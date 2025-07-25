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Віта Думанська
лідерка руху ЧЕСНО

Транслюйте засідання! Громадяни мають бачити, як Рада відновлює незалежність НАБУ і САП

П'ятниця, 25 липня 2025, 15:30

22 липня парламент руками одіозних нардепів знищив незалежність НАБУ і САП. Депутати зробили це без камер ЗМІ, без прямої трансляції на парламентському телеканалі, без публічних пояснень і обговорень. Українці дізналися про це з телеграм-каналів, а не з парламентського ефіру. Історичне голосування відбулося тихо, як дрібна крадіжка.

Наступного тижня депутати обіцяють виправити ситуацію. Але знову — за зачиненими дверима. Ані суспільство, ані міжнародні партнери не зможуть побачити, хто справді хоче відновити незалежність антикорупційних органів, а хто просто грає роль. У країні, яка роками будувала інституції довіри, зробити все знову закрито — політичне самогубство.

Ми вже пройшли етапи, коли Верховна Рада була театром для договорняків, коли рішення ухвалювали мовчки, а аргументи ховали за "режимом безпеки".

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Натомість лише в соцмережах побачили як Юлія Тимошенко з трибуни говорить про "світлий день в українському парламенті" та верзе нісенітниці про "звільнення від зовнішнього управління". Одіозний Бужанський, який радіє, як підліток, що його правки таки знищили незалежність НАБУ і САП. Такий стан справ вигідний тим, хто грає в публічну політику за старими правилами. 

Таке швидке, непрозоре рішення вивело на вулиці українських міст тисячі громадян. Люди в мирному протесті доводять, що джерелом влади таки є народ. Зараз саме час зробити парламент Відкритим — відновити прямі трансляції на каналі Рада. Таку ініціативу підтримують і частина народних депутатів. 

Якщо Рада справді має намір відновити антикорупційну інфраструктуру — люди мають це бачити в прямому ефірі. Бо парламент — це не бункер. Це місце для публічної політики. А сьогодні — ще й головний тест на виживання демократії.

Небезпека для парламенту не в тому, що прилетить ракета. Небезпека в тому, що за зачиненими дверима може зламатися хребет суспільної довіри. А без нього — не витримає країна.

Наступне засідання Верховної Ради має бути відкритим. Це не прохання. Це вимога часу.

Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Верховна Рада
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