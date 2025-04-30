П'ять принципів курсу адаптації новобранців у підрозділі, що рятують життя

Обов'язковий 14-денний період адаптації новобранців у бригадах після проходження базової військової підготовки у навчальних центрах Генеральний штаб Збройних сил ввів наприкінці минулого року. Саме з цим фактором поряд із низкою інших заходів з оновлення курсу БЗВП головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пов'язує зафіксоване у березні зменшення втрат серед українських бійців.

Офіс підтримки змін Міністерства оборони України провів на замовлення Генерального штабу і Командування Сухопутних військ дослідження досвіду впровадження адаптаційного періоду у бойових бригадах. Ми аналізували як роботу підрозділів, які почали якісну й ефективну підготовку та адаптацію новобранців раніше, так і тих, хто організував її після відповідного рішення Генштабу масштабувати цю практику. Загалом провели глибинні інтервʼю із заступниками командирів бригад, начальниками бойової підготовки або офіцерами з підготовки особового складу 16 підрозділів Збройних сил і Національної гвардії. Із зібраних у цих розмовах ідей та рекомендацій сформували пропозиції рішень для найпоширеніших проблем і викликів, як от відсутність єдиної методики підготовки новобранців чи справедливої доплати інструкторам, недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення.

Звісно, кожна бригада має свої особливості і контекст – від внутрішньої культури до специфіки завдань і ландшафту місцевості, на якій їх виконують. І ці речі впливають, зокрема, на рішення і процеси адаптації новобранців. Ті, хто переймає їхній досвід, мають враховувати власні обставини. Проте ми виокремили п’ять кращих практик, базових для розповсюдження у війську. Далі розповім про кожен із цих підходів.

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Всі інструктори мають великий бойовий досвід. Переважна більшість пройшли суттєвий шлях саме у цих бригадах. Мають друзів, знайомих у конкретних батальйонах, ротах, для яких готують людей, гарно розуміють специфіку їхніх бойових завдань. Активно використовують горизонтальні звʼязки для актуалізації досвіду. Це дозволяє готувати бійців з урахуванням поточних завдань бригади. До новобранців дуже чітко доноситься важливість вимог — вони розуміють, як і для чого конкретно будуть використовувати ці навички та знання.

Зазначу також, що в деяких бригадах усі інструктори мають по кілька важких поранень, а в інших — частина з них. Тобто часто вони більше не можуть виконувати завдання на фронті, але продовжують бути в строю, знайшовши застосування своєму досвіду у новій ролі.

Гідне ставлення до новобранця. Інструктори бригад по-людськи спілкуються з новачками. Вони розуміють, що вимогливість і зневага – це різні речі, а приниження бійця не створює наближених до бойових умов. Таке ставлення, наявність в інструкторів командного духу, відчуття спільної відповідальності за результати бригади — критичний фактор їхнього відбору. Важливий особистий приклад начбою, офіцера з підготовки у нетерпимості до проявів зверхності до новачків.

Залучення "приймаючої сторони". Сержанти, командири взводів, рот, в які будуть направляти військових після курсу адаптації, беруть участь у підготовці. Це дозволяє їм скласти власне враження про здібності бійців, налагодити комунікацію між ними, іноді — відразу сформувати двійки чи відділення, які потім переведуть у бойові підрозділи, й провести злагодження.

Вчись, як воюєш. Максимальна наближеність до бойових умов. Акцент не на окремих вправах, а на відпрацюванні сценаріїв, максимально наближених до бойових: висунутися на позицію, облаштуватися, відбити штурм. Інтеграція всіх напрямів підготовки в ці навчальні сценарії: домедична – накласти турнікет, організувати евакуацію пораненого; тактична – визначити позицію, маршрут власний і противника, доповісти і так далі. Фокус не стільки на відпрацюванні програми, скільки на підготовці до типу і формату бойових дій, який очікує на новобранців, і практику, доведення до автоматизму критичних навичок. Наприклад, роботу з рацією тренують аж до її використання наосліп, без підсвітки. Або постійно симулюють присутність ворожих дронів і проводять імітації скидів у найнеочікуваніші моменти, що привчає бути уважними завжди.

After Action Review і створення атмосфери довіри. Постійне використання протоколу АПД/AAR (Аналіз після дій/ After Action Review – система швидкого аналізу боїв, започаткована у США і згодом усталена як стандарт армій країн НАТО, вважається ключовим інструментом їх боєздатності, – ред.) після тренувань, навчальних завдань, симуляційних ігор. Інструктори не роблять висновки за новобранців, а привчають їх постійно аналізувати свої дії та виправляти помилки. Створюють атмосферу взаємодовіри, де не соромно поділитися думками, спостереженнями, розказати про помилки чи неочевидні складнощі, що можуть бути непомітні іншим.

Насамкінець скажу про ще один важливий наслідок якісного адаптаційного періоду. Бригади, які усвідомлюють його роль і докладають зусиль для ефективності, матимуть менший відсоток випадків самовільного залишення частин. Якнайкраще пристосувати новобранців конкретно до тих бойових дій, у яких вони от-от безпосередньо братимуть участь – ключове завдання цього курсу. Розуміння, що командири вкладаються в твою підготовку, формує довіру і впевненість у власних силах.

Вікторія Дворецька, ветеранка, експертка Офісу підтримки змін Міністерства оборони України

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