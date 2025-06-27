Купуємо тільки у "своїх": як Умєров створив "закритий клуб" із тих, в кого закуповує зброю

Українські виробники зброї продовжують вимагати: держава має дозволити їм експорт попри війну. Адже держава не закуповує у них всю зброю, яку вони можуть виготовити.

У жовтні 2024 року закупити всі 4 мільйони дронів, які можна виробити в Україні, обіцяв президент Зеленський. Проте цього так і не сталося. Натомість в Міноборони Рустема Умєрова гроші виділили тільки на 2,6 мільйона дронів.

Днями ж Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може виробляти щорічно до 8 млн дронів. Проте є проблема у фінансуванні.

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Надалі ситуація для українських виробників зброї може стати ще більш критичною. Про це свідчать документи, які отримав Центр протидії корупції (ЦПК).

Так, в Агенції оборонних закупівель (АОЗ), яка розпоряджається найбільшою кількістю грошей на зброю в країні – понад 380 мільярдів гривень на рік – суттєво змінили порядок закупівель.

Віднедавна зброю в АОЗ закуповують лише в конкретних компаній, які влада визначає в ручному режимі через рішення робочих груп. Оновлений порядок закупівель в Агенції ухвалили у кінці травня.

Виробляєте якісну протестовану військом зброю, маєте гарну ціну, спроможність виготовити певний обсяг та хочете продати її державі? Хай щастить. Бо Агенція розгляне вашу комерційну пропозицію тільки якщо вона надійшла на запит від самої ж АОЗ. Хочете продавати – маєте знати, з ким про це "поговорити" і як.

Все це – на фоні постійних заяв керівника АОЗ Арсена Жумаділова про прозорість роботи Агенції. Він зокрема заявив: "Під час розмов із виробниками та військовими ми побачили ключові бар’єри — непрозорі процедури, складний доступ до участі, відсутність діалогу. Тому оновили підходи: сформували зрозумілі правила, спростили вхід і зробили процес передбачуваним. Це відкриває ринку можливість масштабуватись, а державі – швидко закривати потреби ЗСУ".

Розбираємося, чому так сталося та чому команда Умєрова відмовляється від чесних (і конкурентних) правил закупівлі озброєння заради "закритого клубу своїх".

Коротка передісторія

На початку цього року посаду голови Агенції оборонних закупівель (АОЗ) зайняв Арсен Жумаділов (спочатку – у статусі т. в. о., потім – як повноцінний керівник). Сталося це не без скандалу: міністр оборони Рустем Умєров зробив це призначення "в обхід" наглядової ради. Зокрема для призначення Жумаділова Умєров виключив зі складу наглядової ради Тараса Чмута та Юрія Джигира.

До призначення Жумаділова крісло очільника АОЗ займала Марина Безрукова. Її заступник – екскерівник НАБУ Артем Ситник – при цьому займався в Агенції питаннями безпеки та протидії корупції.

Серед головних змін, які впровадило попереднє керівництво АОЗ, принцип "всі бачать все". Виробники зброї без будь-яких обмежень могли надіслати до АОЗ комерційну пропозицію. При цьому – цю пропозицію всередині Агенції бачили одразу кілька людей з керівництва АОЗ: заступник директора Агенції з розвитку та ринкової політики, перший заступник директора й заступник з безпеки, а вже потім відповідні профільні підрозділи.

Також, на той час АОЗ створила умови, за яких вхід у закупівлю був відкритим для всіх: не потрібно було отримувати запит від Агенції для можливості подати комерційну пропозицію. На кількох визначальних етапах закупівлі АОЗ сповіщала потенційного постачальника про те, що відбувається з поданою ним комерційною пропозицією.

Таким чином, домовитися про якісь корупційні оборудки "по-тихому" було практично неможливо.

Це лише частина змін, завдяки яким протягом 2024 року Агенції вдалося суттєво знизити порівняно з 2023 роком середню ціну в контрактах: на снаряди 155-мм калібру – на 15%, 152-мм – на 23%, 125-мм – на 16%.

Також значно зменшилася частка посередників. Якщо за перехідними контрактами, укладеними у 2023 році, частка спецімпортерів у сумі контрактів склала 82%, то у 2024 році – 12%.

Про всі ці зміни попереднє керівництво АОЗ відзвітувало ще на початку цього року: Порядок закупівель АОЗ, що діяв у 2024 році

Що у новому порядку закупівель від Жумаділова та Умєрова

ЦПК провів порівняльний аналіз між порядками оборонних закупівель до призначення Жумаділова в Агенцію та після.

Після приходу Жумаділова в Агенцію цей порядок змінювали кілька разів. Останні оновлення, за нашою інформацією, відбулися 29 травня.

Нижче – ми виділимо найголовніші положення, які вже зараз не тільки можуть негативно вплинути на кількість зброї на фронті, а й несуть колосальні корупційні ризики.

У новому порядку закупівель розгляду підлягають лише комерційні пропозиції, які надійшли на запит Агенції. Тобто, виробники та постачальники не можуть запропонувати свій товар АОЗ, якщо сам АОЗ не звернувся з запитом на таку пропозицію.

Чому це погано: Фактично АОЗ створив "закритий клуб" постачальників зброї.

Так, за чинним Порядком закупівель, рішення, кому АОЗ направляє запит на надання комерційної пропозиції, приймає робоча група, створена в Агенції. Тобто надати комерційну пропозицію (запропонувати свій товар) можуть лише виробники або постачальники, яких обрала робоча група Агенції.

Якими критеріями, крім верифікації постачальника, має керуватись така робоча група у Порядку закупівель, керівником АОЗ, Арсеном Жумаділовим – не визначено. Але, зазвичай, подібні робочі групи формуються для того, аби проводити сумнівні рішення і страхувати від кримінальної відповідальності колективними рішеннями.

Цей же Порядок закупівель передбачає, що АОЗ розглядатиме виключно ті комерційні пропозиції, що надійшли на її власний запит.

Як було раніше: надіслати комерційну пропозицію міг будь-який постачальник. Отримання запиту потенційним постачальником було лише додатковою можливістю залучити ширше коло постачальників.

І головне – для подання своєї пропозиції, а отже можливості взяти участь у закупівлі, раніше не потрібно було потрапляти в рішення робочої групи АОЗ.

Ми вже згадували вище, що раніше АОЗ інформувала потенційних постачальників про подання комерційних пропозицій на ключових етапах.

Як зазначав порядок на той момент: "Розгляду підлягають всі комерційні пропозиції, що надійшли, мають вхідний номер та внесені в перелік комерційних пропозицій".

Водночас АОЗ одразу сповіщала потенційного постачальника навіть про факт отримання комерційної пропозиції.

Всі комерційні пропозиції мають проходити через директора АОЗ Арсена Жумаділова.

Чому це погано: Замикання такого процесу на одній людині завжди створює суттєві корупційні ризики.

Новий Порядок закупівель містить пункт про те, що комерційні пропозиції розсилаються й на заступників керівника Агенції (програмних директорів та підрозділи АОЗ), але це відбувається лише після резолюції Арсена Жумаділова.

Як було раніше: вище ми писали про принцип, який діяв за попереднього керівництва: "всі бачать все". Тобто, всі комерційні пропозиції одразу надходили трьом заступникам директора АОЗ після чого, до виконання відповідним підрозділам.

Ексзаступник голови АОЗ Артем Ситник так каже про процедуру розгляду комерційних пропозицій: "У 2024 році всі комерційні пропозиції одразу надходили до трьох заступників директора АОЗ: заступника з розвитку та ринкової політики, першого заступника директора й заступника з безпеки. У закупівлях принцип: "всі бачать все" є дієвим інструментом контролю і реально запобігає навіть думці про зловживання. За таких умов ні в кого не вийде заховати в стіл комерційну пропозицію від "неправильного постачальника".

Комерційні пропозиції, які "губляться" або "ховаються в стіл", були базою для типових схем в МОУ та АОЗ за часів першого керівника Володимира Пікузо, чим пояснюється величезний відсоток контрактування держави з посередниками у 2023 – початку 2024 років. Наприклад, надходить до АОЗ комерційна пропозиція від виробника зі справді гарною ціною. В АОЗ нічого не відбувається з пропозицією, бо вона "десь губиться", а інформація зливається потрібним посередникам. Через деякий час ці посередники приходять до виробника та пропонують придбати виріб дорожче. Після – АОЗ купує той же виріб, але ще дорожче в посередника з інсайдерівською інформацією.

Відсутність у публічному доступі умов та строків верифікації постачальників

Цю зміну не вдалося запровадити ані минулому, ані поточному керівництву Агенції. Проте вона критично важлива для ефективної роботи із постачальниками зброї.

Так, якщо новий виробник чи постачальник раніше не мав справ з АОЗ, він має пройти верифікацію. Від того, наскільки швидко пройде така верифікація, залежить, чи постачальник візьме участь у найближчих закупівлях Агенції.

Проте чітких строків – скільки триває така верифікація – та, головне, через який час потенційний постачальник отримує відповідь в АОЗ не визначили. Про це свідчить порядок верифікації та останні зміни до нього.

Для бізнесу – це критично. Адже таким чином вони не можуть спланувати – чи встигнуть вони верифікуватися, аби продати зброю та заключити багатомільярдний контракт, чи простіше продати її на інших ринках.

На сайті Агенції є анкета для проходження верифікації потенційних постачальників. Особливих питань до неї не виникає. Але чітких строків проходження верифікації (як і самого наказу Агенції про порядок верифікації) у відкритому доступі для постачальників АОЗ не розмістила. Крім того, рішення про верифікацію потенційних постачальників в Агенції приймає ще одна – окрема – робоча група.

Попри таку непрозорість – в Міноборони поточні правила верифікації бачать інноваційними.

"Вона [верифікація] допомагає переконатися, що компанія відповідає базовим вимогам: не має зв’язків з рф, іраном та білоруссю і має достатні виробничі спроможності та фінансовий стан для виконання контрактів", — кажуть в Міноборони.

В офіційній комунікації Міністерства також зазначають: "Після проходження верифікації постачальник потрапляє до реєстру, що дозволяє скоротити час на перевірки в майбутньому та оперативно отримувати запити на комерційні пропозиції від АОЗ. Це зробить закупівлі швидшими, ефективнішими та більш передбачуваними для обох сторін".

Проте, як бачимо вище, "більш передбачуваними" такі закупівлі можуть стати доступними лише для вузького кола постачальників, які вже змогли отримати запит від АОЗ та в потрібний момент пройти верифікацію.

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Запроваджені міністром оборони Рустемом Умєровим та керівником АОЗ Арсеном Жумаділовим зміни зруйнували попередні досить зрозумілі та прозорі правила в оборонних закупівлях.

Натомість замість прозорості та взаємного контролю, які є критично важливими під час війни, ми отримали "закритий клуб" постачальників. А рішення, чи допускати пропозицію до подальших етапів закупівлі чи ні, приймається у "ручному режимі" одноособово керівником АОЗ.

Такі рішення не просто обмежують участь виробників у постачанні необхідного озброєння – вони створюють ідеальне підґрунтя для зловживань та корупційних схем. Створені умови, за яких отримати державний контракт на постачання зброї можна лише через "правильні зв’язки", а не за кращою ціною та якістю чи умовами постачання.

На тлі повномасштабної війни та дефіциту ресурсів на фронті, нинішня модель створює ризики не лише для послаблення боєздатності армії, а й для перетворення системи закупівель на інструмент привласнення бюджетних мільярдів. І це в умовах, коли кожна затримка чи переплата коштує нам не лише грошей, а й людських життів та безповоротно втрачених можливостей на фронті.

Центр протидії корупції

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