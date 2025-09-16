Від критики конкурсів на держпосади до кандидата в комісію для конкурсу в Рахункову палату

Скоро Верховна Рада вдруге спробує призначити експертів в комісію для відбору кандидатів в члени Рахункової палати. Перелік потенційних експертів суттєво не змінився, за винятком нового кандидата, який раніше виступав проти конкурсів на держпосади.

Конкурс на заповнення 6 вакантних посад в Рахунковій палаті формально розпочався ще в грудні минулого року з прийняттям закону про реформу цього органу. Але "віз і нині там" — Верховна Рада протягом 4 місяців не змогла сформувати дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка відбиратиме кандидатів. На початку вересня в парламенті зареєстрували новий проєкт постанови про утворення ДГЕ, який можуть розглянути вже на найближчому пленарному засіданні.

Перелік кандидатів від міжнародних партнерів залишився без змін:

Ігорс Лудборжс (Латвія) — колишній член і декан Європейського суду аудиторів;

— колишній член і декан Європейського суду аудиторів; Паскаль Муньє (Франція) — почесний магістрат Суду аудиторів Франції;

— почесний магістрат Суду аудиторів Франції; Лі Самерфілд (Велика Британія) — директор департаменту Національного аудиторського офісу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

А в списку кандидатів від депутатських фракцій і груп є зміни. Зокрема, нового кандидата запропонувала "Європейська солідарність". Замість колишньої членкині Рахункової палати Ірини Іванової, до складу ДГЕ фракція запропонувала Бориса Кушнірука.

Згідно з поданням бюджетного комітету ВРУ Кушнірук працює консультантом-аналітиком на умовах аутсорсингу. При цьому сфера його експертизи охоплює дуже широкий спектр — макроекономіка, фінанси, банківська діяльність, житлово-комунальний сектор, газовий ринок, пенсійна система, аграрний сектор, політика. А якщо переглянути публікації та сюжети за його участі у ЗМІ, то список сфер експертизи кандидата можна продовжити — діяльність правоохоронних органів, закупівлі, ядерна енергетика, вантажні перевезення, ціноутворення в фармацевтиці, захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Водночас згідно з інформацією з відкритих джерел, кандидат не мав досвіду роботи у сфері державного фінансового контролю (аудиту).

У липні 2023 року Борис Кушнірук оприлюднив свій блог під назвою "Наші конкурси з відбору на посади — це лайно собаче!", в якому розкритикував використання конкурсних комісій та загалом конкурсів для відбору кандидатів на посади в органах влади. Але вже за два роки змінив позицію і погодився брати участь у відборі до ДГЕ.

Непослідовна позиція кандидата простежується і в інших темах, які він активно комунікує. У березні цього року Кушнірук оприлюднив публікацію, в якій критикував діяльність НАБУ та цитував згадки про його ліквідацію. А вже в серпні в ефірі одного із телеканалів заявляв про необхідність і сподівання щодо відновлення процесуальної незалежності НАБУ.

Це дає підстави сумніватися у високих моральних якостях кандидата, що є прямою вимогою закону до потенційного члена ДГЕ.

Загалом у новому переліку кандидатів поменшало — цього разу не подав свою кандидатуру до ДГЕ "Голос". Тож у фінальному списку опинилося 5 кандидатів.

Окрім згаданого вище Бориса Кушнірука, туди увійшли:

Олександр Рожко — доктор економічних наук, професор кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

— доктор економічних наук, професор кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Мирослава Масляк — помічниця-консультантка народного депутата України, докторка філософських наук, старша викладачка кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

— помічниця-консультантка народного депутата України, докторка філософських наук, старша викладачка кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; Олександр Бойко — сертифікований аудитор та президент громадської спілки "Палата аудиторів і бухгалтерів України", колишній заступник голови Аудиторської палати України;

— сертифікований аудитор та президент громадської спілки "Палата аудиторів і бухгалтерів України", колишній заступник голови Аудиторської палати України; Ловінська Людмила — докторка економічних наук, завідувачка кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Раніше TI Ukraine вже звертала увагу на ризики щодо призначення до складу ДГЕ Мирослави Масляк. Попри те, що закон не містить прямих обмежень для помічників народних депутатів, залучення їх до дорадчої групи експертів містить ризик політичного і владного впливу на відбір. Це може підірвати довіру до конкурсної процедури й нівелювати саму ідею створення дорадчої групи як незалежного елементу відбору, покликаного захистити процес від суб’єктивізму й тиску з боку влади.

Примітно й те, що всі кандидати, крім Кушнірука, вже розглядалися під час попереднього голосування, яке парламент провалив. Тоді для прийняття рішення забракло лише 6 голосів. Тож закликаємо народних депутатів зважити досвід і репутацію усіх кандидатів і обрати кращих до складу ДГЕ.

Андрій Швадчак, юридичний радник TI Ukraine

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.