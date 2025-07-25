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Рада призначила день розгляду законопроєкту Зеленського про незалежність НАБУ і САП

Євген КізіловП'ятниця, 25 липня 2025, 12:11
Рада призначила день розгляду законопроєкту Зеленського про незалежність НАБУ і САП
фото: Getty Images

Верховна Рада вирішила провести 31 липня засідання для розгляду президентського законопроєкту 13533, яким Володимир Зеленський обіцяє забезпечити антикорупційним органам України незалежність.

Джерело: голова парламенту Руслан Стефанчук у соцмережах

Пряма мова: "Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року".

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Деталі: Спікер повідомив, що під час розгляду законопроєкту запропонує прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Він додав, що, крім цього, Рада розгляне й інші "важливі законодавчі ініціативи".

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

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Що передувало:

  • 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері 22 липня президент підписав документ.
  • У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
  • Після цього Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який, за його словами, забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
  • У Національному антикорбюро заявили, що законопроєкт Зеленського відновить усі повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.

ЗеленськийкорупціязаконодавствоВерховна Рада
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