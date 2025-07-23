Будуємо систему довіри. 100 днів оновленої Наглядової ради оборонних закупівель

7 березня 2025 року Кабінет Міністрів України (за поданням Міноборони) призначив двох представників держави до Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" у складі чотирьох осіб: Кузнецова Катерина, Столярські Лукаш – незалежні члени; Гаврилюк Іван, Гайдер Станіслав – представники держави.

Усе велике починається з малого, але з правильної точки відліку

Сто днів тому ми вийшли на новий старт. Важко сказати, чи це був лише відлік, чи вже відповідь на вимоги часу. Бо держава сьогодні, під час великої війни, не має права на неефективність. Особливо тоді, коли мова про оборонні закупівлі – невидимий "кровотік" армії, який не видно зовні, але без якого не рухається жодна наступальна чи оборонна операція.

Ми не мали часу на зволікання. У перші ж тижні після перезавантаження визначили декілька пріоритетів:

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оновити стратегічний фокус АОЗ,

посилити прозорість і контроль,

запровадити механізми, які дозволять уникати старих помилок і корупційних ризиків.

За 100 днів ми провели 17 засідань, ухвалили 107 рішень, 60% з яких мали стратегічний характер.

Результати, яких вдалося досягти

Інституційність. Ми сформували повноцінний Офіс корпоративного секретаря, який став оперативним мозковим центром для ухвалення, впровадження та моніторингу рішень Наглядової ради. Створено єдину базу документів, забезпечено контроль виконання всіх рішень Ради.

Система внутрішнього контролю. Розпочали створення повноцінної системи внутрішнього контролю за моделлю "трьох ліній": вже створено підрозділ внутрішнього аудиту та вся нормативна база до нього. Оголосили відкритий конкурс на обрання керівника даного підрозділу. Призначили профільного заступника директора з питань ризик-менеджменту та комплаєнсу, розпочали створення організаційної структури. Розробляється антикорупційна політика, політика щодо пов’язаних осіб, етичний кодекс і політика управління ризиками.

Стратегія. Розпочали процес розробки нової стратегії розвитку АОЗ до 2030 року, яка базується на п’яти ключових напрямах: корпоратизація, міжнародне партнерство, нові фінансові моделі підтримки, кадровий потенціал, трансформація в єдину закупівельну організацію. Схвалено фінансовий та інвестиційний план на 2025 рік. Готується політика корпоративної соціальної відповідальності. Наша робота узгоджується з 21 високорівневою рекомендацією Стратегічного огляду оборонних закупівель НАТО-Україна

Управління менеджментом. Затверджено понад 40 KPI для оцінки ефективності діяльності АОЗ на 2025/2026 роки, включно з виконанням контрактів, роботою з дебіторською заборгованістю, розвитком персоналу. Переукладено контракт з директором АОЗ, визначено KPI для оцінки його роботи. У розробці політики винагород та наступництва. Готується технічне завдання до пост-контролю контрактів за критеріями ризику (аналіз вибіркових контрактів, зокрема щодо пов’язаних осіб, дроблення контрактів тощо).

Ми не лише працюємо зсередини. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами – і це не формальність.

Довіра партнерів як лакмусовий папірець

За цей час Наглядова рада провела декілька великих зустрічей з міжнародними партнерами. Зокрема, проведено зустріч із представниками посольств, оборонних аташе, міжнародних інституцій – від країн G7 до НАТО. Там прозвучало головне: Наглядова рада – це не прикраса, а дієвий інструмент нагляду та корпоративних змін.

Партнери відзначили, що нині Агенція – єдиний оборонний закупівельний орган, що має незалежний наглядовий орган такого рівня. І це створює якісно інший рівень довіри до рішень, які ми ухвалюємо.

В рамках звіту за 100 днів ми презентували результати роботи G7, представництву НАТО, ЄС, Громадській антикорупційній раді Міноборони та власнику – Міністерству оборони. Уже запущений процес проведення функціонального аудиту із залученням аудиторської структури НАТО. Обрано незалежного фінансового аудитора з ТОП-6 міжнародних компаній та розпочато аудит 2024 року.

Для посилення довіри та прозорості роботи, запущено сторінку Наглядової ради та розширено перелік інформації, яка публікуватиметься щоквартально: структура, документи, звіти та статистика діяльності.

Люди, які тримають напрям

Команда Наглядової ради – це люди з різним бекграундом: від аудиту до нацбезпеки, від менеджменту до права. Але всі об’єднані одним: бажанням не "перебути", а змінити. Не заради галочки, а заради майбутнього, яке ми зобов’язані вибороти.

Ми – не антикорупційний орган і не технічний замінник менеджменту. Ми – нагляд, як гарант відповідальності. Ми забезпечуємо нагляд, але не дублюємо повноваження директора чи міністерства. Ми не змагаємось – ми доповнюємо.

Для посилення роботи створено Комітет з питань призначень та винагород і Комітет з питань аудиту, обрано юридичного радника. Ми також готуємо політики публічної комунікації та розкриття інформації, політику щодо конфлікту інтересів, матриця компетенцій, план розвитку Наглядової ради.

Чому це важливо.

Нам потрібна армія, яка має не лише волю, але й ресурси. А ресурси – це не тільки танки, БПЛА і системи зв’язку. Це й система, яка забезпечує їх вчасно, якісно й чесно.

Коли АОЗ працює ефективно – фронт відчуває це без слів. Коли АОЗ провалюється – наслідки відчуває кожен боєць, кожен командир, кожна родина.

Саме тому ми тут.

І попереду більше.

Ми запланували проведення річної самооцінки та незалежну зовнішню оцінку ефективності Ради за 2025 рік. Маємо завершити впровадження системи внутрішнього контролю за моделлю "трьох ліній". Забезпечити підготовку підприємства до корпоратизації згідно з новим законодавством. Створити умови для трансформації АОЗ у Єдину оборонну закупівельну агенцію. Реалізувати нову стратегію розвитку АОЗ до 2030 року.

Міжнародна підтримка – не лише про гроші

Ми вдячні кожному партнеру, хто інвестує в розвиток АОЗ. Але не менш важливо – це довіра, експертиза, участь у формуванні нової архітектури безпеки України. Кожна консультація, кожен діалог – це крок до того, щоб українська армія отримувала більше, швидше й ефективніше.

Ми запрошуємо міжнародні уряди, фонди та компанії до співпраці. Ми відкриті для пілотних проєктів, закупівель, тренінгів. І ми точно знаємо: прозорість – це не обов’язок, а стратегічна перевага.





Примітка. Якщо у вас є питання, пропозиції або теми, які потребують нашої уваги, будемо вдячні за звернення на нашу адресу: supervisory.board@dpa.mil.ua

Наглядова Рада Державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель"

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