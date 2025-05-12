ВПО потрібні довгострокові житлові рішення. Що є зараз і як має бути?

У зв’язку з війною внутрішньо переміщені особи (ВПО) та інші вразливі групи населення масово зіткнулися з житловими проблемами. Багато людей опинилися без власного житла або без роботи. В Україні надзвичайно велика кількість сімей, у яких пошкоджені домівки внаслідок російських атак. Допомогти намагається держава та благодійні організації.

Зокрема для тих, хто вимушений евакуюватися та потребує житла, в Україні працюють МТП (місця тимчасового проживання/колективні центри). Але війна триває і самі лише МТП не є добрим і довгостроковим рішенням для ВПО.

До того ж, через повномасштабне вторгнення чимало наших співгромадян виїхало за кордон. Повернути їх в Україну – це важливе і складне завдання для держави. Але як це зробити, якщо в Україні немає продуманих довгострокових житлових рішень для людей, які втратили домівку або не мають до неї доступу? Виходом у такій ситуації може бути створення для ВПО доступного житла в громадах.

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Чому місця тимчасового проживання не є довгостроковим рішенням?

По-перше, просто заселяти людей в МТП неефективно. Це приведе до переповнених колективних центрів та нестачі місць для всіх потребуючих. Потік працездатних людей в таких місцях має рухатися.

Наприклад, мережа благодійних організацій Карітас має 27 місць тимчасового проживання. Наша практика показує, що коли працездатна людина заселяється в колективний центр, живе там безкоштовно пів року, надалі не збирається винайматися собі окреме житло та отримує багато гуманітарної допомоги, вона починає бути залежною від постійної підтримки. Людям потрібно допомагати, але разом із цим не варто знижувати їхню спроможність адаптовуватися до нового середовища, розвиватися та забезпечувати себе самостійно.

Звісно, що є категорії, яким потрібно допомагати на постійній основі. Це люди з інвалідністю та старшого віку.

У самих МТП мають діяти ініціативи, які виводять людину зі стану стресу й допомагають краще адаптовуватися у новій громаді: шукати роботу, нові знайомства, навчання, отримати різні соціальні послуги, які є в громаді тощо. Зі свого боку, мережа благодійних організацій Карітас реалізовує такі проєкти, які допомагають ВПО та іншим вразливим групам отримати необхідну допомогу, зокрема юридичну, психологічну, а також допомогу з житлом.

Адже житло – це базова потреба для життя людини. Вона – як ґрунт під ногами. Якщо є домівка, тоді є, від чого відштовхуватися і йти далі, набагато легше переживати важкі ситуації та знаходити сили рухатися вперед. Тому Карітас допомагає не лише колективним центрам, а також надає різні види грошової допомоги (на оренду житла, на сплату комунальних послуг, на купівлю твердого палива на зимовий період). Ми розуміємо, що допомога з житлом дуже важлива в наш час, але, разом із тим, хочемо допомагати потребуючим людям комплексно вирішувати їхні житлові проблеми та з довгостроковим ефектом. Тому багато працюємо над тим, як це реалізувати краще нашій організації у співпраці з органами влади та міжнародними партнерами.

По-друге, навіть якщо в Україні ми матимемо достатню кількість МТП для всіх, це не допоможе українцям вирішити власні житлові проблеми. Більшість класичних колективних центрів не здатні давати людині справжній домашній затишок і почуття дому. Не завжди є можливість розселяти сім’ї компактно в окремі кімнати та забезпечувати їх достатнім простором для кожного.

Якщо людина спроможна себе забезпечити, вона зазвичай прагне жити окремо. Таке бажання людей в МТП варто активно стимулювати та підтримувати і державі, і благодійним організаціям. Наприклад, Карітас України через проєкт "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV" зокрема надає грошові гранти для оренди житла на півроку. Але цю допомогу ми даємо тільки тим людям, котрі готові працевлаштуватися та адаптовувати себе та свою сім’ю до життя в певній новій для себе громаді. З такими людьми в Карітасі працюють наші кейс-менеджери, які ведують таких ВПО під своїм кураторством. Окрім допомоги з орендою житла, наші співробітники допомагають людям отримати послуги та допомогу від держави або інших гуманітарних організацій. А також допомагають із працевлаштування та, якщо потрібно, із перекваліфікацією.

До того ж, варто розуміти, що комфортними умовами в колективних центрах, не привабити економічно спроможних українців, які виїхали за кордон. В українських МТП можуть розміщувати різні сім’ї в загальній кімнаті. Чи прийнятними такі житлові умови будуть, наприклад, для працездатної самотньої мами з дитиною, яка живе за кордоном на тамтешню грошову допомогу? Якщо така жінка думає про повернення в Україну, але витрачати на оренду житла поки що фінансово не готова, то варіант з місцем в МТП вона не розглядатиме, адже її житлові умови за кордоном значно кращі.

Які можливі дієві короткострокові та довгострокові житлові рішення для України?

Серед варіантів дієвої допомоги ВПО і вразливим групам українців, які можуть повернутися з-за кордону, загалом можна виділити два типи: 1) створення соціального житла (у широкому розмінні); 2) надання грошової допомоги для покриття витрат на оренду в комерційному секторі. До таких висновків дійшли автори дослідження "Від тимчасового житла до сталих рішень". Його проводив аналітичний центр CEDOS.

У короткостроковій перспективі грошові виплати для покриття витрат на оренду житла є ефективним інструментом допомоги для потребуючих. Але підходить він тільки для працездатних людей.

Натомість створення соціального житла (в широкому розумінні) є довгостроковим рішенням. Воно дозволяє забезпечити житлом більшу кількість людей на довгий час і загалом є ефективнішим. До таких висновків і рекомендацій дійшли експерти CEDOS.

Там же і згадується, що "розвиток системи соціального житла (у широкому розумінні) може не лише забезпечити житлом ВПО, а й сприяти поверненню людей, які через війну поїхали за кордон".

Соціальне житло ‒ це доступне житло для певних категорій громадян, які платять оренду плату нижче ринкової. Це житлове рішення є необхідним у наших реаліях, адже інакше житлову кризу для ВПО просто не вирішити вигідним для України шляхом.

І в країні вже почали підготовку до цього, що, звісно, радує. У кінці минулого року Верховна Рада прийняла Закон України 4080-IX про створення реєстру доступного житла для ВПО.

Такий реєстр ‒ це лише перший крок, але він дасть можливість зрозуміти, скільки об’єктів нерухомості є в Україні, які можна задіяти для розселення ВПО. Завдяки такій базі представники влади, благодійні організації та міжнародні партнери будуть бачити повну картину того, який об’єм роботи необхідно зробити, аби внутрішньо переміщені люди мали доступне житло.

До того ж, процес наповнення такої бази має бути прозорий та оперативний. І Карітас України, як представники міжнародного фонду, та маючи сформовані команди інженерів на місцевому рівні, готові долучитися до складу комісій з обстеження об’єктів нерухомого майна для проживання ВПО. Облік та упорядкування інформації про об’єкти нерухомого майна дозволить оперативно ухвалювати рішення щодо розподілу житла відповідно до запитів внутрішньо переміщених осіб та можливостей громад.

Таким чином, є великі шанси, що вже маючи нормотворчу базу, органи влади разом із гуманітарними організаціями та міжнародними партнерами збільшать кількість такого потрібного для ВПО житла. І таке житло буде за доступною ціною оренди або безкоштовним, враховуючи ситуацію кожної громади.

Що робити із МТП, які є в Україні зараз?

Більшість МТП варто перепрофілювати в інші варіанти соціальних послуг: підтримане проживання та стаціонарний догляд. Але до цього потрібно підходити продумано і не виганяти людей на вулиці.

На мою думку, в житлових рішеннях для ВПО величезну роль грають саме органи місцевого самоврядування. І це правильно. Разом із тим, неурядові гуманітарні організації можуть запропонувати місцевій владі підтримку у вигляді фінансування, експертизи та партнерства для створення доступного житла. Зокрема є чимало вдалих прикладів в Україні, коли в такій співпраці дуже вдало переобладнують наявні будівлі для проживання ВПО. А тепер уже із Законом України 4080-IX про створення реєстру доступного житла для ВПО така практика має стати набагато поширенішою та ключовою для розселення внутрішніх переселенців.

Якщо громади будуть співпрацювати із гуманітарними організаціями, це сприятиме також і прозорості та запобіганню корупції. Адже останні – підзвітні своїм донорам і бенефіціарам, а тому зацікавлені, аби проєкти допомоги реалізувалися ефективно, без корупції та з довгостроковим ефектом.

Підсумки

Створення системи соціального житла (в широкому розумінні) є довгостроковим житловим рішенням для ВПО та українців, які можуть повернутися з-за кордону.

Зараз держава та гуманітарні організації поки що активно реалізовують короткострокові рішення в допомозі з житлом. Деякі з цих рішень хоч і є ефективними, але не є сталими та й розраховані не для всіх українців, чиї домівки знаходяться на тимчасово окупованій території.

Нам же варто переорієнтовуватися на "гру в довгу", тому що ніхто не знає, скільки ще триватиме агресія Російської Федерації. А проблеми з житлом – на часі, особливо для ВПО, яких в нашій країні нині майже 4,6 мільйони. На щастя, держава це розуміє і починає формувати реєстр доступного житла для ВПО. Сподіваюся, що це допоможе вже найближчим часом знайти в місцевих громадах об’єкти нерухомості, куди після ремонту зможуть заселитися внутрішньо переміщені особи.

Ірина Нога, керівник програми з питань житла міжнародного благодійного фонду "Карітас України"

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