Рада призначила день розгляду законопроєкту Зеленського про незалежність НАБУ і САП

Верховна Рада вирішила провести 31 липня засідання для розгляду президентського законопроєкту 13533, яким Володимир Зеленський обіцяє забезпечити антикорупційним органам України незалежність.

Джерело: голова парламенту Руслан Стефанчук у соцмережах

Пряма мова: "Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року".

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Деталі: Спікер повідомив, що під час розгляду законопроєкту запропонує прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Він додав, що, крім цього, Рада розгляне й інші "важливі законодавчі ініціативи".

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