Останніми місяцями склалася вкрай важка ситуація через постійні обстріли з боку російських військ. Під ударами опиняються не лише військові об'єкти, а й житлові будинки, дитячі садки та інфраструктура. Особливо важка ситуація спостерігається в межах 5-10 кілометрів від річки Дніпро, яка стала природною лінією розмежування.

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Тільки за лютий 2025 року російські війська 2,036 разів атакували Херсонщину, випустивши по населених пунктах області 8,316 снарядів. Зокрема, місто Херсон росіяни атакували понад 300 разів. У лютому 2025 року, за даними Херсонської ОВА, на правобережжі Херсонщини від обстрілів російської армії загинуло 23 людини, щонайменше 177 поранено, серед яких 7 дітей. У Херсонській громаді за вказаний період загинули 13 людей, 100 — отримали поранення різного ступеню тяжкості.

З січня 2024 по лютий 2025 року від обстрілів та атак БпЛА на правобережжі Херсонщини поранення отримали щонайменше 54 дитини, одна дитина загинула.

Злочини проти дітей

Діти є серед найуразливіших категорій населення Херсонської області. За 2024 рік прокуратура Херсонської області зафіксувала майже тисячу злочинів, вчинених проти дітей. Дитяче населення страждало не тільки від війни. Також було зафіксовано два злочини проти статевої свободи та недоторканості, 25 випадків викрадення та незаконного позбавлення волі та незаконного переміщення (депортації) 730 неповнолітніх осіб.

За різними даними, тисячі дітей з Херсонщини були вивезені на територію РФ. Тільки невеликий відсоток вдалось повернути додому. У 2024 році з тимчасової російської окупації повернули 246 дітей із Херсонської області. З початку 2025 року на підконтрольну Україні територію повернули 25 дітей.

З лютого 2022 року 19 дітей Херсонської громади втратили батьків внаслідок збройної агресії РФ.

Через загрози життю та здоров’ю дітей на території Херсонського району в’їзд сім’ям з дітьми заборонено до наступних населених пунктів: Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Садове, уздовж вулиць Морської піхоти, прилеглих вулиць та провулків (Гідропарк та Нафтогавань) Корабельного району Херсона, Кізомис, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Новотягинка, Придніпровське, Токарівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Іванівка, Понятівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе. Загалом обовʼязкова евакуація поширюється на 50 населених пунктів Бериславського та Херсонського районів. Вони розташовані вздовж Дніпра і російські війська постійно їх атакують, тож перебувати там вкрай небезпечно.

Не менш серйозною загрозою для населення є мінно-вибухові пристрої. Сапери відзначають, що до кінця лютого 2025 року 64,4% території правобережної Херсонщини було розміновано, але залишкові мінні поля продовжують ускладнювати нормальне життя в прифронтових громадах. За даними ОВА, з 1 січня по 15 грудня 2024 року на правобережжі Херсонської області постраждало 50 дітей через мінно-вибухові травми. Одна дитина загинула, 49 отримали травми.

Доступ до освіти

На кінець грудня 2024 року у Херсонській області 5 шкіл працювало у змішаному форматі. У них навчається 500 школярів. 169 шкіл працює "онлайн". Освіту в цих школах отримує 56,5 тисяч учнів. Атаки на інфраструктуру погіршують психічне здоров'я дітей і ускладнюють доступ до навчання, що ще більше поглиблює психічні проблеми через обмежене соціалізаційне середовище. Крім того, онлайн-освіта часто передбачає обмежений нагляд за дітьми з боку батьків і вчителів, що зменшує можливість вчителів контролювати потенційні ризики, такі як домашнє насильство.

У Херсонській міській територіальній громаді внаслідок російських обстрілів пошкоджений 131 заклад освіти, дві школи повністю зруйновані. Дистанційно навчаються 22 тисячі учнів.

Життя перемагає

Попри постійні обстріли та загрози, на Херсонщині не зупиняється життя. Протягом минулого року у Херсоні на світ з'явилося 213 нових жителів громади – 106 херсонців і 107 херсонок. У січні 2025 року в міському перинатальному центрі з’явилося на світ 14 малюків: 7 хлопчиків і 7 дівчаток, а у лютому – 11 малюків: 5 хлопчиків і 6 дівчаток.

Замість висновку

Незважаючи на звільнення правобережної Херсонщини, її населення, зокрема діти, досі перебувають у постійній небезпеці через агресивні дії російських військ. Повсякденні обстріли, атаки та мінно-вибухові пристрої стають причиною загибелі та травм серед мирних жителів. Злочини проти дітей, депортації та викрадення є ще однією серйозною проблемою, яку в найближчий час навряд вийде подолати.

Тарас Букрєєв

Статтю підготовлено в рамках Проєкту із надання доступу до води, санітарії та гігієни у звільнених громадах Херсонщини, який реалізується ГО "Південна стратегія розвитку" спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки уряду Японії.

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