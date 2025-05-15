Оновлений конкурс в Рахункову палату: хто, як і коли відбиратиме нових членів

Наприкінці 2024 року ухвалили новий закон про Рахункову, який розпочав реформу цього органу. Одним з найважливіших нововведень стала оновлена процедура конкурсного відбору членів органу.

Раніше членів Рахункової обирали за суто формальним конкурсом, який не передбачав ані належної перевірки рівня фаховості кандидатів, ані оцінювання їх на відповідність критеріям доброчесності. У 2023 році співбесіди з потенційними кандидатами в орган транслювали публічно, тож громадськість побачила глибину проблеми. Кандидати здебільшого були слабко обізнані із повноваженнями Рахункової палати та міжнародними стандартами аудиту, суттєво завищували свій рівень знання іноземної мови та подеколи відкрито демонстрували прихильність до депутатів-членів комісії, які проводили співбесіди.

Відтоді практично рік тривало напрацювання нової прозорої і ефективної конкурсної процедури. Пояснюємо, у чому вона полягатиме, та як будуть тепер обирати і призначати нових членів до Рахункової палати.

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Загальна рамка

Новий закон скоротив кількість членів Рахункової палати до 11, тож вакантними залишаються 6 посад в органі.

Оновлена процедура відбору та призначення членів Рахункової палати складається з трьох компонентів:

Формування дорадчої групи експертів (ДГЕ) Конкурсний відбір кандидатів Призначення кандидатів на посади

Вона розпочалася автоматично з дня набрання чинності нового закону — 19 грудня 2024 року. Орієнтовно увесь процес триватиме від 11 місяців, а якщо якісь етапи будуть затримуватися — можливо і довше.

У майбутньому конкурси оголошуватимуться за 6 місяців до завершення строку повноважень члена Рахункової палати або на наступний день після дострокового припинення його повноважень чи звільнення з посади.

Відбирати кандидатів до Рахункової буде спеціальна дорадча група з шести експертів. Упродовж перехідного періоду, що триватиме 8 років, до її складу обов’язково включатимуть трьох міжнародних експертів. Їх відбиратимуть на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх 5 років надавали Україні підтримку у сферах фінансового контролю (аудиту), запобігання і протидії корупції або реформування Рахункової палати.

Далі розберемо детальніше кожен з компонентів та його етапи.

Формування дорадчої групи експертів

Подання кандидатур міжнародних експертів до складу дорадчої групи

На наступний день після початку конкурсу, 20 грудня 2024 року Уряд звернувся з проханням надати кандидатури до складу дорадчої групи експертів до країн-партнерів та міжнародних організацій. Серед них: посольства США, Німеччини, Великої Британії, представництва ЄС, Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Міжнародної організації права розвитку в Україні.

Строк подання кандидатур до складу дорадчої групи експертів міжнародними та іноземними організаціями не регламентований законом. Уряд чекає на пропозиції, а потім має тиждень, щоб затвердити кандидатів і подати про них інформацію бюджетному комітету Верховної ради.

За інформацією голови бюджетного комітету Верховної Ради, наприкінці квітня Уряд отримав пропозиції міжнародних організацій щодо трьох експертів до ДГЕ.

Подання кандидатур експертів від депутатських груп та фракцій

Ще трьох експертів зі складу ДГЕ визначають на підставі пропозицій депутатських фракцій та груп. Свої кандидатури (не більше двох від фракції/групи) вони мали подати до бюджетного комітету Верховної Ради протягом 15 днів з дня початку конкурсу.

Утворення дорадчої групи експертів

Протягом тижня після отримання інформації від уряду бюджетний комітет Верховної Ради передає на розгляд парламенту кандидатури до складу ДГЕ, визначені Кабміном та запропоновані депутатськими фракціями і групами. Верховна Рада спершу голосує за кожного кандидата від депутатських фракцій і груп, визначаючи їхній рейтинг відповідно до набраної кількості голосів. Потім на основі цього рейтингу формують список на призначення, до якого включають трьох кандидатів від парламенту з найвищим рейтингом та три кандидатури міжнародних експертів, і голосують за нього. Якщо список кандидатур не отримав необхідної кількості голосів для призначення, процедуру утворення ДГЕ здійснюють повторно.

Конкурсний відбір кандидатів

Оприлюднення оголошення про конкурс та подання документів

Протягом тижня з дня утворення дорадчої групи експертів на офіційному сайті Верховної Ради оприлюднюють оголошення про умови проведення конкурсу.

Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою), має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше п’яти років та бездоганну ділову репутацію. При цьому, посаду не може зайняти особа, яка досягла 65-річного віку, має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість або протягом останнього року притягувалася до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Охочі стати членом Рахункової палати матимуть 30 днів з дня оголошення конкурсу, щоб подати свої документи до бюджетного комітету Верховної Ради. Далі він передасть усі подані документи на розгляд дорадчій групі експертів. Водночас інформацію про кандидатів, які подалися, мають опублікувати на сайті ВРУ.

Відбір кандидатів

Процедура відбору кандидатів складатиметься з кількох етапів.

Спершу дорадча група експертів затвердить регламент своєї роботи, порядок проведення попереднього відбору кандидатів, а також критерії та методики оцінювання кандидатів. Усі ці документи також обов’язково мають оприлюднити.

Далі ДГЕ розгляне подані документи кандидатів і проведе їх попередній відбір.

Наступний етап — тестування та співбесіди, щоб оцінити загальні здібності кандидатів і перевірити, чи відповідають вони критеріям доброчесності, професійної компетентності та іншим вимогам, встановленим законом.

Ті, хто вдало складуть тести й співбесіди, також пройдуть спеціальну перевірку, відповідно до Закону "Про запобігання корупції".

Насамкінець експерти дорадчої групи відкрито голосуватимуть за кандидатів. Для цього на посаду одного члена має бути не менше двох претендентів.

Список рекомендованих до призначення кандидатів передадуть до бюджетного комітету Верховної ради.

На все це у ДГЕ буде 9 місяців. А після завершення перехідного періоду (8 років) цей строк скоротиться до 4 місяців.

Призначення кандидатів на посади

Подання кандидатів на розгляд парламенту

Протягом 10 днів, відколи отримає перелік кандидатів від ДГЕ, бюджетний комітет має подати на розгляд парламенту рішення щодо конкурсу із зазначеним списком кандидатів, попередньо їх обговоривши.

Голосування

Призначають членів Рахункової палати через голосування у Верховній Раді у два етапи:

Спершу за кожного кандидата голосують окремо, щоб визначити їхній рейтинг. Далі голосують за список кандидатів, які за підсумками рейтингового голосування отримали найбільшу кількість голосів, відповідно до кількості вакантних посад. Якщо список не набере достатньо голосів, за нього можуть проголосувати повторно, але не більше двох разів.

Уже понад рік Рахункова палата функціонує в обмеженому складі: незаповненими залишаються 6 із 11 посад її членів. При цьому навантаження на чинних членів суттєво зросло, адже їм розширили повноваження на контроль за місцевими бюджетами, позабюджетними фондами, державними та комунальними підприємствами, а також міжнародною фінансовою допомогою. Це ставить під питання ефективність виконання функцій органу.

Водночас за понад чотири останні місяці суттєвого прогресу в питанні заповнення вакантних місць у Рахунковій палаті досягти не вдалося. Зокрема, через затримку з поданням кандидатів від міжнародних та іноземних організацій і досі триває формування дорадчої групи експертів, яка буде відбирати кандидатів для призначення на посади членів Рахункової палати.

Втім, останні новини дають сподівання, що вже до кінця цього місяця дорадча група експертів буде сформована, а процес відбору кандидатів зможе нарешті розпочатися. Але для цього необхідна чітка і злагоджена робота парламенту й уряду, які мають прискорити ухвалення потрібних рішень.

Андрій Швадчак, юридичний радник Transparency International Ukraine

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